'Gây sốt' video robot hình người nâng và di chuyển một chiếc tủ lạnh nặng 23kg

SVO - Boston Dynamics đã phát hành một video vào ngày 18/5 (giờ địa phương Mỹ) cho thấy robot hình người Atlas của họ nâng và di chuyển một chiếc tủ lạnh nặng 23kg.

Trong video, Atlas gập nửa đầu gối và giữ thăng bằng bằng cả hai tay để nâng chiếc tủ lạnh. Giữ thăng bằng khi giữ chiếc tủ lạnh, nó di chuyển đến một chiếc bàn phía sau, sau đó xoay phần thân trên 180 độ để cẩn thận hạ chiếc tủ lạnh xuống.

Để thực hiện các thao tác như vậy, công nghệ điều khiển toàn thân là cần thiết để duy trì sự cân bằng ngay cả khi nâng các vật có kích thước và trọng lượng khác nhau. Ngoài ra, sự không chắc chắn phải được bù đắp thông qua ước lượng trạng thái dựa trên cảm biến, ngay cả trong trường hợp thông tin về khối lượng hoặc trọng tâm của vật thể không được cung cấp đầy đủ trước đó.

Theo Boston Dynamics, Atlas đã nhanh chóng học được các chuyển động của mình thông qua học tăng cường dựa trên mô phỏng quy mô lớn và có thể triển khai chúng trong môi trường thực tế chỉ trong vài tuần. Quá trình học tăng cường bao gồm việc thu nhận khả năng lập kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ bằng cách liên tục trải nghiệm thành công và thất bại trong không gian ảo.

Thông qua huấn luyện mô phỏng, Atlas đã vận chuyển thành công không chỉ tủ lạnh 23kg mà còn cả tủ lạnh nặng tới 45kg trong các tình huống thực tế. Atlas trong video là mô hình được phát triển với mục tiêu thương mại hóa. Nó chuẩn hóa các bộ truyền động thành hai loại và thiết kế cả tay lẫn chân với cấu trúc giống hệt nhau để dễ dàng thay thế các bộ phận.

Cùng ngày, Boston Dynamics cũng phát hành một video hậu trường cho thấy quá trình huấn luyện mà mô hình phát triển của Atlas đã trải qua để vận chuyển thành công các tủ lạnh. Video ghi lại cảnh Atlas thực hiện xoay 360 độ và lộn ngược trong khi nâng một chân. Những chuyển động này đòi hỏi công nghệ điều khiển tiên tiến giúp duy trì sự liên tục của chuyển động đồng thời giảm thiểu sự can thiệp lẫn nhau giữa các khớp.

Boston Dynamics cho biết: "Các chuyển động như trồng cây chuối và lộn ngược là những yếu tố quan trọng để đánh giá tính linh hoạt và khả năng giữ thăng bằng của Atlas, cũng như để đảm bảo nó có thể phục hồi trong trường hợp bị trượt hoặc ngã".

