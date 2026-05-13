Vì sao giới trẻ Trung Quốc đón nhận trí tuệ nhân tạo để xem bói?

SVO - Giới trẻ Trung Quốc ngày càng tìm đến trí tuệ nhân tạo (AI) để xem bói, bởi họ nhận thấy các mô hình AI rẻ hơn, nhanh hơn và hiệu quả tương đương so với các thầy bói truyền thống.

Xem bói đã trở thành một lối thoát hấp dẫn đối với giới trẻ, giúp họ vượt qua những áp lực ngày càng tăng từ học tập, sự nghiệp và các mối quan hệ, bất chấp những lời chỉ trích cho rằng đó là một "trò lừa đảo".

Trên một nền tảng mạng xã hội phổ biến của Trung Quốc, hashtag #deepseeksuanming, hay xem bói bằng DeepSeek, đã thu hút hơn 55 triệu lượt xem. DeepSeek là một dòng mô hình AI của Trung Quốc được ra mắt vào năm 2023.

Nhiều người dùng cho biết, xem bói bằng AI đã được tích hợp liền mạch vào thói quen hằng ngày của họ. Họ thường hỏi về tương lai nghề nghiệp và chuyện tình cảm, những câu hỏi mà trước đây họ thường hỏi một thầy bói truyền thống.

Không giống như con người, các mô hình AI có thể dễ dàng chuyển đổi giữa nhiều hệ thống khác nhau, bao gồm hình thức chiêm tinh học Trung Quốc giải thích cuộc đời của một người dựa trên thời gian sinh, bài Tarot phương Tây và các kỹ thuật như xem chỉ tay và xem tướng mặt từ ảnh chụp... Các mô hình AI tạo ra các bố cục bài ảo và đưa ra lời giải thích dựa trên câu hỏi của người dùng.

Một số người dùng sẵn sàng trả tiền cho các dịch vụ bói toán bằng AI như 60 nhân dân tệ (9 đô la Mỹ) cho một ứng dụng bói toán cung cấp những hiểu biết do AI tạo ra và mở khóa một báo cáo toàn diện. Người dùng nhìn chung không bận tâm rằng kết quả được tạo ra bởi AI, trên thực tế, nhiều người thích các dự đoán của AI hơn, đánh giá cao tính hiệu quả về chi phí, tốc độ và độ chính xác so với sự giải thích của con người.

Hơn nữa, một số người dùng cảm thấy rằng kết quả của AI có vẻ “được thiết kế riêng” và được truyền đạt bằng giọng điệu dễ hiểu hơn. Trong việc xem bói qua khuôn mặt và lòng bàn tay, trí tuệ nhân tạo (AI) thậm chí có thể xác định chính xác các dấu hiệu cụ thể trên hình ảnh, nâng cao nhận thức về độ chính xác khoa học trong các diễn giải của nó. Một số người tin rằng, AI có thể đưa ra kết quả chính xác hơn bói toán truyền thống do dựa vào việc tóm tắt dữ liệu từ các xu hướng rộng hơn.

Tuy nhiên, các nhà phê bình lập luận rằng, các dự đoán do AI tạo ra cũng có thể chung chung và mơ hồ, ví von chúng như một 'trò lừa đảo' vì đưa ra những câu trả lời có vẻ cụ thể và cá nhân hóa nhưng cuối cùng lại thiếu chiều sâu.

Thêm vào đó, người dùng mạng xã hội đã bày tỏ lo ngại rằng, các dự đoán của AI có thể khác nhau đáng kể đối với cùng một câu hỏi. Có những trường hợp người dùng nhận được những dự đoán tiêu cực, chẳng hạn như dự báo cái chết sắp xảy ra. Một số người nhận được kết quả đáng lo ngại lại xem chúng một cách hài hước, chia sẻ trải nghiệm của họ trực tuyến để giải trí.

Trong những năm gần đây, các hoạt động như bói toán, thờ cúng thần linh tại các đền chùa và sử dụng ứng dụng cá gỗ (muyu) kỹ thuật số để tích lũy công đức đã trở nên phổ biến trong giới trẻ Trung Quốc.

Theo một báo cáo của iiMedia Research, thị trường AI xuanxue, hay “triết lý huyền bí”, đã đạt quy mô 12 tỷ nhân dân tệ (1,8 tỷ đô la Mỹ) vào năm 2024, tăng trưởng hơn 40% mỗi năm. Hơn 70% người dùng nằm trong độ tuổi từ 18 đến 30.

Đối với nhiều người, những hoạt động huyền bí này đóng vai trò như một lối thoát khỏi áp lực ngày càng tăng của trường học, công việc và hôn nhân trong xã hội hiện đại.

