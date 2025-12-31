Liệu đây có phải là đám cưới 'sao' Hàn sẽ 'mở bát' năm 2026?

Khi nói đến các cặp đôi trong làng giải trí Hàn Quốc, một trong những cặp được yêu thích nhất là Sooyoung của nhóm Girls’ Generation và nam diễn viên Jung Kyung Ho.

Qua nhiều năm, cặp đôi này có thể không phải lúc nào cũng công khai mối quan hệ, nhưng tình yêu của họ luôn được thể hiện rõ ràng và đã chiếm được trái tim của cư dân mạng khắp nơi. Mới đây, một cư dân mạng đã chia sẻ rằng, họ bắt gặp Sooyoung và Jung Kyung Ho đang hẹn hò cùng nhau: "Tôi đang tìm đồ ăn ở trung tâm thương mại thì thấy ai đó đang chụp ảnh với một chàng trai. Tôi nhìn sang và giật mình, nghĩ bụng: Chẳng phải là Jung Kyung Ho sao? Anh ấy nhanh chóng rời đi sau khi chụp ảnh, rồi tôi nhận ra Sooyoung đang đứng đợi anh ấy để cùng rời đi. Có vẻ như họ bị phát hiện sau khi ăn xong và nhận được yêu cầu chụp ảnh, rồi nhanh chóng rời đi sau khi chụp ảnh. Tôi có vẻ khá may mắn khi gặp người nổi tiếng". Người đăng bài tiết lộ rằng, Sooyoung đã đợi bạn trai mình trong khi anh ấy đang chụp ảnh, cho thấy chính những hành động nhỏ nhặt thể hiện tình yêu của họ dành cho nhau.