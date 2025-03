Giữ lửa văn hóa truyền thống - Hành trình lan tỏa nghệ thuật hát then của nữ sinh xứ Lạng

SVVN - Giữa nhịp sống hối hả của thời đại mới, những giá trị văn hóa truyền thống vẫn lặng lẽ được giữ gìn lan tỏa bởi những người trẻ đầy nhiệt huyết. Lăng Thùy Linh (sinh năm 2005) hiện là sinh viên năm 2 tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, một người con dân tộc Tày đến từ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, không chỉ say mê nghệ thuật hát then mà còn nỗ lực đưa loại hình diễn xướng dân gian này đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Bén duyên với nghệ thuật hát then và đàn tính

Lớn lên ở một huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lạng Sơn-nơi những khúc hát then và tiếng đàn tính đã thấm đậm trong đời sống văn hóa của đồng bào Tày, Nùng-Thùy Linh sớm được tiếp xúc và nhanh chóng thắp lên trong cô tình yêu đặc biệt với loại hình âm nhạc dân gian truyền thống này.

Từ nhỏ, Linh đã say mê lắng nghe những âm thanh mộc mạc, trầm bổng của đàn tính cùng những khúc then truyền thống ngân vang khắp núi rừng, thấm dần vào từng giấc ngủ, từng khoảnh khắc tuổi thơ. Theo năm tháng, niềm yêu thích của Thùy Linh đối với nghệ thuật hát then lớn dần, gắn bó sâu sắc và trở thành một phần tâm hồn của cô gái trẻ. Những giai điệu ấy không chỉ là âm nhạc mà còn là linh hồn của quê hương, là nhịp cầu kết nối con người với tổ tiên, trời đất. “Ban đầu mình thích vì giai điệu nghe rất hay, nghe các bà và mẹ hát làm mình cảm thấy rất yêu thích. Thật ra từ bé mình được nghe nhiều tới mức mình chưa biết bấm đàn đã biết hát then rồi, sau đó lớn hơn một chút mình được đăng ký học và được mẹ mua đàn cho. Lúc đó còn nhỏ nên mình cũng chưa hiểu sâu sắc về giá trị văn hóa của nó, nhưng vì giai điệu và nét đẹp của then nên mình đã quyết định theo học.”-Thùy Linh chia sẻ.

Năm 11 tuổi, Thùy Linh theo học hát then tại trường Dân tộc Nội trú. Cô nàng may mắn được học hỏi trực tiếp từ Nghệ nhân Ưu tú Hoàng Thúy, một trong những người có công lớn trong việc bảo tồn và phát triển loại hình nghệ thuật này. Nghệ nhân Hoàng Thúy không chỉ giảng dạy cho Linh về kỹ thuật hát then, mà còn truyền đạt cho cô những giá trị văn hóa và tâm linh sâu sắc của loại hình nghệ thuật này. Dưới sự dìu dắt tận tình suốt 4 năm của cô Hoàng Thúy, Thùy Linh đã nhanh chóng tiếp thu và phát triển thêm khả năng hát then, chơi đàn của mình nhờ niềm đam mê, học hỏi.

Mang những khúc then đến gần hơn với giới trẻ

Tình yêu với hát then không chỉ dừng lại ở sở thích mà dần trở thành đam mê. Cô nhận thấy rằng nghệ thuật hát then, đàn tính đang dần mất đi sự quan tâm từ thế hệ trẻ. Điều đó thôi thúc Linh phải đưa những giá trị văn hóa này trở lại gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là đối với các bạn trẻ.

Khi vào đại học, dù lịch học bận rộn, Thùy Linh vẫn dành thời gian luyện tập và biểu diễn tại các sự kiện văn hóa. Mong muốn lan tỏa rộng rãi hơn nữa loại hình diễn xướng dân gian này, Linh bắt đầu chia sẻ những video biểu diễn hát then, chơi đàn tính lên mạng xã hội Tiktok và đã nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác.

Không chỉ đơn thuần là chia sẻ các video biểu diễn, cô còn chủ động tạo ra những nội dung sáng tạo để làm sống lại âm nhạc dân gian theo cách gần gũi và hiện đại như kết hợp những giai điệu Then truyền thống với các hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, tạo ra những video hấp dẫn, dễ tiếp cận và dễ chia sẻ. Nhờ vào những sáng tạo này, Thùy Linh đã thu hút hàng nghìn người theo dõi và bước đầu tạo dựng được một cộng đồng yêu thích loại hình nghệ thuật truyền thống này. Trước sự đón nhận và ủng hộ đông đảo của cộng đồng mạng, cô nàng tâm sự: “Mình bắt đầu đăng video hát then của mình trên mạng xã hội vào năm 2022, lúc đó mình chỉ nghĩ đơn giản đăng để mọi người nghe vui thôi, và người tiếp cận đa số là các bác, các bà, những người ở độ tuổi trung niên. Sau đó đến năm 2024, bước sang năm thứ 8 theo nghề, mình đã quyết định xây dựng thương hiệu riêng ở kênh Tik Tok Nàng then Thùy Linh, bắt đầu đăng tải nhiều video hát then hơn. Và mình cũng rất bất ngờ, vui và hơn cả là hạnh phúc vì được rất nhiều người đón nhận, muốn mình mở lớp dạy. Mọi người đến từ các tỉnh khác nhau, nhiều độ tuổi khác nhau, có những bạn chỉ mới 13 tuổi cũng tương tác và ủng hộ rất nhiệt tình.”

Gần đây, phong trào bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc đang có dấu hiệu khởi sắc khi nhiều người trẻ bắt đầu quan tâm hơn đến di sản văn hóa truyền thống của cha ông. Tuy nhiên, những loại hình nghệ thuật truyền thống như hát then vẫn đối mặt với nguy cơ mai một trước sự phát triển mạnh mẽ của âm nhạc hiện đại. Đứng trước thực trạng đó, Thùy Linh không chỉ xem hát then là niềm đam mê cá nhân mà còn là trách nhiệm để gìn giữ và lan tỏa di sản quý báu này. Không chỉ dừng lại ở những sân khấu biểu diễn, Linh đang từng bước hiện thực hóa giấc mơ đưa nghệ thuật hát then đến gần hơn với cộng đồng, bằng chính sức trẻ và sự sáng tạo của mình.

Nhìn lại hành trình của bản thân, Thùy Linh muốn nhắn nhủ các bạn trẻ rằng: “Văn hóa truyền thống là một nét đẹp, là linh hồn và đặc trưng của một dân tộc. Nếu chúng ta bảo tồn, phát huy tốt nét đẹp ấy thì linh hồn của dân tộc sẽ còn mãi.” Và cô nàng cũng mong mỗi chúng ta sẽ ngày càng yêu, hiểu, và trân trọng những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình.