Google chịu mức phạt lớn nhất trong lịch sử các công ty công nghệ

Tòa án Công lý Liên minh châu Âu đã bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của Google đối với khoản tiền phạt 4,1 tỷ Euro vì vi phạm các quy tắc cạnh tranh, một trong những hình phạt lớn nhất từng được áp đặt lên một công ty công nghệ. Tám năm sau khi các cơ quan quản lý áp đặt hình phạt, câu hỏi liệu các thỏa thuận Android của Google có vi phạm luật cạnh tranh của EU hay không đã được giải quyết dứt điểm.

Vi phạm ban đầu xoay quanh một thông lệ mà hàng tỷ người dùng Android đã trải nghiệm mà không nhất thiết phải biết tên gọi của nó: Cài đặt sẵn. Google yêu cầu các nhà sản xuất điện thoại di động muốn truy cập vào Play Store phải cam kết cài đặt Google Search và Chrome trên tất cả các thiết bị Android của họ. Các cơ quan quản lý đã kết luận vào năm 2018 rằng, gói phần mềm này đã mang lại cho các sản phẩm của Google một lợi thế mà các đối thủ cạnh tranh không thể vượt qua, bất kể chất lượng của các sản phẩm thay thế. Tòa án chung EU đã giảm nhẹ mức phạt vào năm 2022, từ 4,34 tỷ Euro xuống còn 4,1 tỷ Euro, nhưng vẫn giữ nguyên phán quyết về tính bất hợp pháp.

Phán quyết được đưa ra trong bối cảnh rất khác so với thời điểm vụ kiện bắt đầu. Kể từ đó, Google đã giới thiệu các màn hình lựa chọn trên các thiết bị Android ở châu Âu, yêu cầu người dùng chọn công cụ tìm kiếm mặc định trong quá trình thiết lập. Ủy ban châu Âu đã yêu cầu biện pháp này như một biện pháp khắc phục hành vi. Liệu những màn hình này có thực sự thay đổi công cụ tìm kiếm mà người châu Âu sử dụng hay không là một câu hỏi khác và khó trả lời hơn nhiều: Quán tính của lựa chọn mặc định rất mạnh, và những người dùng chủ động chọn một công cụ tìm kiếm thay thế chỉ chiếm một thiểu số nhỏ trong số những người hoàn tất các hộp thoại thiết lập.

Phản hồi của Google đối với phán quyết vẫn giữ nguyên lập trường ban đầu: "Android mang đến nhiều lựa chọn hơn cho mọi người và hỗ trợ hàng ngàn doanh nghiệp. Phán quyết này đã không công nhận khoản đầu tư đáng kể của chúng tôi trong việc đảm bảo rằng Android vẫn là mã nguồn mở, có khả năng tương tác và miễn phí".

Mâu thuẫn cốt lõi trong vụ kiện vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn bằng phán quyết. Sự khác biệt giữa việc đóng gói sản phẩm hợp pháp và việc đóng gói sản phẩm phản cạnh tranh là một vấn đề có khả năng sẽ tái xuất hiện khi các trợ lý AI, hệ điều hành và phần cứng ngày càng được kết nối chặt chẽ. EU có các công cụ pháp lý trong tay, đạo luật Thị trường Kỹ thuật số chỉ định Google là “người gác cổng truy cập” nhưng thời gian thực hiện thường chậm hơn so với sự phát triển của thị trường.