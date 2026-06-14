Sáu lít nước cho mỗi câu hỏi gửi đến ChatGPT

SVO - Một nghiên cứu gần đây của Viện Đại học Liên Hợp Quốc (UNU) về nước, môi trường và sức khỏe cảnh báo rằng, 'mỗi kilowatt giờ được AI sử dụng đều có tác động đến lượng khí thải carbon, lượng nước và diện tích đất'.

Nếu các trung tâm dữ liệu toàn cầu là một quốc gia, chúng sẽ là quốc gia tiêu thụ điện lớn thứ mười một trên thế giới, chỉ sau Pháp với khoảng 69 triệu dân. Nhưng những cơ sở cung cấp năng lượng cho Internet và giờ đây cả AI không chỉ là những đơn vị tiêu thụ điện năng lớn. Một nghiên cứu gần đây của Viện Đại học Liên Hợp Quốc về về nước, môi trường và sức khỏe cảnh báo rằng, “mỗi kilowatt giờ được trí tuệ nhân tạo sử dụng đều có tác động đến lượng khí thải carbon, lượng nước và diện tích đất”. Theo các tác giả, đây là nghiên cứu đầu tiên đo lường lượng nước tiêu thụ bởi trí tuệ nhân tạo (để làm mát và phát điện) và diện tích đất mà nó chiếm dụng (cơ sở hạ tầng năng lượng và chuỗi cung ứng).

Các trung tâm dữ liệu hoạt động 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm.

Theo nghiên cứu của TS Shaolei Ren (Đại học California, Riverside): “Khía cạnh quan trọng nhất của AI là nhu cầu toàn cầu của nó có thể dẫn đến việc khai thác từ 4,2 đến 6,6 tỷ mét khối nước vào năm 2027, nhiều hơn tổng lượng nước khai thác hằng năm của bốn đến sáu nước Đan Mạch hoặc một nửa nước Anh. Điều này rất đáng lo ngại".

Theo tính toán của Sam Altman - Giám đốc điều hành của OpenAI, mỗi truy vấn AI tiêu thụ khoảng 0,000085 gallon nước, hoặc khoảng 0,00032 lít, mà ông cho là “một phần mười lăm của một thìa cà phê”. Báo cáo này nêu chi tiết năng lượng chúng ta tiêu thụ khi truy vấn trí tuệ nhân tạo. Nó kết luận rằng, chúng ta phải chấp nhận đây không phải là một quá trình vô hại và nó liên quan đến cả việc tiêu thụ năng lượng và nước.

Tác động đáng kể đến nguồn nước của trí tuệ nhân tạo (AI) bắt nguồn từ các trung tâm dữ liệu dùng để làm mát máy chủ. Trong khi một truy vấn văn bản thông thường chỉ tiêu thụ khoảng 0,5 lít nước, thì việc tạo ra các hình ảnh phức tạp thường tiêu thụ tới 6 lít nước mỗi truy vấn, đòi hỏi sức mạnh tính toán lớn hơn đáng kể. Dấu chân sinh thái của trí tuệ nhân tạo đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Các điểm dữ liệu chính: Văn bản so với Hình ảnh: Một truy vấn văn bản thông thường sử dụng từ 0,00032 đến 0,5 lít nước. Việc tạo hình ảnh đòi hỏi nhiều sức mạnh xử lý hơn và có thể làm tăng lượng nước tiêu thụ lên từ 2 đến 5 lít mỗi hình ảnh.

Zora Kovacic - Giáo sư Kinh tế và Nghiên cứu Kinh doanh tại UOC, đã phân tích sâu hơn vấn đề này: "Nước và năng lượng là hai nguồn tài nguyên được nhắc đến thường xuyên nhất khi nói đến tác động môi trường của trí tuệ nhân tạo. Công nghệ này sử dụng nước để làm mát máy chủ trung tâm dữ liệu và ngăn ngừa quá nhiệt. Một cách để tiêu thụ ít nước hơn là đặt các trung tâm dữ liệu ở những nơi mát mẻ hơn".

Mặc dù có vẻ như là một khoản chi phí nhỏ, nhưng nếu nhân với 122 triệu người dùng hoạt động hằng ngày mà ChatGPT có trung bình, thì chi phí tích lũy là rất lớn.

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