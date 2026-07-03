Robot mới dành cho người độc thân 'gây sốt' cõi mạng

Công ty UBTech của Trung Quốc đã cho ra mắt những robot hình người siêu thực mới được trang bị trí tuệ nhân tạo và trang phục gợi cảm. Những robot hình người này được thiết kế để cung cấp sự hỗ trợ về mặt cảm xúc và bầu bạn 24/7.

Được trang bị trí tuệ nhân tạo (AI), những "người bạn đồng hành cảm xúc" này có làn da mềm mại và giọng nói ngọt ngào, được thiết kế để chống lại sự cô đơn. Chúng có thể ngồi trong phòng khách của bạn và lắng nghe những vấn đề của bạn 24 giờ một ngày.

Mục tiêu của những robot có độ chân thực cao này là làm bạn đồng hành cho những người độc thân hoặc cô đơn.

Một robot "hứa ​​hẹn tình yêu vĩnh cửu"

Theo công ty, mẫu U1 là "robot hình người kích thước thật đầu tiên trên thế giới với vẻ ngoài siêu thực". Michael Tam - Giám đốc điều hành của UWorld, thương hiệu của UBTech chịu trách nhiệm thiết kế cho biết, robot hình người này hứa hẹn "tình yêu vĩnh cửu".

Robot này chủ yếu nhắm đến những người độc thân (khoảng 120 triệu người ở Trung Quốc) và những người trên 60 tuổi (320 triệu người), hai nhóm "rất cần sự bầu bạn và an ủi về mặt cảm xúc", ông Tam lưu ý.

Khả năng của robot hình người siêu thực

Với thời lượng pin lên đến bốn giờ, robot U1 sẽ đưa ra những lời an ủi nếu phát hiện sự mệt mỏi hoặc căng thẳng, và khả năng hiểu người dùng của nó sẽ được cải thiện theo thời gian.

Robot hình người này có thể cử động đầu, mắt và miệng. Nó cũng có thể phát hiện các vấn đề sức khỏe, nhắc nhở người dùng uống thuốc và đưa ra lời khuyên về trang phục.

Robot hình người của công ty Trung Quốc này có nhiều trang phục và ngoại hình để bạn lựa chọn.

Nó không phải là người hầu cũng không phải là bạn tình

Có phiên bản nữ (cao 1,68m) và nam (cao 1,83m), với nhiều kiểu dáng, bao gồm váy gợi cảm, bộ đồ liền thân màu trắng hoặc ánh nhìn quyến rũ... Nó có thể được tùy chỉnh để giống với người thân yêu, người nổi tiếng hoặc nhân vật tưởng tượng.

Nhưng robot này không phải là người hầu: Nó không dọn dẹp, nấu ăn hay ủi đồ. Hiện tại, chúng không được thiết kế để làm bạn đồng hành trong phòng ngủ hoặc để tạo ra các mối quan hệ thân mật hơn, UBTech làm rõ.

Không chỉ là vấn đề ngoại hình, robot có làn da mềm mại và giọng nói ngọt ngào, khiến chúng ngày càng giống con người hơn.

Chỉ trích về sự phụ thuộc cảm xúc mà chúng tạo ra

Đây không phải là sản phẩm nằm trong tầm với của hầu hết mọi người. Giá khởi điểm từ 119.800 nhân dân tệ (khoảng 12.000 đôla Mỹ) và có thể lên tới 990.000 nhân dân tệ (khoảng 145.000 đôla Mỹ) cho mẫu cao cấp nhất. Loại sản phẩm này đã bị chỉ trích vì sự phụ thuộc cảm xúc mà nó tạo ra và nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư. Tuy nhiên, UBTech hứa hẹn mã hóa dữ liệu và đảm bảo rằng, dữ liệu sẽ không được sử dụng để huấn luyện các mô hình trí tuệ nhân tạo.

Robot là một trong những mục tiêu của gã khổng lồ châu Á

Tại Trung Quốc, robot có mặt ở khắp mọi nơi, cả trong các nhà máy và không gian công cộng, và được xã hội chấp nhận rộng rãi, trái ngược với sự hoài nghi ở phương Tây. Gã khổng lồ châu Á dẫn đầu sự phát triển của robot hình người, và theo Ngân hàng Barclays, đến năm 2025, dự kiến ​​sẽ chiếm 85% số robot được phân phối trên toàn thế giới. Năm ngoái, theo Bộ Công nghiệp và Thông tin, hơn 140 công ty Trung Quốc đã cho ra mắt hơn 330 mẫu robot hình người. Công nghệ robot là một ưu tiên của Trung Quốc, được xác định là ngành công nghiệp chiến lược trong kế hoạch 2026 - 2030. Theo một nghiên cứu của Morgan Stanley, thị trường robot hình người của Trung Quốc có thể đạt 2 tỷ đôla Mỹ trong năm 2026 và 15 tỷ đôla Mỹ vào năm 2030.