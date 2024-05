Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương trưởng thành từ phong trào 'Học sinh 3 Tốt'

SVVN - Với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện, Huỳnh Hoàng Tú đã vinh dự nhận được danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương năm 2024”.

Ước mơ trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ

Huỳnh Hoàng Tú đang là sinh viên năm thứ 3, ngành Y đa khoa, Khoa Y, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành Y, Hoàng Tú cho biết: “Lý do mình chọn nghề Y là vì mẹ của mình. Mẹ-người phụ nữ vĩ đại đã hi sinh tất cả mọi thứ cho gia đình. Mẹ mình đi làm quần quật cả ngày, từ 7 giờ sáng đến gần 22 giờ, có hôm tăng ca đến tận 23 giờ. Chính vì thế mà sức khỏe của mẹ không tốt, có lần mình mở sổ khám bệnh của mẹ ra, trong đó chi chít toàn là chữ của bác sĩ chẩn đoán bệnh. Từ đó mình nhen nhóm ước mơ trở thành bác sĩ để có thể tự tay chữa bệnh cho mẹ, cho những người yêu thương trong gia đình của mình”.

Sau kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, dịch Covid-19 bùng phát, Tú đăng ký trở thành tình nguyện viên chống đại dịch cùng với mọi người. Nam sinh được phân công nhiều công việc như: Gác cổng, truy vết F0, hỗ trợ tiêm vaccine, hỗ trợ test covid cho người dân… Chính khoảng thời gian làm tình nguyện này đã khiến Tú cảm thấy yêu thích thêm ngành Y, cậu bạn chia sẻ: “Mình được tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, chứng kiến cảnh người nhà mình bị bệnh cũng như chứng kiến cảnh đau thương của tất cả mọi người. Khi ấy mình càng hiểu được tầm vai trò quan trọng của một bác sĩ, một người chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Chính điều ấy lại càng tiếp thêm cho bản thân động lực mãnh liệt hơn nữa để theo đuổi sự nghiệp Y tế”. Năm 2021 với sự quyết tâm và cố gắng, Hoàng Tú thi đỗ và theo học tại Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Trưởng thành từ phong trào “Học sinh 3 Tốt”

Danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” là một danh hiệu cao quý mà học sinh THPT nào cũng muốn phấn đấu để đạt được. Hoàng Tú là một trong những học sinh tiêu biểu khi đạt danh hiệu này liên tục trong 2 năm liền. “Một điều may mắn để đưa mình đến với danh hiệu này là nhờ thầy cô và bạn bè dưới mái trường THPT Trần Văn Ơn. Tại đây, mình đã được các thầy cô giảng dạy và truyền đạt cho những kiến thức bổ ích, cô đọng và dễ hiểu. Bên cạnh việc tiếp thu kiến thức từ thầy cô, mình luôn phấn đấu và kiên trì ra sức học tập, nhiều năm liền là học sinh giỏi. Nhờ đó mà mình đã đạt tiêu chí “Học tập tốt” với những con số khá cao. Tại ngôi trường này, mình có cơ hội được trở thành một cán bộ Đoàn THPT nhờ sự dẫn dắt của cô Bí thư Võ Thị Xuân, thầy Phó Bí thư Nguyễn Hoài Thắng. Thầy và cô là hai người đã cầm tay chỉ việc cho mình, tiếp thêm động lực và rèn luyện cho mình trở thành một người cán bộ Đoàn giỏi. Nhờ tham gia hoạt động Đoàn, mình trở nên tự tin, bản lĩnh hơn và đặc biệt có thêm được nhiều kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động phong trào, vận động đoàn viên-thanh niên tham gia, sống và học tập theo pháp luật, theo lời dạy của Bác”, Hoàng Tú nhớ lại.

Chính nhờ những nhân duyên đặc biệt và sự cố gắng của bản thân, Hoàng Tú đã gặt hái được nhiều thành tích cao. Hoàng Tú là học sinh duy nhất của tỉnh Bình Dương đạt danh hiệu “Học sinh 3 Tốt” cấp Trung ương năm học 2019-2020 và tiếp tục đạt được danh hiệu cao quý ấy trong năm học 2020-2021. “Nhờ danh hiệu cao quý này cùng với quá trình nỗ lực không ngừng của bản thân, mình đã được kết nạp vào hàng ngũ của Đảng khi còn là cậu học sinh lớp 12. Điều đó càng thôi thúc mình phải học tập, phải phấn đấu hơn nữa để không phụ lòng mọi người tin tưởng, yêu thương”, nam sinh tâm sự.

Nhìn lại khoảng thời gian còn học dưới mái trường cấp 3, Hoàng Tú cho rằng cậu đã được sống với đam mê và bản lĩnh. Cậu bạn đã hoàn thành nhiệm vụ học tập của một học sinh, được cống hiến sức trẻ của bản thân cho hoạt động Đoàn, cho xã hội và gặt hái được rất nhiều thành tích. “3 năm THPT đã tuyệt vời thì những năm tháng Đại học phải càng tuyệt vời hơn nữa. Bằng những bài học kinh nghiệm quý giá mà mình đã tích lũy lại chính là hành trang chuẩn bị bước chân vào ngôi trường Đại học. Khi lựa chọn con đường trở thành người chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mình càng phải ra sức học tập, nâng cao kiến thức lý thuyết lẫn thực tế lâm sàng. Bên cạnh đó, bản thân cũng phải giao lưu và học hỏi ở những thầy cô, bạn bè cũng như phát huy thế mạnh hoạt động Đoàn-Hội của bản thân, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn-Hội và góp phần cống hiến cho xã hội, đất nước”, Tú bộc bạch.

Tham gia Đoàn-Hội từ sớm giúp Hoàng Tú có nhiều trải nghiệm phát triển bản thân

Hoàng Tú may mắn tiếp xúc với công tác Đoàn-Hội từ rất sớm. Nhờ tham gia hoạt động Đoàn-Hội tích cực, cậu bạn có được kinh nghiệm tổ chức hoạt động, kinh nghiệm giao lưu, hòa nhập với mọi người và có thêm nhiều kỹ năng mềm. Ngay từ năm nhất, Hoàng Tú được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Chi Đoàn Y2021B. Tú đã mạnh dạng tham gia thi và vượt qua các thử thách để trở thành TOP 50 thí sinh xuất sắc nhất trong cuộc thi Thủ lĩnh sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh lần 6, năm 2022.

Hiện nay, Huỳnh Hoàng Tú đang giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Trường và Phó Bí thư Chi bộ Sinh viên 3 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. “Mình tham gia Đoàn-Hội từ khá sớm. Đây là cái duyên, sự may mắn và mình đã nhận được rất nhiều điều từ môi trường này. Nhờ tham gia công tác, tổ chức hoạt động và vận động mọi người tham gia, mình từng bước đi ra khỏi vùng an toàn của bản thân, trở thành một người hòa đồng, thân thiện, đầy tự tin, bản lĩnh đương đầu không ngại khó, không ngại khổ, là một phiên bản tốt hơn của bản thân so với trước đây. Trong môi trường Đoàn-Hội và công tác tình nguyện, mình được gặp gỡ nhiều người hơn, họ là những người thầy, những người bạn từ những nơi xa lạ có chung niềm đam mê, chung hoài bão mà gắn bó với nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau mọi lúc, chia sẻ cho nhau những bài học kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng công tác của bản thân. Đồng thời, nếu không có cơ hội tham gia Đoàn-Hội, công tác tình nguyện, mình sẽ không thể đi đến nhiều nơi mà ở đó có nhiều người đang khó khăn cần sự giúp đỡ”. Với Tú, cho đi chính là nhận lại, nhận lại được nụ cười, lời cảm ơn và đặc biệt là tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho một cán bộ Đoàn-Hội, một tình nguyện viên vì cộng đồng. Đây chính là nguồn động lực to lớn để Hoàng Tú tiếp tục tham gia công tác, tiếp tục nhiệm vụ của mình và giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa.

Theo Tú, người trẻ hiện nay đang dành khá nhiều thời gian cho mạng xã hội. Là một người trẻ sống trong thời đại công nghệ số 4.0, Tú nhận thấy mạng xã hội là một kênh hữu ích nếu chúng ta dùng để học tập, trau dồi và tiếp thu thêm kiến thức. Trong đó, chúng ta có thể nâng cao năng lực ngoại ngữ của bản thân, giúp phát triển khả năng hội nhập tiến vào quá trình hội nhập quốc tế. Nếu chúng ta không ra sức học tập, hội nhập thì cơ hội cạnh tranh sẽ mất đi và bị thụt lùi so với thế giới. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tỉnh táo khi dùng mạng xã hội, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, không để cho các thế lực thù địch lôi kéo, dắt mũi trên các phương tiện truyền thông. Đồng thời, tuổi trẻ là độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời mỗi người và chỉ trải qua một lần duy nhất. Do đó chúng ta phải sống thật trọn vẹn, cống hiến hết mình và sống hết lòng với đam mê của bản thân. “Mình nghĩ, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, định hướng riêng cho bản thân và có những tài năng, sở trường, thế mạnh riêng. Điều mà thế hệ trẻ cần đó chính là biết tận dụng tài năng, thế mạnh ấy để giúp đỡ cho cộng đồng, dùng chính sức lực của bản thân để tạo ra những điều có ích cho xã hội”, Hoàng Tú nhắn gửi đến các bạn trẻ.

Một số thành tích nổi bật của Huỳnh Hoàng Tú: - Giấy khen Cá nhân điển hình thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” năm 2022; - Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khen thưởng Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022; - Giấy khen đạt giải Nhì cuộc thi trực tuyến “Khát vọng tự cường”; - Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khen thưởng Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt cấp Trường”; - Giấy khen của Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân tình nguyện” năm 2023 và năm 2024 - Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Xuân tình nguyện Lần thứ 15 - Năm 2023”; - Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh khen thưởng “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thành phố năm học 2022 - 2023”; - Giấy khen đạt thành tích “Rèn luyện xuất sắc năm học 2022 - 2023”; - Giấy khen của Đảng bộ Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khen thưởng Đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023; - Đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ triển vọng tỉnh Bình Dương năm 2024”.

Ảnh NVCC