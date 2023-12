Hai ‘mỹ nhân’ đình đám Hollywood khiến dân tình ‘đứng ngồi không yên’ khi diện đồ của nhà thiết kế Công Trí

SVVN - Không hẹn mà gặp, Jessica Chastain và Gabrielle Union cùng chọn diện các sáng tạo từ nhà thiết kế Công Trí trong sự kiện gần đây dù sở hữu phong cách vô cùng đối lập.

Xứng danh là ‘nhà thiết kế của các ngôi sao quốc tế’, Jessica Chastain và Gabrielle Union tiếp tục là hai ‘mỹ nhân’ diện trang phục của Nguyễn Công Trí. Dân mạng được dịp ‘trầm trồ’ khi một nhà thiết kế Việt Nam tiêp tục ghi dấu trên bản đồ thời trang thế giới.

Jessica Chastain là người đẹp hiếm hoi xứng với mỹ danh “đại minh tinh” mỗi khi công chúng nhắc đến. Mới năm ngoái, người đẹp tóc đỏ này chạm tới hào quang rực rỡ nhất khi được xướng tên tại hạng mục “Nữ diễn viên xuất sắc nhất” tại giải Oscar 2022 với phần thể hiện trong phim The eyes of tammy faye.

Đồng thời, cô trở thành nữ diễn viên bận rộn nhất Hollywood khi liên tục góp mặt trong hàng loạt dự án tầm cỡ. Và mới đây, mẫu thứ hai trong bộ sưu tập Xuân/Hè 2024 của Công Trí đã đăng tải trên Vogue Mỹ, trở thành chọn lựa của nữ minh tinh khi sải bước trên thảm đỏ công chiếu bộ phim Memory thuộc khuôn khổ Liên hoan phim quốc tế Marrakech (Morroco).

Chủ nhân của giải Oscar lần thứ 94 được giới truyền thông quốc tế để ý ngay khi mặc thiết kế của Nguyễn Công Trí trên thảm đỏ liên hoan phim này. Cô được các đồng nghiệp, cụ thể đạo diễn Michel Franco, đánh giá là nữ diễn viên xuất sắc ở Mỹ cũng như tầm cỡ thế giới. Trong sáng tạo mới nhất của Công Trí, nữ minh tinh đã trở thành tâm điểm của thảm đỏ dù mạnh dạn phá bỏ loạt phong cách cầu kỳ, sặc sỡ trước kia để hướng đến vẻ đẹp tinh giản, lịch duyệt hơn.

Ngay khi hình ảnh của Jessica Chastain trong mẫu đầm đen xuất hiện trên mạng xã hội, giới blogger thời trang tán tụng không ngớt trước tạo hình lần này của nữ minh tinh. Diện mạo của Jessica Chastain được tinh giản hoàn toàn với lối trang điểm sắc sảo nhưng trong trẻo, tổng thể chỉ tập trung vào “phụ kiện” đắt giá nhất là mái tóc đỏ rực suôn thẳng được buông xõa một bên vai.

Còn Gabrielle Union đồng hành cùng nhà thiết kế Việt này từ cách đây 4 năm, luôn chọn Công Trí trong các sự kiện trọng đại như buổi công chiếu phim hay tiệc kỷ niệm ngày cưới. Mới đây nhất, mẫu số 10 trong bộ sưu tập Thu/Đông 2023 của Nguyễn Công Trí đã khiến nữ diễn viên say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thiết kế siêu gợi cảm này đã được Gabrielle diện tới buổi ra mắt bộ phim tài liệu về tour diễn Renaissance của Beyoncé. Gabrille Union phô diễn sắc vóc táo bạo trong sáng tạo của Công Trí.

Gabrille Union từng được Time bình chọn là “một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2020”. Bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 1990, cô được biết đến qua các phim: 10 things I hate about you, Bring it on, The brothers, Deliver us from Eva, Daddy's little girls, Think like a man, Top five... Người đẹp từng là gương mặt quảng cáo cho các hãng thời trang lớn.

Vậy là tuy mới ra mắt được vài ngày, thế nhưng các thiết kế của Công Trí đã mang lại tín hiệu vô cùng khả quan. Chắc chắn, trong thời gian tới, cái tên này vẫn khiến báo giới quốc tế nói đến nhiều mỗi khi nhắc đến thời trang thảm đỏ của các đại minh tinh.