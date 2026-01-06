Võ Hạ Trâm 'vẽ thư pháp' bằng âm nhạc, khẳng định vẻ đẹp trường tồn của tiếng Việt

SVO - Chương trình nghệ thuật 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu', do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức, đã diễn ra trong không khí trang trọng, hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thông qua âm nhạc, chương trình nghệ thuật Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu minh họa truyền thống lịch sử của dân tộc, kết nối các giá trị văn hóa, đồng thời khẳng định tình cảm và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Âm nhạc kết nối nhiều giá trị trong chương trình 'Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu'.

Với cấu trúc ba chương rõ ràng, đêm nhạc Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu tạo mạch cảm xúc liền mạch từ truyền thống - đương đại - cao trào tôn vinh, trong đó vừa có những giai điệu quen thuộc gắn với ký ức nhiều thế hệ, vừa giới thiệu loạt tác phẩm mới được tuyển chọn từ phong trào sáng tác do VOV phát động.

Mở đầu đêm nhạc, phần trình diễn Những mùa Xuân đất nước kết hợp ánh sáng, hình ảnh và lời bình nghệ thuật tạo nên một không gian ấn tượng.

Anh tài Đỗ Hoàng Hiệp cùng Minh Thuý và ca sĩ nhí Cao Phú Quý tạo nên bản mashup gồm 4 ca khúc quen thuộc: 'Ca ngợi Tổ quốc', 'Em là mầm non của Đảng', 'Tuổi Xuân dâng Đảng' và 'Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi đó'.

Khởi đầu chương I mang tên Lời đất nước, khán giả được đắm chìm trong những màu sắc truyền thống và gợi nhắc bản sắc văn hoá. Quách Mai Thy tạo không gian đằng sau, với Đất nước lời ru. Trong khi đó, Võ Hạ Trâm mang đến một giai điệu mềm mại nhưng đầy hùng tráng cùng Thư pháp và Tiếng Việt. Lần hiếm hoi, khán giả được chứng kiến Anh Tú 'voi' hát dân ca, với liên khúc Inh lả ơi, Lý cây bông, Cò lả và sáng tác của Tăng Nhật Tuệ mang tên Dân ta hát dân ca.

Võ Hạ Trâm 'vẽ thư pháp' bằng âm nhạc, khẳng định vẻ đẹp trường tồn của tiếng Việt.

Bước sang chương II mang tên Nhịp thời đại, chương trình có sự chuyển đổi rõ rệt, với âm nhạc trẻ trung và đương đại, cùng những bản phối hiện đại. Mở ra không gian này là ca khúc Made in Vietnam, tạo điểm nhấn về tinh thần mới mẻ, với sự thể hiện của NSND Thanh Hoa, Quách Mai Thy và Lâm Phúc. Tiếp đó, chương trình giới thiệu nhiều tác phẩm mới được lựa chọn từ cuộc vận động sáng tác ca khúc, dân ca đặt lời mới và cuộc thi thơ do VOV phát động, nổi bật như: Ơn Đảng - Núi rừng nở hoa, Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình và liên khúc Quê hương Việt Nam - Bình minh kỷ nguyên mới.

NSND Thanh Hoa kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ trong ca khúc 'Made in Vietnam'.

Tới chương III Sắc đỏ thiêng liêng, chương trình tập trung vào các tiết mục hào sảng, có quy mô dàn dựng lớn hơn, hoành tráng và chất lượng. Khán giả chìm đắm trong các bản mashup: Lá cờ Đảng, Đảng là cuộc sống của tôi, hay Ca ngợi Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Dáng đứng Việt Nam, Việt Nam hướng về tương lai. Tất cả tạo nên những cảm xúc mãnh liệt, khơi gợi tình yêu đất nước trong mỗi khán giả. "Những ca khúc quen thuộc từng vang lên trên làn sóng phát thanh, trong trường học, trong các chương trình sinh hoạt cộng đồng… khi được “làm mới” bằng mash-up và dàn dựng sân khấu đã tạo hiệu ứng đặc biệt: Khán giả vừa thấy quen, vừa thấy được nâng tầm", chị Minh Thu chia sẻ.