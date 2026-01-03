Chuyện gì khiến nữ ca sĩ Hiền Thục nhiều lần bật khóc?

SVO - Lần đầu tiên sau gần 20 năm, ca sĩ Hiền Thục trở lại hát nhạc phim, kể từ thành công của ca khúc 'Giấc mơ ngày xưa' từ phim 'Cổng Mặt trời'.

Chia sẻ khi tái xuất với nhạc phim Ai thương ai mến, Hiền Thục nói, cô có cảm xúc rất đặc biệt sau khi trải qua quãng thời gian đủ dài để nuôi cảm xúc trở lại và giọng hát đủ trải nghiệm để thể hiện ca khúc về tình cảm gia đình.

Bài hát do nhạc sĩ Nhật Minh (Smelod) sáng tác, với giai điệu sâu lắng, ca từ đầy ý nghĩa về mái nhà, tình thương gia đình.

Ca sĩ Hiền Thục đã nhiều lần bật khóc trong phòng thu khi thể hiện bài hát này. Hiền Thục thừa nhận, ngay từ khi nghe bản demo, cô đã rất xúc động khi nghĩ về gia đình, đặc biệt là người anh quá cố của mình.

“Câu hát khiến tôi xúc động nhất là tại sao đau đớn lại đi cùng nhau. Điều đó thể hiện rằng ,cuộc đời luôn có nhiều bất trắc, đi song song cùng ta, điều duy nhất níu giữ ta chính là tình thương của gia đình”, Hiền Thục chia sẻ.

Nữ ca sĩ cũng cho biết, cô không sinh ra ở miền Tây nhưng lại rất yêu quý con người và vùng đất nơi đây bởi sự hào sảng và ấm áp. Nữ ca sĩ cũng ít có dịp tiếp xúc với Thu Trang nhưng rất nể phục nữ đạo diễn khi đã thực hiện một bộ phim mang đầy ý nghĩa về tình cảm gia đình và tái hiện vẻ đẹp của sông nước miền Tây.

Về phía đạo diễn Thu Trang, cô cho biết, sau thời gian suy nghĩ và đắn đo, cô quyết định mời Hiền Thục thể hiện ca khúc nhạc phim này vì: “Chỉ có giọng hát da diết của Hiền Thục mới thể hiện trọn vẹn những cảm xúc chan chứa về tình cảm gia đình mà bài hát của nhạc sĩ Nhật Minh (Smelod) gửi gắm”.

Hiện tại, phim điện ảnh Ai thương ai mến đang chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc. Phim nhận được sự phản hồi tích cực từ giới chuyên môn lẫn khán giả, các suất chiếu liên tục “cháy vé”.