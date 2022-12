Hai sinh viên nhận giải thưởng 'Bài báo xuất sắc' tại Hội nghị quốc tế về CNTT và Truyền thông

SVVN - Hội nghị chuyên đề quốc tế lần thứ 11 về Công nghệ thông tin và Truyền thông (SoICT 2022) vừa được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 1/12/2022 và tại Vịnh Hạ Long vào ngày 2 - 3/12/2022. Hai sinh viên khoa Khoa học Máy tính, khóa 2019 (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM) đã nhận được giải thưởng 'Bài báo xuất sắc' (Best Paper Award).

Bài báo được do hai sinh viên thực hiện: Võ Khánh An (tác giả chính), Phạm Ngọc Tân (đồng tác giả), dưới sự hướng dẫn của TS Lương Ngọc Hoàng và ThS Nguyễn Bích Vân. Tên của bài báo là “Training-Free Multi-Objective and Many-Objective Evolutionary Neural Architecture Search with Synaptic Flow”.

'SoICT 2022' là hội nghị chuyên đề quốc tế, bao gồm các lĩnh vực nghiên cứu quan trọng như: AI Foundation và Big Data, Truyền thông và Bảo mật mạng, Xử lý hình ảnh và ngôn ngữ tự nhiên, Kỹ thuật phần mềm và Công nghệ kỹ thuật số, Các xu hướng Công nghệ Tài chính và Blockchain.

Hội nghị chuyên đề nhằm mục đích cung cấp một diễn đàn học thuật cho các nhà nghiên cứu và sinh viên sau đại học để chia sẻ những kết quả nghiên cứu mới nhất của họ và xác định những thách thức về khoa học máy tính trong tương lai. Hội nghị chuyên đề bao gồm các bài hướng dẫn và bài phát biểu của các diễn giả đẳng cấp thế giới. Kỷ yếu 'SoICT 2022' được xuất bản và lưu trữ trong Thư viện Kỹ thuật số ACM như một phần của Chuỗi Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế ACM (ICPS). 'SoICT 2022' cũng được lập chỉ mục bởi DBLP, Ei Compendex, Scopus và Clarivate Analytics Web of Science (ISI Web of Science).

Khánh An - tác giả chính cho biết: “Bài toán nhóm nghiên cứu đi tìm hướng giải quyết là tìm kiếm kiến trúc mạng neural (neural architecture search - NAS). Đây là một bài toán có chi phí tính toán rất lớn, vì cần phải đánh giá nhiều kiến trúc ứng viên trong quá trình tìm kiếm. Việc đánh giá chính xác hiệu năng cho mỗi kiến trúc ứng viên đòi hỏi hàng trăm - hàng ngàn epoch huấn luyện để có được bộ trọng số thích hợp rồi sau đó mới có được độ chính xác thực sự của kiến trúc đó”.