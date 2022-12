Hành trình chăm chỉ và không ngừng nỗ lực của cô gái 26 tuổi kiếm 100 triệu/tháng tại Nhật Bản

SVVN - Nguyễn Thị Hiền, sinh năm 1997, quê Vĩnh Phúc, làm một lúc nhiều công việc, kiếm được mức lương 100 triệu đồng mỗi tháпg. Sau khi tiết kiệm được một khoản tiền cô đã dành hết số tiền này để giúp đỡ cha mẹ xây nhà. Hiện cô bạn đang sinh sống và làm việc tại Gunma, tỉnh số 10 của Nhật Bản. Những dòng chia sẻ dưới đây của cô chứa đựng những vất vả mà biết bao người Việt đang bôn ba làm việc nơi xứ người đã từng trải qua.

Hiền không xuất thân từ gia đình kinh doanh. Năm cô bạn quyết tâm sang Nhật làm là do hoàn cảnh gia đình lúc đó bị nợ khá nhiều, tầm 300 triệu đồng, hơn nữa cô bạn muốn cải thiện cuộc sống của chính mình và xây nhà mới cho bố mẹ. Nhờ tất cả những động lực đó, cô đã quyết tâm chọn cuộc sống tự lập giữa nơi đất khách quê người, xa quê hương, xa gia đình và người thân, khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ, đó là cả một nỗi lo lớn. Nhưng một khi đã quyết tâm thì không được phép nghĩ đến hai chữ bỏ cuộc, vì gia đình luôn là nguồn động lực to lớn để Hiền cố gắng.

Hiền chia sẻ: “Mọi người thường hay nghĩ chắc đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) là sướng lắm, nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người chưa bao giờ là dễ dàng cả. Để có được những đồng tiền gửi về cho gia đình, những người đi XKLĐ phải đánh đổi rất nhiều thứ, đó là sức khỏe, thời gian, rất nhiều công sức, tiền bạc và cả tuổi trẻ nữa. Lúc đau ốm bệnh tật cũng đều một thân một mình” . Bên cạnh áp lực về công việc, rào cản ngôn ngữ là khó khăn không ít người gặp phải và Hiền cũng không phải ngoại lệ.

Thời gian đầu mới qua Nhật, cô bạn gặp không ít những khó khăn và trải qua nhiều công việc nặng nhọc. Hồi mới sang Hiền làm việc cho một công ty. Chia sẻ về mức lương ở công ty cũ mà Hiền từng làm, cô bạn đã có những chia sẻ cực kỳ rõ ràng: “Lương công ty thu nhập giao động từ 20-30 triệu, đây là một mức lương thấp so với các công việc trung bình tại Nhật Bản. Tuy nhiên mình chỉ dùng một khoản rất nhỏ cho ăn tiêu, chi tiêu cực kì tiết kiệm mỗi tháng chỉ hết 8000¥ tương đương với 1 triệu 600 tiền Việt Nam. Mình khá tiết kiệm nên thời gian đầu không ăn uống nhiều hay đi chơi mua sắm gì, hầu hết số tiền mình để dành tiền gửi về cho gia đình. Có những ngày mình chỉ ngủ 4-5 tiếng/ngày.Tuy nhiên sau đó do thu nhập thấp nên mình đã tập tành kinh doanh".

Kể về hành trình bắt đầu với kinh doanh, ban đầu cô bạn bắt đầu kinh doanh thời trang, nhưng bị lỗ mất 20 triệu. Sau thất bại đó Hiền không bỏ cuộc mà chuyển tiếp sang bán sim mạng - wifi cầm tay trong các hội nhóm ở Nhật Bản và rất may mắn cô bạn được mọi người bên Nhật yêu quý và ủng hộ rất nhiều. Chỉ sau một năm Hiền đã có tiền để trả hết nợ và xây nhà mới cho bố mẹ, không dừng lại ở đó cô bạn còn tìm hiểu thêm về kinh doanh thêm sản phẩm tăng giảm cân, thật may mắn vì chất lượng sản phẩm cũng khá ổn, hiệu quả và an toàn nên mọi người cực kì ủng hộ sản phẩm Hiền bán.

Sau khi bán hàng thì mình có mức thu nhập cao hơn khoảng trung bình 100 triệu 1 tháng và có tháng đạt doanh thu 130 triệu là cao nhất. Và sau 2 năm ở Nhật mình đã tiết kiệm được 1 tỷ, trả nợ được 300 triệu và xây nhà hết 700 triệu cho bố mẹ. Song song với đó, mình đã bắt đầu có tài khoản tiết kiệm gửi ngân hàng đều đặn mỗi tháng. Ngoài thời gian làm việc, lúc rảnh rỗi Hiền lại tập trung học hỏi thêm xem có thể phát triển thêm kinh doanh gì nữa không, tập trung phát triển thêm nhiều kỹ năng cá nhân. Cô bạn đặc biệt chia sẻ: “Mình rất ít khi đi chơi, kể cả các dịp nghỉ lễ mình đều ở nhà để đi gửi hàng cho khách”.

Với những kinh nghiệm trong quá trình làm việc, rèn luyện tại Nhật Bản, Hiền cũng có một vài chia sẻ cho các bạn Việt Nam mới đặt chân đến nơi đất khách quê người, mong muốn có được công việc thu nhập cao ở Nhật, Hiền tâm sự: “Khi đến Nhật thì mình khuyên các bạn sắp sang hãy học kinh doanh buôn bán một mặt hàng nào đó vì đó mới là bước ngoặt thay đổi cuộc đời bạn, các bạn có thể bán rất nhiều thứ ở Nhật Bản miễn là không vi phạm pháp luật và hơn hết các bạn hãy luôn cố gắng, đừng bao giờ bỏ cuộc”.