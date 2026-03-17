Hành trình đi tìm hai chữ ‘MT’ của nữ sinh ngành Du lịch

SVO - "Phải làm thì mới hết sợ" – đó là tôn chỉ giúp Nguyễn Thanh Hà biến những lần run rẩy cầm mic trở thành sự tự tin tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Dù đang theo học ngành Du lịch, nhưng cô không ngừng thử thách bản thân ở nhiều vai trò đa dạng như MC hay trợ giảng. Đằng sau những thành công bước đầu ấy là một triết lý trưởng thành sâu sắc về việc tìm kiếm “Môi trường” phù hợp và xác định “Mục tiêu” cuộc đời, với một động lực lớn lao nhất: Trở thành niềm tự hào của cha mẹ.

Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên năm hai khoa Du lịch, trường Đại học Mở Hà Nội. Tuy nhiên, cô không chỉ giới hạn bản thân trong lĩnh vực du lịch. Hà còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như: MC, trợ giảng tại trung tâm đào tạo MC sự kiện và thu âm giọng nói (voice talent). Cô tin rằng, những kỹ năng tích lũy được từ những công việc này sẽ là nền tảng vững chắc cho hành trình theo đuổi ước mơ trong tương lai.

Nguyễn Thanh Hà (sinh năm 2006) hiện đang là sinh viên năm hai khoa Du lịch, trường Đại học Mở Hà Nội.

Hà chia sẻ: "Những công việc hiện tại không phải chỉ để tạo ra thu nhập, mà nó còn liên quan đến công việc và mục tiêu tương lai của bản thân mình. Mình yêu thích những công việc được giao tiếp, chia sẻ, gặp gỡ và trò chuyện với nhiều người. Mình thích khám phá thế giới và tìm hiểu về những thứ bản thân chưa biết".

Từ những năm học Trung học phổ thông, Hà đã bị thu hút bởi ánh đèn sân khấu. Cô kể lại: "Ban đầu là yêu thích những nghệ sĩ biểu diễn và phô trương tài năng của bản thân dưới ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu, nhưng càng về sau mình càng quan tâm và chú ý đến một vị trí còn đặc biệt, quan trọng hơn trong mỗi một sự kiện". Sự ngưỡng mộ của Hà dần chuyển sang vị trí MC sự kiện, người dẫn dắt toàn bộ chương trình.

Hình ảnh những MC tự tin, duyên dáng dẫn dắt chương trình đã gieo vào lòng cô bé 17 tuổi nhút nhát năm ấy một ước mơ: "Giá mà mình cũng có thể tỏa sáng trên sân khấu như thế". Lúc bấy giờ, Hà chỉ dám mơ ước, nhưng cô không ngờ rằng, ước mơ ấy đã trở thành hiện thực, thậm chí còn vượt xa những gì cô từng tưởng tượng.

Bên cạnh công việc học, Hà còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như: MC, trợ giảng tại trung tâm đào tạo MC sự kiện và thu âm giọng nói (voice talent).

Hà không nhớ rõ bản thân đã hiện thực hóa ước mơ ấy bằng cách nào, nhưng cô nhớ rằng khi vừa lên năm nhất, cô đã quyết tâm thoát khỏi vùng an toàn và phá bỏ giới hạn của bản thân. Cô bắt đầu bằng việc nhận dẫn tour khi vừa mới nhập học được 3 tháng. "Dù trong lòng vẫn còn sợ và run đến không ngủ được, nhưng mình luôn tự nhủ rằng phải làm thì mới hết sợ", Hà chia sẻ.

Từ những lần đầu cầm mic còn run tay, Hà dần trở nên tự tin hơn. Sau khi lấy được sự can đảm, cô đã đăng ký một khóa học MC sự kiện chuyên nghiệp trong kỳ nghỉ hè.

Khóa học không chỉ trang bị cho Hà những kỹ năng cần thiết của một MC sự kiện, mà còn giúp cô xây dựng được mối quan hệ với nhiều người tài giỏi và nổi tiếng. "Thậm chí một trong số những mối quan hệ đã giúp mình vượt qua được những lần khủng hoảng tinh thần", Hà tiết lộ. Sau khi học xong, cô không chỉ có thêm nhiều cơ hội làm việc, mà còn được tham gia vào việc đào tạo MC với vai trò trợ giảng tại chính trung tâm từng theo học.

Từ những năm học Trung học phổ thông, Hà đã bị thu hút bởi ánh đèn sân khấu.

Hà tin rằng, khi có mong muốn điều gì và kiên trì theo đuổi, vũ trụ sẽ luôn âm thầm mang đến những cơ hội để đạt được mục tiêu ấy.

Tuy nhiên, con đường đến với thành công không dễ dàng. Hà từng phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là việc vượt qua giới hạn của bản thân và chiến thắng suy nghĩ "mình không làm được". Cô từng có ý định từ bỏ và tìm kiếm một con đường khác dễ dàng hơn.

Trong lúc khó khăn nhất, Hà đã học được một bài học quan trọng về sự chia sẻ. Trước đây, cô thường chỉ dừng lại ở mức xã giao và không bao giờ chia sẻ về những khó khăn của bản thân. Nhưng may mắn, khi đang trong giai đoạn khủng hoảng, Hà đã nhận được sự quan tâm và chia sẻ từ những người xung quanh.

Ngay khi vừa lên năm nhất, Hà đã quyết tâm thoát khỏi vùng an toàn và phá bỏ giới hạn của bản thân.

Từ đó Hà nhận ra, những khó khăn mà cô đang gặp phải không to tát như cô tưởng. Cô được biết rằng, những người đi trước cũng đã từng trải qua những giai đoạn tương tự, và khó khăn ở đây là do cô tự đặt ra giới hạn của bản thân. Hà đã học theo hình ảnh "chú Mã tiểu dã vừa khóc vừa chạy" và tiếp tục cố gắng dù vẫn còn nhiều lo lắng trong lòng.

Kết quả vượt xa mong đợi của Hà. Cô nhận được những phản hồi tích cực, tiếp thêm động lực để tiếp tục chiến đấu. Hà tự tin khẳng định: "Hiện tại, mình không còn cảm thấy sợ việc gì nữa, kể cả là những điều mới mình chưa từng thử". Thậm chí, cô còn nhận được những lời khen ngợi từ thầy cô và đồng nghiệp về sự thay đổi tích cực của bản thân.

Từ những lần đầu cầm mic còn run tay, Hà đã trở nên tự tin tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.

Bên cạnh bạn bè và đồng nghiệp, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc cho Hà. Mỗi khi mệt mỏi, cô lại trở về nhà để nhận được sự động viên và khuyến khích từ bố mẹ. Hà cảm thấy, bản thân thật may mắn vì luôn có gia đình, bạn bè và đồng nghiệp sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Chính điều này đã giúp cô tìm được chữ "MT" đầu tiên trong quá trình trưởng thành, đó là "Môi trường".

Với chữ "MT" thứ hai là "Mục tiêu", Hà vẫn đang trong hành trình trải nghiệm để tìm ra hướng đi phù hợp nhất trước khi ra trường. Cô tin rằng, những điều học được và những kỹ năng tích lũy được từ những trải nghiệm sẽ có ích cho cuộc sống sau này.

Một trong những câu nói yêu thích của Hà: "Hôm nay họ nhìn vào cha mẹ bạn để đối xử với bạn, ngày mai họ sẽ nhìn vào bạn để đối xử với cha mẹ bạn". Hà mong muốn, sau này bố mẹ có thể an hưởng tuổi già mà không cần phải lo toan, suy nghĩ gì nữa. Đó là nguồn động lực lớn nhất để cô cố gắng hơn nữa mỗi ngày.

Hà tin rằng, khi có mong muốn điều gì và kiên trì theo đuổi, vũ trụ sẽ luôn âm thầm mang đến những cơ hội để đạt được mục tiêu ấy.

Hà hy vọng, câu chuyện của bản thân có thể giúp đỡ những người đang trong hành trình phát triển bản thân và lan tỏa nguồn động lực để mỗi độc giả đều được tiếp thêm năng lượng trên con đường của chính mình.

