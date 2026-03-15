Nữ sinh Greenwich Việt Nam ghi dấu ấn với nhiều dự án cộng đồng sau hành trình tìm lại định hướng học tập

SVO - Nguyễn Đỗ Phương Thảo, sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Greenwich Việt Nam (cơ sở Hà Nội), từng trải qua giai đoạn loay hoay trong lựa chọn ngành học trước khi tìm được định hướng qua các dự án cộng đồng. Hiện cô đảm nhiệm Phó Ban Tổ chức dự án NextGen Social Impact, đồng thời tham gia điều hành nhiều hoạt động xã hội, khởi nghiệp và môi trường dành cho người trẻ.

Tìm lại định hướng giữa những áp lực lựa chọn ngành học

Phương Thảo từng trải qua nhiều băn khoăn khi đứng trước lựa chọn con đường học tập. Sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục và mang theo nhiều kỳ vọng từ người thân, nhưng khi bước vào ngưỡng cửa đại học, cô vẫn cảm thấy thiếu chắc chắn về quyết định của mình.

“Thú thật, hành trình chọn ngành của mình không hề suôn sẻ. Có thời điểm mình rất vô định và luôn tự hỏi liệu lựa chọn này có đúng hay không”, Phương Thảo chia sẻ. Dù tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để mở rộng trải nghiệm, cô vẫn cảm thấy lạc lõng trong quá trình tìm kiếm định hướng. “Bên trong mình luôn là khát khao được công nhận. Khi đó, mình chỉ cố gắng làm tốt những việc được giao mà chưa thật sự hiểu mình muốn gì”, cô nói.

Phương Thảo trong khoảnh khắc đời thường.

Theo Phương Thảo, khó khăn lớn nhất trong những năm đầu đại học không nằm ở việc học mà ở cảm giác chông chênh và áp lực phải chứng minh bản thân. Có giai đoạn cô phải cân bằng giữa việc học và các dự án, nhiều lúc kiệt sức vì luôn đi tìm sự ghi nhận từ người khác.

Bước chuyển thật sự đến khi Phương Thảo tham gia các dự án xã hội và hoạt động câu lạc bộ như NextGen Social Impact, Food Town hay Greenwich IT Club. Tại đây, cô được khuyến khích thử nghiệm, được phép sai và học cách trưởng thành từ trải nghiệm. “Khi tham gia các dự án này, mình mới hiểu thế nào là đúng môi trường. Ở đó, mình không bị ràng buộc bởi những tiêu chuẩn cứng nhắc mà được khích lệ để thử và để lớn lên”, cô chia sẻ.

Phương Thảo cùng các thành viên của Greenwich IT Club.

Những thử thách khi điều hành nhân sự tại Food Town hay phụ trách truyền thông, đối ngoại và tổ chức sự kiện của Greenwich IT Club tuy nhiều áp lực nhưng mang lại cho Phương Thảo cảm giác hứng khởi và ý nghĩa. Theo cô, chính những trải nghiệm ấy giúp bản thân cảm thấy sống động hơn so với việc đi theo một con đường an toàn nhưng ít cơ hội phát triển.

Trên hành trình đó, Phương Thảo luôn nhận được sự đồng hành từ bạn bè, anh chị khóa trên và cán bộ nhà trường. “Khi mình chạy hết mình rồi vấp ngã, ngoảnh lại vẫn thấy họ ở đó, đưa tay đỡ mình đứng lên”, cô nói.

Những trải nghiệm ấy giúp Phương Thảo hiểu rõ hơn giá trị của một môi trường giáo dục khai phóng, nơi sinh viên được trao cơ hội, được tin tưởng và được phát triển theo cách riêng. “Nếu không có môi trường mở và sự dìu dắt ấy, có lẽ mình vẫn chỉ là một Phương Thảo lặng lẽ đứng phía sau sân khấu, thay vì có thể tạo cho mình một ánh sáng riêng như hôm nay”, cô chia sẻ.

Phương Thảo tham gia chương trình Đấu trường Khởi nghiệp 2025.

Khi hành trình tìm kiếm bản thân gắn liền với những giá trị cộng đồng

Đối với Phương Thảo, sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà trước hết là sự sẵn lòng cống hiến sức trẻ để tạo ra những thay đổi tích cực, dù nhỏ bé, cho xã hội. Sau quãng thời gian dài loay hoay giữa những lựa chọn chưa rõ ràng, Phương Thảo dần tìm thấy giá trị của bản thân khi tích cực dấn thân vào các hoạt động cộng đồng. “Theo mình, sống có ích không phải là làm những điều lớn lao ngay lập tức, mà bắt đầu từ việc sẵn lòng cống hiến sức trẻ để tạo ra những thay đổi tích cực nhỏ nhất cho xã hội”, Phương Thảo chia sẻ.

Một dấu ấn nổi bật trong hành trình của Phương Thảo là việc tham gia dự án phi lợi nhuận NextGen Social Impact với vai trò Phó Ban Tổ chức. Tại đây, cô trực tiếp tham gia vận hành các cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp, tiêu biểu là chương trình “Đấu Trường Khởi Nghiệp 2025”. Với Phương Thảo, mỗi hoạt động không chỉ là trải nghiệm tổ chức sự kiện mà còn là cơ hội lan tỏa tinh thần sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp đến người trẻ.

Phương Thảo đồng hành cùng dự án “Chắp cánh Hy vọng cùng Bệnh nhi K”.

Song song với đó, các hoạt động thiện nguyện cũng góp phần nuôi dưỡng sự tự tin và cảm hứng trong cô. Ở dự án “Chắp cánh Hy vọng cùng Bệnh nhi K”, Phương Thảo đảm nhiệm vai trò người lập kế hoạch, xây dựng các chương trình động viên tinh thần cho các em nhỏ đang điều trị bệnh. “Sự tự tin của mình được bồi đắp qua từng nụ cười của các em nhỏ, khi mình cùng mọi người mang đến những hoạt động nhỏ nhưng ý nghĩa cho các em mỗi tháng”, cô chia sẻ.

Bên cạnh các dự án xã hội, Phương Thảo còn quan tâm đến vấn đề môi trường và phát triển bền vững. Điều này được thể hiện qua việc cô dẫn dắt dự án Food Town mùa 3 với sự kiện “Leftover to Greenization”, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Theo Phương Thảo, mỗi hành động dù nhỏ bé cũng có thể trở thành nguồn cảm hứng nếu được thực hiện bằng sự chân thành và tâm huyết. “Mẹ mình luôn nói rằng ‘Cho đi là còn mãi’. Mình biết ngoài kia còn rất nhiều người giỏi hơn, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày để những đóng góp của mình có thể trở thành một phần động lực lan tỏa đến mọi người”, cô bày tỏ.

Từ một cô gái từng loay hoay giữa những lựa chọn và chưa biết rõ con đường mình muốn đi, Phương Thảo giờ đây đã tìm thấy niềm hạnh phúc trong việc phụng sự và cống hiến cho cộng đồng. Với cô, đó không chỉ là hành trình trưởng thành của cá nhân mà còn là cách để mỗi người trẻ góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho xã hội.

(Ảnh: NVCC)