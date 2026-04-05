Hiện tượng 'cừu giải trí' trong khuôn viên các trường đại học tại Seoul

“Baa, baa!”

Một âm thanh lạ vang lên giữa đám đông hàng trăm sinh viên. Phía sau vòng tròn người xem là một con cừu, với cặp sừng cong xuống và bộ lông trắng muốt mượt mà, đang đứng bình thản ở trung tâm, vào một buổi chiều ấm áp ngày 2/4 tại khuôn viên Sinchon của ĐH Yonsei ở phía Tây Seoul.

Những tuần gần đây, hình ảnh những đàn cừu đi dạo trong thành phố đã trở thành một hiện tượng kỳ lạ. Chúng được đưa đến từ một trang trại cừu ở huyện Hongcheon, tỉnh Gangwon, do ông Byun Woo Seon điều hành. Ông Byun đã thường xuyên đưa năm con cừu đi dạo trong thành phố từ đầu năm nay.

Một con cừu được nhìn thấy tại khuôn viên Sinchon của ĐH Yonsei ở quận Seodaemun, phía Tây Seoul, vào ngày 2/4.

Ông Byun thường thông báo trước thời gian và địa điểm của mỗi chuyến thăm trên mạng xã hội. Khi ông đăng tải thông tin đàn cừu sẽ ghé thăm ĐH Yonsei, hàng trăm sinh viên đã tập trung bên ngoài tòa nhà hội sinh viên.

Khi nghe tin về chuyến thăm, các quan chức trường đại học đã liên hệ với trang trại và đề xuất biến nó thành một sự kiện quảng bá nhỏ. Những con cừu được quấn khăn có logo của ĐH Yonsei, và sinh viên được mời cho chúng ăn và dắt chúng đi dạo những đoạn ngắn.

“Tôi thấy trên mạng xã hội nói rằng đàn cừu sắp đến, nên tôi đã thái cà rốt ở nhà và mang đến”, Lee Song Jeong, một sinh viên ĐH Yonsei, cho biết.

Một sinh viên khác, Yoo Min Seo, mang theo cà rốt trong hộp nhựa, cho biết cô rất vui khi được cho động vật ăn: “Tôi không thể tin là mình đang nhìn thấy cừu trong khuôn viên trường".

Ngày 2/4, sinh viên cho cừu ăn cà rốt tại khuôn viên Sinchon của ĐH Yonsei.

Khi nhân viên trang trại nói với đám đông rằng việc chạm vào chúng là an toàn, các sinh viên đã vuốt ve và thậm chí bế một số con cừu con. Những con cừu, được buộc dây xích, đi lang thang xung quanh, gặm cỏ trên bãi cỏ và trong các luống hoa. Chật kín sinh viên nán lại gần hai giờ đồng hồ, theo dõi những con vật khi chúng di chuyển.

Byun cho biết ý tưởng về những chuyến đi chơi này xuất phát từ mong muốn mang đến cho mọi người một khoảnh khắc vui vẻ và bình yên: “Mẹ tôi từng bị trầm cảm, nhưng tình trạng của bà đã được cải thiện sau khi bà bắt đầu đến thăm trang trại mỗi tuần và cho cừu ăn. Tôi nghĩ, điều này có thể trở thành một sự kiện nhỏ nhưng ý nghĩa trong cuộc sống hàng ngày của mọi người, vì vậy chúng tôi đã đến thăm các khu vực khác nhau của thành phố mỗi tuần”.

Đàn cừu đã xuất hiện ở các khu phố như Hongdae ở phía Tây Seoul cũng như Myeongdong và Cheonggyecheon ở trung tâm Seoul. Các video về những chuyến đi dạo trong thành phố của chúng đã thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem trực tuyến, cùng với hàng trăm bình luận yêu cầu chúng đến thăm các trường đại học và khu phố khác.

“Có quá nhiều tin nhắn, tôi không thể đọc hết được”, Byun cười nói.

Byun Woo Seon, chủ trang trại cừu, giơ một con cừu lên khi sinh viên chụp ảnh tại khuôn viên Sinchon của ĐH Yonsei, ngày 2/4.

Nhưng không phải ai cũng hào hứng với những chuyến thăm của chúng. Một số người đã bày tỏ lo ngại về việc đưa cừu, được phân loại là gia súc chứ không phải thú cưng, vào các khu vực đô thị đông đúc. Theo luật pháp Hàn Quốc, cừu được coi là gia súc và không đủ điều kiện để được nuôi nhốt như thú cưng. Các biện pháp kiểm dịch trong quá trình vận chuyển có thể gây ra vấn đề theo quy định kiểm soát dịch bệnh.

Ông Byun cho biết, đàn cừu được tiêm phòng định kỳ hằng quý, trang trại được khử trùng thường xuyên và ông dành tới 10 tiếng mỗi ngày để tắm cho chúng. Một quan chức của ĐH Yonsei cho biết, trường đã xác nhận tình trạng tiêm phòng của đàn cừu trước đó và phối hợp sự kiện với trang trại.

Cuối ngày hôm đó, đàn cừu được đưa đến ĐH Nữ sinh Ewha gần đó nhưng không được phép vào khuôn viên trường vì động vật bị cấm ở đó. Hàng trăm sinh viên đã tập trung để xem chúng gần cổng chính dọc theo con đường bốn làn. Khi đám đông ngày càng đông trong không gian chật hẹp, cảnh sát đã được điều động để điều tiết giao thông, và đàn cừu rời đi sau khoảng 15 phút.

“Tôi cứ tưởng có người nổi tiếng đến vì có quá nhiều người. Rồi tôi mới thấy đó là cừu. Thật thú vị, nhưng tôi ước chúng có thể ở lại lâu hơn", Yeo Jeong, một sinh viên người Trung Quốc tại Ewha chia sẻ.

Byun cho biết: “Mỗi chuyến đi đều bận rộn, nhưng tôi cũng cảm thấy tràn đầy năng lượng sau đó. Tuần tới, tôi đang dự định đến tham dự lễ hội hoa anh đào ở Yeouido”.