Hoa Hậu Thanh Thuỷ và Đoàn Thiên Ân tiết lộ bí mật ám ảnh này khiến ai nghe cũng 'sốc'

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Trịnh Thùy Linh, Lê Nguyễn Ngọc Hằng cùng Miss Grand Vietnam 2022 Đoàn Thiên Ân xuất hiện với thần thái rạng rỡ khi tham dự chương trình tại THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP. Vinh, Nghệ An). Các ‘nàng Hậu’ xinh đẹp, thân thiện được chào đón giữa hàng ngàn học sinh.

Với chủ đề “Phòng chống bạo lực học đường”, đây là một điều không mới nhưng nó là một vấn đề “nhức nhối” mang đến những hậu quả nghiêm trọng cho các bạn trẻ. Trong diễn đàn này, Thanh Thủy và Thiên Ân đã chia sẻ lại những kỷ niệm buồn vì từng phải đón nhận lời chê bai, miệt thị từ bạn bè và mọi người xung quanh, thời đi học và ngay cả cho đến khi đã đăng quang Hoa hậu.

Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy đã gợi lại ký ức buồn vì bị bạn bè chê bai. Người đẹp gen Z từng tạo cho mình vỏ bọc và sống khép kín hơn sau khi bị chế giễu vì không thể hoàn thành tiết mục văn nghệ trước toàn trường. Ngoài ra, Thanh Thủy đã chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra nhiều lời khuyên các bạn học sinh trong những trường hợp cấp bách nhất cần được bảo vệ.

Cô cũng mong các em học sinh nên mở lòng, không nên ngại chia sẻ với thầy cô, bạn bè, người thân để được được hỗ trợ về tâm lý. Thanh Thủy cho biết, bước ngoặt lớn nhất giúp cô vượt qua khỏi vùng an toàn của bản thân chính là tham gia Hoa hậu Việt Nam 2022.

Trong diễn đàn, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân cũng chia sẻ bản thân từng phải chịu những lời dèm pha, chê bai, so sánh về ngoại hình. Thiên Ân cảm nhận rằng đó như những mũi giáo “xuyên thấu trái tim”. “Khi không còn lựa chọn nào khác, mình chỉ còn điều duy nhất là sự mạnh mẽ”, ‘nàng Hậu’ nói.

Cô cam kết sẽ là người truyền động lực cho tất cả các bạn trẻ từng bị kỳ thị, bị chịu “bạo lực trắng”: “Các bạn đừng rời bỏ thế gian này vì bất cứ lý do gì. Gia đình luôn là nơi vun vén, bảo bọc các bạn. Việc chúng ta làm là vươn lên trải nghiệm bài học để trưởng thành hơn. Còn ba mẹ, gia đình, thầy cô, còn nhiều người dang rộng vòng tay”.

Á hậu Trịnh Thùy Linh và Lê Nguyễn Ngọc Hằng cũng có mặt, với vai trò là khách mời. Các ‘nàng Hậu’ rất cởi mở, gần gũi và thân thiện khi giao lưu. Cũng chính điều đó đã khiến hàng ngàn bạn học sinh Nghệ An vô cùng hào hứng và phấn khích xin ký tặng, chụp ảnh cùng các ‘nàng Hậu’.

Sự xuất hiện của các ‘nàng Hậu’ đã góp phần truyền tải những thông điệp ý nghĩa và năng lượng tích cực đến với tất cả các bạn học sinh có mặt tại buổi diễn đàn "Điều em muốn nói", giúp các bạn có thêm tự tin và dũng khí để vượt qua những khó khăn khi không may mắn bị rơi vào bạo lực học đường và bạo lực trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, giúp các bạn biết thêm cách tự bảo vệ bản thân mình và bạn bè xung quanh cùng có một môi trường học tập, phát triển lành mạnh.

Ngày 17/5, tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội Đồng đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp với Sở GD - ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ II, với chủ đề: "Phòng chống bạo lực học đường".