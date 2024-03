Hoa khôi áo dài Ngoại giao tạo ấn tượng với châm ngôn: ‘Hãy sống, đừng chỉ tồn tại’

SVVN - Nguyễn Diễm Quỳnh là sinh viên năm 4 khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao, Học viện Ngoại giao. Với danh hiệu Hoa khôi áo dài tại cuộc thi Hoa khôi Ngoại giao, Quỳnh tạo được thiện cảm với mọi người xung quanh nhờ nụ cười tỏa sáng, khả năng ngôn ngữ Tiếng Pháp tốt và luôn chuyên nghiệp trong học tập, công việc. Châm ngôn sống của cô là “Hãy sống, đừng chỉ tồn tại”, phấn đấu trở thành người có kỹ năng, có thái độ tốt, có khả năng lắng nghe và tìm thấy hạnh phúc nội tại cho chính mình.

Nụ cười cũng là một phương thức giao tiếp hiệu quả

Diễm Quỳnh từng chia sẻ rằng bản thân là một người hướng nội, nhưng phải hướng đến một người hướng nội có kỹ năng. Một trong những kỹ năng đó là kỹ năng giao tiếp hiệu quả thông qua việc tạo thiện cảm ngay từ lần đầu gặp mặt bằng một nụ cười rạng rỡ.

Khi được hỏi rằng người hướng nội thường bị “gán” với đặc điểm thiếu tự tin, ít thể hiện cảm xúc cá nhân, vậy Quỳnh cải thiện bằng cách nào. Quỳnh trả lời: “Theo mình thấy, đại đa số chúng ta đều phải rèn luyện để bản thân ngày một tự tin hơn. Có thể là nâng cao kỹ năng, chăm sóc bản thân và tích luỹ kiến thức. Nếu bạn không thấy tự tin vào bản thân mình, thì hãy tạo ra sự tự tin ấy. Nếu ngại cười, bạn có thể tập cười trước gương. Nếu tập cười rồi mà bạn thấy hàm răng của mình còn khuyết điểm, có thể cải thiện nó bằng cách niềng răng và chăm sóc răng miệng. Tuy nhiên, đôi khi những điểm đặc biệt như một chiếc răng khểnh cũng là điểm nhấn, vậy nên cần tận dụng những điểm nổi bật của mình và biến nó thành ưu thế. Quan trọng là cần biết cố gắng, chúng ta sẽ tự tin hơn mỗi ngày.”

Diễm Quỳnh thấu hiểu và chia sẻ rằng một người hướng nội có thể cần nhiều thời gian hơn để nâng cao kỹ năng giao tiếp so với người hướng ngoại. Nhưng người hướng nội cũng có lợi thế của riêng họ trong việc giao tiếp. Họ chiêm nghiệm về bản thân nhiều hơn, họ dành thời gian để nói chuyện với chính mình. Kết nối với chính mình là loại kết nối cốt lõi và bền chặt nhất. Thay vì nói, họ có thể lắng nghe. Biết lắng nghe là một phần của kỹ năng giao tiếp, điều mà không phải ai cũng làm được.

Thái độ quan trọng hơn trình độ

Quỳnh bày tỏ rằng việc tạo ấn tượng tốt cho người khác trong lần đầu gặp mặt là vô cùng quan trọng bởi nó sẽ giúp người trẻ tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, tạo bầu không khí dễ chịu trong lúc hợp tác làm việc. Việc tạo ấn tượng tốt có nhiều cách nhưng hãy nên là chính mình. Bởi khi không thật thì những điều tốt đẹp mà chúng ta thể hiện lúc đầu sẽ phản tác dụng, không ai có thể “giả vờ” mãi được, vậy nên tốt nhất vẫn là thể hiện đúng con người của chúng ta từ lần gặp đầu tiên.

Quỳnh đã có một vài trải nghiệm quay phim ngắn học đường trong các dự án sinh viên. Có một lần, thời gian ghi hình bị lùi nên trùng lịch kế tiếp, thay vì tức giận với bên dự án thì Quỳnh lựa chọn giữ thái độ vui vẻ, chuyên nghiệp, thu xếp công việc ổn thoả và sẵn sàng ghi hình nhiều lần, không áp đặt nặng nề lên các bạn quay để buổi ghi hình tiếp diễn trơn tru nhất.

Kết nối với chính mình là chìa khoá cho sự hạnh phúc đến từ nội tại

Diễm Quỳnh rèn luyện hằng ngày việc bản thân luôn giữ thái độ vui vẻ, truyền năng lượng và cảm hứng tích cực cho người khác. Quỳnh cho rằng để làm được điều này, trước hết phải tìm thấy cho mình thứ hạnh phúc trong nội tại. Hạnh phúc nội tại là khi mình cảm thấy vui vẻ và đủ đầy ngay cả khi ở một mình hay ở bên cạnh người khác. Chúng ta tạo ra được niềm vui cho bản thân dù ở trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Chúng ta có năng lực để khiến mình hạnh phúc. Khi mình hạnh phúc từ trong nội tại, nguồn năng lượng mình tỏa ra và thần thái của mình rất khác.

Ở những năm tháng của tuổi 20, chúng ta thường mông lung và đắn đo trước những lựa chọn. Ta sẽ là ai trong 5, 10 năm nữa? Việc suy nghĩ quá nhiều sẽ khiến chúng ta bớt hạnh phúc và tận hưởng những điều mình đang làm. Vì vậy, trong guồng quay của sự phấn đấu và những lựa chọn, hãy cố gắng tìm ra những hạnh phúc “nhỏ bé”. Đôi khi dành cho bản thân một ngày nghỉ ngơi, đôi khi chúng ta cần rời đi khỏi những mối quan hệ không phù hợp. Lắng nghe bản thân chưa bao giờ là điều dễ dàng. Hạnh phúc có thể đến từ những điều vĩ đại, cũng có thể là tổ hợp của những hành động nhỏ bé mà ta làm hàng ngày.

Bản thân Diễm Quỳnh nhận thấy rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều người, do đó cần phải sống vui vẻ, trân trọng và biết ơn trước mọi “điều khó” trong cuộc sống. “Cố gắng trong thầm lặng” có lẽ là cuộc chiến của nhiều bạn trẻ. Sống thật với cảm xúc, với hoàn cảnh và tìm ra giải pháp là điều các bạn trong hoàn cảnh này nên làm, thay vì than phiền và trốn tránh”.

Một số thành tích nổi bật của Diễm Quỳnh: - Hoa khôi Áo dài, Top 5 Miss DAV 2023; - Á quân cuộc thi Hành trình Pháp ngữ - Expédition Francophone 2023 tổ chức bởi CLB Tiếng Pháp Trường Đại học Ngoại thương; - Thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021-2022; - Giải Ba cuộc thi Tranh biện Tiếng Pháp – Voix de la Francophonie 2022 tổ chức bởi CLB Tiếng Pháp Trường Đại học Xây dựng; - MC, Phó Trưởng ban Truyền thông chương trình Giải chạy Pháp ngữ 2022 do Bộ Ngoại giao Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF), Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) phối hợp tổ chức; - Giải Khuyến khích kỳ thi chọn Học sinh giỏi Quốc gia môn Tiếng Pháp năm 2020; - Giải Nhì kỳ thi Học sinh giỏi thành phố lớp 12 môn Tiếng Pháp năm 2019; - Huy chương Bạc môn Tiếng Pháp kỳ thi Học sinh giỏi các trường chuyên vùng Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ năm 2018; - Giải Khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi thành phố lớp 12 môn Tiếng Pháp năm 2018; - Giải Nhất môn tiếng Pháp kỳ thi Học sinh giỏi cấp cụm Ba Đình – Tây Hồ năm 2018; - Đồng sáng lập và phát triển fanpage Cộng đồng Pháp ngữ Trường THPT Chu Văn An – “Communauté francophone du lycée Chu Van An” với sự hợp tác của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam; - Á khoa đầu vào hệ Song ngữ Tiếng Pháp Khoá 110 - Trường THPT Chu Văn An Hà Nội.

(Ảnh: NVCC)