Các hoa khôi gửi lời chúc Tết Giáp Thìn tới độc giả Sinh Viên Việt Nam

SVVN - Năm mới Giáp Thìn đã sang với nhiều ước mơ, kỳ vọng. Hoa khôi của các trường Ngoại thương, Kinh tế - ĐH Quốc gia, Dược Hà Nội và Học viện Tài chính đã gửi những lời chúc tốt đẹp tới các độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.

“Đối với mình, năm vừa qua là một năm có nhiều thay đổi, là “dấu ấn thanh xuân”. Vì đây là năm đầu tiên mình dám dấn thân, dám thử thách và dám đối mặt với kết quả. Đặc biệt, khi vừa bước sang năm 2024 ít ngày, mình đã may mắn đạt được ngôi vị Hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương.

Trong năm Giáp Thìn 2024, cũng như bao bạn bè đồng trang lứa, mình sẽ cố gắng đạt được một số thành tích trong học tập. Mục tiêu của mình là gặt hái thêm nhiều kinh nghiệm trong các cuộc thi học thuật.

Cũng trong năm mới này, với cương vị là một Hoa khôi, mình mong muốn được cống hiến và truyền cảm hứng nhiều hơn tới với mọi người. Đó không chỉ là đóng góp cho cộng đồng mà còn là động lực để bản thân mình hoàn thiện hơn từng ngày.

Mình rất tâm đắc với câu nói "Cuộc sống khó hơn bạn nghĩ, nhưng nó không khó nếu như bạn tư duy" trong cuốn Cảm xúc là kẻ thù số một của thành công của thầy Lê Thẩm Dương. Đây cũng là lời chúc mà mình muốn gửi gắm tới các bạn độc giả Sinh Viên Việt Nam trong ngày đầu năm mới.

Câu nói trên nhắn nhủ mỗi chúng ta cần phải tư duy mọi lúc mọi nơi, não bộ phải luôn luôn hoạt động thì mới có thể làm việc nhanh và hiệu quả nhất. Khi đã nhạy bén, việc gì ta cũng có thể kiểm soát được trong tầm tay. Cuối cùng, mình xin chúc mọi người một năm mới bình an và tràn đầy hạnh phúc”.

“Mão đi để đón Rồng về, xin gửi lời chúc muôn bề yêu thương. Nhân dịp năm mới 2024, Bảo Ngọc xin gửi lời chúc đến toàn thể độc giả của báo Tiền Phong một lời chúc ấm áp và nồng nhiệt nhất. Chúc mọi người có một năm mới vạn sự như ý, sum vầy bên gia đình người thân.

Đặc biệt, mình xin chúc các bạn độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam một năm mới bùng nổ với đam mê, nhiệt huyết với tuổi trẻ. Wish you a wonderful new year!

Năm mới chắc hẳn ai cũng rộn ràng những ý tưởng mới. Mình cũng đang ấp ủ rất nhiều dự định, trong đó phải kể đến việc hoàn thành thật tốt bài nghiên cứu khoa học và một bài báo quốc tế mà mình đang tham gia. Ngoài ra, mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện và phát huy tốt nhất khả năng của mình.

Mình rất biết ơn và cảm thấy may mắn khi đạt danh hiệu Hoa khôi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và mình sẽ tiếp tục mài giũa bản thân để xứng đáng hơn với danh hiệu này.

Tết Giáp Thìn 2024, mình muốn dành toàn bộ thời gian bên gia đình, bởi cả năm đã vất vả đi học, đi làm nên Tết sẽ là dịp để gia đình sum họp. Mình đã gói bánh chưng cùng bà, giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa và đi sắm Tết cho gia đình. Mình cũng dự định sẽ đi du xuân cùng bố mẹ để hòa chung vào không khí lễ hội ở các địa phương”.

“Năm 2023 đối với mình là một năm khá trọn vẹn. Mình đã dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện và nghiêm túc trong việc theo đuổi những mục tiêu của bản thân. Vẫn còn đó những lúc áp lực, những thách thức và tiêu cực nhưng mình thật may mắn vì luôn có những người thân yêu ở bên.

Mọi người đã giúp đỡ, động viên và tạo động lực khiến mình tin tưởng vào bản thân hơn và mạnh dạn bước tiếp, hoàn thành những kế hoạch, dự định. Vậy nên Quý Mão là một năm vô cùng đáng nhớ và có rất nhiều kỷ niệm đẹp đối với mình.

Đi học xa nhà nên dự định hàng đầu mỗi khi Tết đến Xuân về của mình là đoàn tụ, quây quần bên gia đình. Với mình, gia đình là điều quan trọng nhất. Mình dự định sẽ đi chúc Tết ông bà, họ hàng, gặp lại bạn bè sau cả năm học tập và làm việc, cũng như tham gia vào một số công tác xã hội.

Có một câu nói rất hay mình từng đọc “Thành công không phải là định mệnh mà đó chính là cuộc hành trình”. Mình mong rằng các độc giả trẻ của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong sẽ luôn tin tưởng vào bản thân và nỗ lực không ngừng để theo đuổi những ước mơ, hoài bão. Dù không may mắn đạt được điều mong muốn nhưng cũng sẽ không hối hận vì năm tháng tuổi trẻ đã luôn nỗ lực, cố gắng hết mình.

Nhân dịp Tết đến Xuân về, mình muốn gửi đến toàn thể quý độc giả, các bạn học sinh-sinh viên đang theo dõi bài viết lời chúc sức khoẻ, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng!”.

“Có lẽ bất kì ai trong chúng ta đều mang trong mình một tâm trạng bồi hồi và náo nức mỗi dịp Tết đến Xuân về. Khoảnh khắc ấy là lúc ta nhìn lại một năm đã qua với những cột mốc đã đạt được, hay những tiếc nuối vì còn nhiều dự định chưa được hoàn thành. Thời khắc chuyển giao ấy cũng là dấu mốc mở ra một hành trình mới để mỗi chúng ta lại tiếp tục viết lên 365 câu chuyện ý nghĩa.

Trong năm 2024, mình đã lên kế hoạch học thêm ngoại ngữ mới là tiếng Trung và đặt mục tiêu chinh phục chứng chỉ HSK4.

Đồng thời, mình sẽ cố gắng hơn nữa để hoàn thiện ngoại hình cũng như phẩm chất, đạo đức của bản thân để có lan toả hình ảnh một nữ sinh Học viện Tài chính thanh lịch. Mình sẽ tích cực đóng góp, tham gia nhiều hơn các hoạt động của nhà trường và cộng đồng.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Khánh Quỳnh muốn gửi tới các độc giả trẻ mến yêu của chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong những lời chúc tốt đẹp và ý nghĩa nhất.

Xin chúc mọi người luôn luôn bình an, mạnh khoẻ, gặt hái được thật nhiều thành công trong sự nghiệp và gặp may mắn trong cuộc sống. Chúc mọi người đón một mùa Xuân đoàn viên thật ấm áp bên gia đình và những người thân yêu!”.

Ảnh: Nhân vật cung cấp