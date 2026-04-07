Hoa sen nở từ bùn: Triết lý sống phía sau học bổng chính phủ của một giáo viên trẻ

SVO - Từng sống cùng lo âu và luôn chuẩn bị cho cả kịch bản thất bại, Lê Văn Hùng vẫn chạm tới học bổng toàn phần Chính phủ Ireland. Với anh, hành trình ấy không bắt đầu từ sự chắc chắn, mà từ cách học cách đi tiếp giữa những bất định.

Lê Văn Hùng (sinh năm 1999) hiện đang học tập tại Ireland, sau khi nhận Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland (GOI-IES) năm 2025 cho chương trình Thạc sĩ Giáo dục tại Mary Immaculate College, University of Limerick. Trước đó, anh tốt nghiệp khoa Sư phạm Tiếng Anh tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và giảng dạy tại Trường THCS & THPT Marie Curie Hà Nội.

Hành trình của Hùng không bắt đầu từ một lựa chọn “an toàn” hay đã sẵn sàng hoàn toàn khi bắt đầu. Ireland thậm chí không phải điểm đến duy nhất anh nghĩ tới. “Ngoài Ireland, mình từng cân nhắc giữa Anh, Mỹ và một số quốc gia châu Âu khác. Tuy nhiên, nhìn lại, mình thấy vô cùng biết ơn vì đã có cơ hội đến với Ireland. Đây là lựa chọn phù hợp nhất với mình ở thời điểm đó”, anh chia sẻ.

Điểm khiến anh đưa ra quyết định cuối cùng chính ở sự phù hợp với con đường dài hạn. “Chương trình mình đang theo học phù hợp gần như hoàn toàn với đam mê và định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Đó là sự kết hợp giữa giảng dạy tiếng Anh và Giáo dục Công dân Toàn cầu, một hướng đi còn khá mới nhưng mình tin là cần thiết”, Hùng nói.

Với anh, học bổng không chỉ là một “đích đến”, mà là sự xác nhận cho một lựa chọn từng khiến bản thân hoài nghi. “Việc theo đuổi hướng tích hợp Giáo dục Công dân Toàn cầu vào giảng dạy tiếng Anh đôi khi khiến mình tự hỏi liệu có khả thi hay không. Nhưng học bổng này đã giúp mình củng cố niềm tin rằng mình đang đi đúng hướng, rằng những gì mình theo đuổi không phải là quá xa vời”.

Không giống nhiều câu chuyện thành công thường được kể lại với sự tự tin và bản lĩnh, hành trình của Hùng gắn liền với cảm giác lo lắng kéo dài. “Cảm giác lo lắng luôn hiện hữu trong suốt quá trình mình chuẩn bị hồ sơ, cho đến tận khi nhận được kết quả chính thức. Nhưng mình không xem đó là điều tiêu cực, mà coi đó là phản ứng tự nhiên khi đứng trước một mục tiêu lớn với nhiều yếu tố bất định”, anh chia sẻ.

Là người từng trải qua rối loạn lo âu, Hùng không cố gắng loại bỏ cảm xúc này, mà học cách kiểm soát nó. “Mình thường có xu hướng lập kế hoạch cho nhiều kịch bản khác nhau, bao gồm cả tình huống không nhận được học bổng. Khi mình hình dung trước kịch bản xấu nhất, mình lại cảm thấy nhẹ hơn, vì lúc đó mình biết mình vẫn có thể tiếp tục với những lựa chọn khác”, anh nói.

Theo anh, điều quan trọng không phải là loại bỏ nỗi sợ, mà là thay đổi cách nhìn nhận về nó. “Khi đã lựa chọn dấn thân vào con đường ứng tuyển học bổng, mỗi người cần sẵn sàng chấp nhận khả năng thất bại. Việc bình thường hóa khả năng chưa thành công giúp mình giữ được sự tỉnh táo, không bị cuốn vào áp lực phải ‘được bằng mọi giá’”.

Ở góc độ chuyên môn, khó khăn lớn nhất lại không đến từ việc thiếu thành tích, mà nằm ở việc “kể câu chuyện của chính mình” một cách rõ ràng. “Ba bài luận, tổng cộng khoảng 1.500 từ, gần như là cơ hội duy nhất để mình thể hiện bản thân vì học bổng không có vòng phỏng vấn. Điều đó khiến mình phải suy nghĩ rất kỹ về cách mình muốn được nhìn nhận”, Hùng chia sẻ.

Anh cho biết, giai đoạn đầu là lúc khó khăn nhất. “Mình gặp nhiều lúng túng trong việc xây dựng dàn ý, làm sao để vừa trả lời đầy đủ yêu cầu của đề bài, vừa đảm bảo sự liên kết logic giữa các bài luận. Nhưng khi đã định hình được khung sườn, mọi thứ trở nên rõ ràng và trôi chảy hơn rất nhiều”.

Từ trải nghiệm đó, anh rút ra một nguyên tắc quan trọng: “Việc đầu tư thời gian cho bước lên dàn ý là yếu tố then chốt. Nếu phần này làm tốt, quá trình viết sẽ dễ dàng hơn rất nhiều”. Đồng thời, việc nhận góp ý từ những người có kinh nghiệm cũng giúp anh nhìn lại hồ sơ một cách khách quan và hoàn thiện hơn.

Theo Hùng, một bộ hồ sơ mạnh không phải là tập hợp những thành tích rời rạc, mà là một câu chuyện có sự kết nối. “Hội đồng tuyển chọn cần nhìn thấy một hành trình có định hướng rõ ràng, trong đó quá khứ, hiện tại và tương lai liên kết với nhau. Những gì bạn đã làm, đang làm và sẽ làm phải trả lời được cùng một câu hỏi: vì sao bạn chọn con đường này”.

Anh cũng thường tự đặt ra những câu hỏi để kiểm tra sự nhất quán của bản thân: “Tôi đã và đang làm gì? Vì sao việc đó quan trọng? Tôi đang gặp vấn đề gì? Học bổng này giúp tôi giải quyết ra sao? Và sau đó, tôi sẽ tạo ra giá trị gì?”.

“Không có công thức chung cho thành công. Nhưng một bộ hồ sơ tốt là khi nó mang dấu ấn cá nhân rõ ràng và không thể sao chép”, anh nhấn mạnh.

Đằng sau hành trình ấy không chỉ có nỗ lực cá nhân, mà còn là sự đồng hành của nhiều người. “Mình tin rằng hành trình này không thể hoàn thành nếu chỉ có một mình. Mình nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, đồng nghiệp, những người đi trước và cả gia đình, bạn bè, đặc biệt là trong những lúc mình hoài nghi về năng lực của bản thân”, Hùng chia sẻ.

Sau tất cả, điều đọng lại không chỉ là một suất học bổng, mà là một cách nhìn khác về những khó khăn.

“Mỗi chướng ngại đều có thể trở thành ‘thuận duyên’ nếu ta giữ được cái tâm bình thản. Giống như hoa sen nhờ bùn mà ngát hương, những thử thách trên con đường theo đuổi mục tiêu chính là chất liệu để trui rèn bản lĩnh”, anh nói.

Triết lý ấy không đến từ những lời khuyên sáo rỗng, mà từ chính trải nghiệm đi qua lo âu, bất định và cả những kịch bản thất bại đã từng được tính tới.

Với Hùng, con đường phía trước có thể vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Nhưng khi đã học được cách kiên trì và giữ được sự bình thản, thì hành trình nào rồi cũng sẽ có đích đến.

