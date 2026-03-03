Hoàng Dũng tiết lộ đã 'lôi kéo' thành công một nhân vật rất lâu không xuất hiện để tham gia concert

Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

SVO - Rhymastic, GREY D và bộ đôi Minh Tốc & Lam là những khách mời trong concert sắp tới của Hoàng Dũng. Đặc biệt, Hoàng Dũng còn úp mở về một nghệ sĩ bí mật sẽ xuất hiện tại concert 'Xoay tròn'.

Dù đã tổ chức đến đêm concert thứ 6 trong sự nghiệp ca hát, nhưng Hoàng Dũng vẫn không giấu được sự hồi hộp và trăn trở làm sao đem đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả. Hoàng Dũng cũng hài hước chia sẻ, anh đã “lôi kéo" thành công một nhân vật rất lâu không xuất hiện. Đây cũng là nghệ sĩ bí mật của đêm concert sắp tới.

1000043319.jpg

"Tôi luôn canh cánh trong lòng, làm sao để mỗi khán giả mua vé tới xem đều cảm thấy xứng đáng với số tiền mình bỏ ra, làm sao để tôi cảm thấy bản thân được cống hiến hết mình và tiến bộ qua mỗi đêm diễn. Thách thức lớn nhất của tôi có lẽ là lắng nghe khán giả qua mỗi đêm diễn, để trải nghiệm của khán giả trở nên đáng giá. Làm được vậy, tôi sẽ giữ chân họ đồng hành với mình rất lâu”, Hoàng Dũng chia sẻ.

1000043315.jpg

Nói về 4 nghệ sĩ khách mời đã được công bố là Rhymastic, GREY D, Minh Tốc & Lam, Hoàng Dũng bày tỏ: “Bốn nghệ sĩ khách mời đều là những người hết sức tài năng. Cũng giống như tinh thần của toàn bộ dự án Xoay tròn, lần này, tôi muốn mời những người nghệ sĩ có những mối liên hệ với tôi hoặc truyền cảm hứng cho tôi trong quá trình tôi phát triển bản thân. Bên cạnh đó, tôi quyết định chọn 4 khách mời mới hoàn toàn vì muốn đem đến cho khán giả những bất ngờ mới, kể cả với những khán giả quyết định đi xem cả hai đêm ở Hà Nội và TP. HCM”.

1000043312.jpg

Chia sẻ về phần âm nhạc của concert Xoay tròn tại TP. HCM, Hoàng Dũng tiết lộ: “Chắc chắn sẽ có những màn kết hợp mới, đó là lý do tôi cần có những nghệ sĩ khách mời mới ở show lần này. Ở đêm đầu tiên, tôi cũng chưa có cơ hội hát hết các ca khúc trong album mới. Khán giả có thể mong chờ những ca khúc tôi chưa biểu diễn bao giờ”.

1000043317.jpg

Nam ca sĩ chia sẻ về việc thay đổi giá vé: “Chúng tôi có một chút thay đổi về giá vé, vì mỗi thành phố sẽ có những yêu cầu về tổ chức show riêng rất đặc trưng. Các nhà sản xuất khi tổ chức ở TP. HCM thường sẽ có lợi thế về không gian và nhân lực. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh giá vé một chút để tạo cơ hội cho nhiều khán giả tới hơn, song hành với việc đáp ứng đủ chi phí để vận hành".

1000043314.png
Thuận Tùng
#Rhymastic #GREY D #Hoàng Dũng #Hoàng Dũng concert #concert Xoay tròn

