Từ Katseye nhìn lại phương thức hoạt động của K-pop

Thông báo của Công ty quản lý Hybe và Geffen không nêu rõ vấn đề sức khỏe của Manon là gì hay khi nào cô ấy sẽ trở lại.

Trước đây, Manon đã từng chia sẻ về áp lực mà cô và các thành viên khác trong nhóm phải đối mặt kể từ khi Katseye ra mắt vào tháng 6/2024. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 11/2025, nhóm tiết lộ, họ đã nhận được hàng nghìn tin nhắn trực tuyến chứa lời đe dọa giết người và quấy rối. Manon mô tả trải nghiệm đó là “rất đáng sợ về mặt tinh thần”.

Tuy nhiên, những người trong ngành cho rằng, các thành viên khác cũng phải chịu đựng sự quấy rối tương tự, và khó có thể biết, liệu chỉ riêng việc quấy rối trực tuyến có phải là nguyên nhân dẫn đến việc cô ấy tạm ngừng hoạt động hay không. Người hâm mộ đã bắt đầu suy đoán trên mạng. Một bài đăng cáo buộc “sự đối xử bất công và phân biệt chủng tộc có hệ thống mà các thành viên da đen trong các nhóm nhạc nữ phải đối mặt”, đặc biệt đề cập đến Manon và nói rằng, “một cô gái da đen khác lại phải chịu đựng sự phân biệt chủng tộc và sự đối xử bất công từ phía công ty quản lý”.

Manon đã nhanh chóng “thích” bài đăng, trước khi xóa tương tác, càng làm dấy lên nhiều đồn đoán, nhưng cô không công khai lên tiếng về sự việc. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô đã lên Weverse để trấn an người hâm mộ rằng mình “khỏe mạnh” và “đang hướng đến tương lai tươi sáng hơn”. Những phát ngôn này khiến một số người hâm mộ đặt câu hỏi liệu việc cô tạm nghỉ hoàn toàn vì lý do sức khỏe hay không?

Việc các ngôi sao K-pop tạm nghỉ vì lý do sức khỏe không phải là hiếm. Dahyun của Twice đã thông báo tạm nghỉ vào tháng Hai sau khi bị gãy mắt cá chân, trong khi I.M của Monsta X tạm ngừng hoạt động vào tháng Bảy năm ngoái do đau lưng. Trong những trường hợp đó, các công ty quản lý đã đưa ra lý do y tế khá rõ ràng và thời gian hồi phục dự kiến. Một quan chức trong ngành giải trí cho rằng, tình huống này có thể phản ánh những khó khăn trong việc áp dụng hệ thống đào tạo K-pop cho các nhóm nhạc toàn cầu: “Có những phương pháp và tiêu chuẩn đã được thiết lập mà chúng tôi đã tuân theo từ lâu trong K-pop. Những hệ thống đó có điểm mạnh, nhưng chúng cũng có thể được coi là điểm yếu. Các nghệ sĩ tham gia mô hình địa phương hóa này cũng đang trải nghiệm nó lần đầu tiên. Và vì các thành viên của Katseye đến từ nhiều nền văn hóa và chủng tộc khác nhau, nên giá trị và kỳ vọng của họ có thể khác nhau”.

Mặc dù việc tạm dừng hoạt động như vậy khá phổ biến trong ngành giải trí, tình hình đã leo thang trong những ngày sau đó khi những bình luận trên mạng xã hội được cho là của cha thành viên Daniela của nhóm KATSEYE xuất hiện trực tuyến. Đáp lại những đồn đoán của người hâm mộ về đội hình, tài khoản này đã đăng tải: "Buổi biểu diễn phải tiếp tục. Dù có hay không có thành viên. KATSEYE lớn hơn một cô gái".

Ảnh chụp màn hình bình luận này nhanh chóng lan truyền trên X (trước đây là Twitter) và các nền tảng khác trước khi bị xóa, gây ra sự chỉ trích từ người hâm mộ, những người cho rằng, thông điệp này coi thường sự vắng mặt của Manon. Những bình luận khác được cho là nói rằng "năm người cũng ổn" càng làm gia tăng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ. Tranh cãi nhanh chóng lan rộng ra ngoài những bình luận đó, với các hashtag như "#StandWithManon" và lời kêu gọi đội hình đầy đủ sáu thành viên trở thành xu hướng trên các diễn đàn trực tuyến của người hâm mộ.

Trong khi đó, Katseye trở thành nhóm nhạc nữ có thời gian trụ hạng lâu nhất trong năm 2025 trên bảng xếp hạng "Billboard 200", với EP thứ hai, "Beautiful Chaos". EP đầu tiên của nhóm, “SIS (Soft Is Strong)”, đã trở lại bảng xếp hạng ở vị trí thứ 192, tổng cộng đạt 9 tuần. Một ca khúc phụ từ EP thứ hai, “Gabriela”, đã có 35 tuần liên tiếp trụ vững trên bảng xếp hạng "Global 200" và "Global Excl. US", lần lượt ở vị trí thứ 50 và thứ 39. Nhóm nhạc 6 thành viên này dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại "Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Coachella Valley" ở Indio, California, vào tháng Tư năm nay.

Các nhóm nhạc địa phương hóa hoạt động theo luật lao động của quốc gia tương ứng. Ngay cả trong cùng một khuôn khổ K-pop, giờ tập luyện và lịch trình quảng bá cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào việc các hoạt động được thực hiện ở Hàn Quốc, Nhật Bản, hay Hoa Kỳ. Tuy nhiên, các bài tập luyện đòi hỏi thể lực cao và các chu kỳ quảng bá dày đặc vẫn phổ biến trong ngành.

Những mâu thuẫn tương tự đã xuất hiện trong các dự án K-pop địa phương hóa khác. KG, cựu thành viên của nhóm nhạc nữ VCHA thuộc JYP Entertainment tại Mỹ, đã rời nhóm vào năm ngoái, với lý do bị lạm dụng và môi trường làm việc không lành mạnh. Nhóm sau đó đã được tái cấu trúc và đổi tên thành Girlset.

Nhà phê bình âm nhạc Lim Hee Yun đã chỉ ra điều mà ông mô tả là sự thiếu nhạy cảm tương đối đối với quyền lao động của thanh thiếu niên như một yếu tố cấu trúc đằng sau sự phát triển nhanh chóng của K-pop, một động lực mà các nghệ sĩ không phải người Hàn Quốc có thể khó chấp nhận hơn: “Ở Hàn Quốc, có một quan niệm xã hội được chấp nhận rộng rãi rằng, nỗ lực hết mình, gần như theo kiểu khổ hạnh trong những năm tháng thiếu niên, cuối cùng sẽ được đền đáp. Tâm lý đó, ở một khía cạnh nào đó, đã lan sang K-pop. Nhưng đối với các thực tập sinh hoặc nghệ sĩ nước ngoài không quen với môi trường đó, việc thích nghi có thể khó khăn”.

Ông nói thêm rằng, mặc dù các chiến lược bản địa hóa đã trở nên khả thi vì công thức của K-pop hiện được công nhận và trở thành hình mẫu lý tưởng trên toàn cầu, nhưng thực tế có thể hoàn toàn khác khi bạn thực sự ở trong hệ thống đó.

Giờ đây, khi lực lượng sản xuất đứng sau nhóm được hưởng lợi từ cả sức mạnh của hệ thống đào tạo K-pop và nền tảng đa dạng của các thành viên, các vấn đề liên quan đến các giá trị bên ngoài Hàn Quốc, bao gồm sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân, sự tham gia của gia đình và thậm chí cả các vấn đề chủng tộc rộng hơn đang bắt đầu nổi lên. Thử thách bây giờ nằm ​​ở việc, liệu ban quản lý của nhóm có thể giải quyết những vấn đề này một cách khôn ngoan mà không làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và tạo ra một tấm gương cho toàn ngành hay không?

Khi các hãng thu âm lớn ngày càng đầu tư vào các nhóm nhạc đa quốc gia được xây dựng trên nền tảng K-pop, thời điểm khó khăn của KATSEYE mang đến một phép thử sớm, điều mà toàn ngành sẽ theo dõi sát sao.