Lý do khiến Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm là 'nữ hoàng one take'

SVO - Tại buổi công chiếu phim điện ảnh 'Tài', Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có những chia sẻ thú vị về quá trình làm nên dự án này cùng các diễn viên khác.

Đạo diễn Mai Tài Phến đã dành nhiều năm để phát triển nhân vật trung tâm và xây dựng phong cách hành động riêng cho bộ phim: "Tôi tâm huyết nhiều năm rồi. Tôi không đánh để đẹp, mà đánh phải thật và ra cảm xúc nhân vật. Nhờ sự hỗ trợ của các anh em cascadeur, tôi cũng cảm thấy rất hài lòng. Tôi quyết tâm và tự tin 100% với những phân cảnh hành động".

Đạo diễn cũng tiết lộ quá trình làm việc với dàn diễn viên diễn ra thuận lợi khi nhiều cảnh quay đạt hiệu quả ngay từ lần thực hiện đầu tiên. Đặc biệt, anh dành lời khen cho Mỹ Tâm, khi gọi cô là "nữ hoàng one take" của đoàn phim với nhiều cảnh quay "một phát ăn ngay".

Trong khi đó, Mỹ Tâm bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc tham gia các cảnh hành động: "Tôi xác định không đánh nhau. Nếu có đánh, tôi xin không nhận vai. Thật may, Mai Tài Phến cũng không bắt tôi làm gì quá nhiều. Chỉ là lái xe nhẹ nhàng. Trong thời gian tới, nếu có những kịch bản hay, tôi đều sẵn sàng nhận lời, không chỉ của đạo diễn Mai Tài Phến".

Mỹ Tâm nói thêm: "Tôi cảm ơn tình cảm của mọi người dành cho bộ phim. Đây không phải là phim hành động, càng không phải phim tình cảm hay nhãn dán nào khác. Đây là câu chuyện của một nhân vật, từng nhân vật xung quanh đều góp phần và tỏa sáng riêng. Tôi muốn làm bộ phim, để làm không lan man, ngắn gọn và xúc tích".

Mai Tài Phến chia sẻ thêm về cách làm việc với diễn viên: "Tôi không cần mô tả quá nhiều với diễn viên. Các anh chị đều làm rất mượt. Tôi chỉ lo lắng ở những phân cảnh hành động. Tôi chỉ hỏi mọi người có làm được không, nếu tự tin là vào làm luôn, không cần phải trăn trở gì nữa. Ban đầu, kịch bản chỉ thuần hành động nhưng cũng đã có chỉnh sửa rất nhiều để đến được với bản cuối cùng. Nếu phim đạt mốc trăm tỷ, tôi sẽ cố gắng thực hiện những dự án tiếp theo".

Ê kíp cũng đã tung trailer chính thức của phim điện ảnh Tài. Trailer hé lộ câu chuyện giàu kịch tính xoay quanh hành trình giải cứu người thân, những lựa chọn sinh tồn và các mối quan hệ phức tạp trong thế giới đầy biến động của nhân vật Tài.

Với nhịp điệu dồn dập, bối cảnh đậm chất miền Tây, cùng hàng loạt tình tiết bất ngờ, trailer mang đến cái nhìn rõ nét hơn về hướng đi của tác phẩm. Đồng thời, phim mở ra nhiều câu hỏi về số phận các nhân vật.