Juky San bộc bạch về các mối quen hệ cuộc đời: 'Buông bỏ đôi khi là cách tự cứu mình'

SVO - 'Ta cùng nhau quên niềm đau' là ca khúc đánh dấu sự kết hợp giữa Juky San và rapper Liu Grace. Đây còn là tuyên ngôn về sự trưởng thành cá tính và có chiều sâu hơn của nữ ca sĩ.

Ta cùng nhau quên niềm đau mang màu sắc house kết hợp nhạc điện tử, với tiết tấu nhanh, dồn dập nhưng vẫn giữ được cấu trúc giai điệu dễ nghe. Ca khúc tạo điểm nhấn bằng những đoạn cao trào được xử lý tinh tế, cho thấy sự chủ động của Juky San trong việc làm mới bản thân, bước ra khỏi "vùng an toàn".

MV là hành trình Juky San hóa thân thành một nữ sát thủ, từng bước tiếp cận và đối diện với đối tượng mang hình ảnh Vampire do Nam vương Hưng Nguyễn đóng. Hình ảnh Vampire trong MV là ẩn dụ cho những mối quan hệ hút cạn năng lượng, ký ức đau đớn và cảm xúc tiêu cực.

Nói thêm về câu chuyện trong MV, Juky San cho biết nhân vật nữ lựa chọn chủ động rút lui, chấm dứt mối liên kết mang tính hủy hoại. Đây là cách xử lý mà cô thừa nhận có nhiều điểm tương đồng với cách bản thân đối diện các mối quan hệ ngoài đời.

Chia sẻ về điều này, nữ ca sĩ cho biết, cô luôn chọn cách rời đi khi nhận ra một mối quan hệ không còn mang lại sự tích cực, dù quyết định đó thường đi kèm dằn vặt, tiếc nuối và tổn thương. Với Juky San, việc tiếp tục ở lại trong những mối quan hệ như vậy chỉ khiến cảm xúc bị bào mòn, khiến bản thân không còn đủ năng lượng để nghĩ đến những điều tích cực hay xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn.

“Điều quan trọng nhất là mình phải trân trọng cảm xúc của chính mình và hiểu rằng, bản thân đáng giá như thế nào. Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp mình trở nên tốt hơn, mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy”, Juky San bày tỏ.

Một điểm nhấn đáng chú ý của ca khúc là sự góp giọng của nữ rapper Liu Grace. Đây là lần đầu Juky San và Liu Grace kết hợp sau chương trình Em xinh say hi, mang đến màu sắc bổ trợ, giúp ca khúc thêm cá tính và chiều sâu.

Chia sẻ về màn hợp tác này, Juky San cho biết: “Tôi yêu thích Liu Grace từ rất lâu. Giọng hát của chị có màu sắc rất riêng và tôi cảm thấy khá tương thích với mình. Khi tôi ngỏ lời và gửi bản demo, chị đã đồng ý gần như ngay lập tức. Tôi thật sự biết ơn cái gật đầu đó”.

Lý giải về việc ra mắt sản phẩm ở thời điểm hiện tại, Juky San cho rằng, sức nóng từ chương trình Em xinh say hi là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Sau chương trình, lượng khán giả theo dõi cô tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, cô xem đây là sự cộng hưởng giữa tình cảm khán giả và chất lượng sản phẩm, chứ không đơn thuần là hiệu ứng nhất thời.

Nói về áp lực sau thành công này, nữ ca sĩ thẳng thắn: “Tôi không nghĩ đó là áp lực, mà là một lợi thế. Thành công trước đó mang lại cho tôi rất nhiều năng lượng để bước vào những dự án mới. Ta cùng nhau quên niềm đau là ca khúc tôi đặt nhiều tâm huyết, như một lời khẳng định về sự đột phá của bản thân”.