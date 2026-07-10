Hơn 1.200 sinh viên ĐHQG Hà Nội lên đường 'Mùa Hè Xanh', mang tri thức đến vùng biên

SVO - Chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' 2026 của ĐHQG Hà Nội huy động hơn 1.200 sinh viên, triển khai 40 đội hình đến nhiều địa phương, trọng tâm là tỉnh Lào Cai. Lãnh đạo ĐHQG Hà Nội kỳ vọng mỗi sinh viên sẽ mang tri thức từ giảng đường đến với cộng đồng, góp phần giải quyết những vấn đề thiết thực ở cơ sở.

Sáng 10/7, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" năm 2026, với sự tham dự của anh Lâm Tùng – Uỷ viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Lào Cai, lãnh đạo ĐHQG Hà Nội cùng gần 200 sinh viên đại diện cho hơn 1.200 chiến sĩ tình nguyện.

Năm nay, chiến dịch được triển khai với 40 đội hình tình nguyện đến từ 13 cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc ĐHQG Hà Nội. Các đội hình sẽ tham gia nhiều hoạt động tại các địa phương, trong đó tập trung ở tỉnh Lào Cai, với các nội dung như xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giáo dục, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường, hỗ trợ thanh thiếu nhi và thực hiện các công trình thanh niên.

Hơn 1.200 sinh viên ĐHQG Hà Nội lên đường 'Mùa Hè Xanh', mang tri thức đến vùng biên.



Phát biểu tại chương trình, anh Dương Tất Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" năm 2026 cho biết, chiến dịch không chỉ là hoạt động thường niên của tuổi trẻ ĐHQG Hà Nội mà còn là môi trường để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo và trách nhiệm với cộng đồng.

Theo anh Thành, mỗi chuyến tình nguyện đều là cơ hội để sinh viên trưởng thành từ thực tiễn, biết vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của xã hội.

Anh Dương Tất Thành - Phó Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' năm 2026 phát biểu.

Đại diện địa phương tiếp nhận lực lượng tình nguyện, anh Hà Đức Hải - Bí thư Tỉnh Đoàn Lào Cai đánh giá cao sự đồng hành của sinh viên ĐHQG Hà Nội đối với địa phương trong nhiều năm qua.

Anh kỳ vọng các đội hình sẽ phát huy thế mạnh về chuyên môn, để lại những công trình, phần việc có giá trị lâu dài, góp phần nâng cao đời sống người dân, chăm lo thanh thiếu nhi và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng cao.

"Tình nguyện là cách học đặc biệt"

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân, PGS. TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội cho rằng, điều quý giá nhất mà sinh viên nhận được sau mỗi mùa tình nguyện không phải chỉ là những kỷ niệm, mà là sự trưởng thành về nhận thức, trách nhiệm và nhân cách.

Ông chia sẻ, nhìn những màu áo xanh tình nguyện khiến ông nhớ lại quãng thời gian tuổi trẻ của mình, khi từng háo hức lên đường đến những vùng đất mới để cống hiến.

PGS. TS Nguyễn Hiệu - Phó Giám đốc thường trực ĐHQG Hà Nội phát biểu chỉ đạo chương trình.

"Tôi tin rằng, với mỗi sinh viên có mặt hôm nay, 'Mùa Hè Xanh' không chỉ là một chiến dịch mà còn là hành trình trưởng thành. Trên hành trình ấy, các bạn sẽ được sống trong thực tiễn, được thử thách, được rèn luyện bản thân và học những bài học mà giảng đường không thể mang lại trọn vẹn", PGS. TS Nguyễn Hiệu nói.

Theo lãnh đạo ĐHQG Hà Nội, đối với sinh viên, tình nguyện còn là một phương thức học tập đặc biệt.

"Trên giảng đường, các bạn được trang bị tri thức; còn ở những vùng quê, bản làng còn nhiều khó khăn, các bạn sẽ có cơ hội đưa tri thức ấy vào cuộc sống, cùng người dân giải quyết những vấn đề rất cụ thể. Chính từ đó, các bạn sẽ hiểu sâu hơn giá trị của những gì mình đang học và trách nhiệm của người trí thức trẻ đối với đất nước", ông nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Hiệu cho biết, phong trào thanh niên tình nguyện đã được tuổi trẻ Việt Nam gìn giữ, phát huy hơn 25 năm qua, trở thành môi trường giáo dục toàn diện, nuôi dưỡng tinh thần phụng sự cộng đồng và khát vọng cống hiến.

Đặc biệt, sau Lễ kỷ niệm 120 năm truyền thống ĐHQG Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã giao 7 nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa ĐHQG Hà Nội trở thành đại học tinh hoa, trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của đất nước.

Lãnh đạo T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và ĐHQG Hà Nội trao quà cho các đội hình tình nguyện.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng được lãnh đạo ĐHQG Hà Nội nhấn mạnh là giáo dục lý tưởng, trách nhiệm và sứ mệnh của người trí thức trẻ.

"Truyền thống không chỉ để tự hào mà còn để soi đường; không chỉ để nhắc nhớ mà còn để hành động. Mỗi sinh viên ĐHQG Hà Nội hôm nay đang tiếp bước một truyền thống rất vẻ vang và đồng thời mang trên vai trách nhiệm đối với Tổ quốc, nhân dân và tương lai đất nước", ông Nguyễn Hiệu nói.

Theo ông, ĐHQG Hà Nội đang triển khai chương trình "Sinh viên ĐHQG Hà Nội với trách nhiệm quốc gia và phụng sự cộng đồng", hướng tới đào tạo thế hệ trí thức trẻ vừa có năng lực chuyên môn, vừa có tinh thần cống hiến, trách nhiệm xã hội và khát vọng đóng góp cho đất nước.

Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng ký kết chương trình phối hợp triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025 - 2030".

Đánh giá cao việc chiến dịch năm nay huy động hơn 1.200 sinh viên tham gia, ông mong muốn các đội hình phát huy thế mạnh chuyên môn để hỗ trợ địa phương trong các lĩnh vực chuyển đổi số, khoa học công nghệ, giáo dục STEM, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và xây dựng nông thôn mới.

"Màu áo xanh các bạn mặc hôm nay không chỉ là màu áo của tuổi trẻ tình nguyện mà còn mang theo truyền thống 120 năm của ĐHQG Hà Nội. Ở bất cứ nơi đâu các bạn đến, người dân sẽ nhìn vào các bạn để cảm nhận hình ảnh của ĐHQG Hà Nội. Vì vậy, hãy luôn giữ tác phong chuẩn mực, làm việc bằng trách nhiệm và sự tử tế", ông nhắn nhủ.

Nhiều nguồn lực hướng về vùng biên

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội đã trao nguồn lực và các biển công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Lào Cai nhằm phục vụ các hoạt động an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên ĐHQG Hà Nội đã trao nguồn lực và các biển công trình thanh niên cho Tỉnh Đoàn Lào Cai.

Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Lào Cai cũng ký kết chương trình phối hợp triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới, giai đoạn 2025 - 2030".

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp thực hiện các hoạt động giáo dục truyền thống, hỗ trợ thanh thiếu nhi, chuyển giao tri thức, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng công trình thanh niên và huy động nguồn lực xã hội để góp phần phát triển các địa bàn biên giới của tỉnh Lào Cai.