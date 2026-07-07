Trung ương Đoàn ‘đặt hàng’ tuổi trẻ Thủ đô nhiều giải pháp mới

SVO - Không chỉ ghi nhận những kết quả nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, T.Ư Đoàn còn giao Thành Đoàn Hà Nội nhiều nhiệm vụ trọng tâm, yêu cầu tiếp tục tiên phong trong chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, triển khai hiệu quả các phong trào tình nguyện và đồng hành cùng 248 xã biên giới.

Chiều 7/7, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 đối với Thành Đoàn Hà Nội.

Hội nghị do anh Lâm Tùng – Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và anh Nguyễn Tiến Hưng – Bí thư Thành Đoàn Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội và đại diện các đơn vị trực thuộc.

Hội nghị kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 đối với Thành Đoàn Hà Nội.

Phát biểu tại Hội nghị, anh Lâm Tùng cho biết, đoàn kiểm tra ghi nhận nhiều kết quả tích cực của tuổi trẻ Thủ đô trong bối cảnh tổ chức Đoàn đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ về phương thức hoạt động.

Theo anh Lâm Tùng, Hội nghị không chỉ nhằm đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm mà còn là dịp nhìn nhận những khó khăn, chia sẻ các mô hình hay từ thực tiễn, từ đó đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội, anh Đào Đức Việt báo cáo kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo, các cấp bộ Đoàn Thủ đô đã tổ chức 232 hoạt động tuyên truyền về truyền thống, lịch sử, đền ơn đáp nghĩa, với hơn 63.700 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; 297 hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn thu hút gần 102.000 thanh niên.

Hà Nội cũng đứng thứ hai cả nước về số lượng bài dự thi Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, với 144.705 bài; tổ chức 200 hội nghị học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật cho hơn 45.700 cán bộ Đoàn.

Phong trào "Tuổi trẻ Thủ đô tiên phong trong kỷ nguyên mới" ghi nhận nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, 100% cơ sở Đoàn, Hội đã sử dụng nền tảng số quản lý phong trào thanh niên. Chiến dịch "Thanh niên đồng hành cùng hành chính công" được triển khai tại 126 xã, phường, hỗ trợ hơn 130.000 lượt người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Các cấp bộ Đoàn tư vấn hướng nghiệp cho khoảng 185.000 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 98.000 thanh niên, hỗ trợ vay vốn hơn 74 tỷ đồng, triển khai 4.500 ý tưởng, sáng kiến và thu hút khoảng 950.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Các đại biểu chia sẻ tại Hội nghị.

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 tiếp tục là điểm nhấn, với 7.300 tình nguyện viên hỗ trợ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và 9.800 tình nguyện viên phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại hơn 200 điểm thi mỗi đợt. Chương trình huy động khoảng 2,7 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa và dẫn đầu cả nước về số lượng đăng ký tình nguyện trực tuyến.

Chị Hứa Thanh Hoa – Bí thư Đoàn ĐHQG Hà Nội cũng báo cáo nhiều mô hình đổi mới trong công tác Đoàn. Nổi bật là chuỗi hoạt động "Đoàn viên Đại học Quốc gia Hà Nội - Theo dấu Nghị quyết Đại hội", cuộc thi sáng tạo infographic về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng thu hút 266 tác phẩm dự thi; đồng thời thành lập 86 đội hình tình nguyện với hơn 1.700 sinh viên tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tại nhiều địa phương.

Giao nhiều nhiệm vụ mới cho tuổi trẻ Thủ đô

Kết luận Hội nghị, anh Lâm Tùng biểu dương những kết quả toàn diện của Thành Đoàn Hà Nội trong 6 tháng đầu năm, từ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng tổ chức Đoàn đến triển khai các phong trào hành động cách mạng và chương trình đồng hành với thanh niên.

Thường trực Thành Đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, theo anh Lâm Tùng, trong bối cảnh mới và yêu cầu phát triển đất nước theo các chủ trương của Đảng, đặc biệt là định hướng của Tổng Bí thư về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tổ chức Đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa.

T.Ư Đoàn đề nghị Thành Đoàn Hà Nội phát huy vai trò đầu tàu, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn; xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả, có khả năng lan tỏa và nhân rộng trong toàn hệ thống.

Một nhiệm vụ trọng tâm khác là tạo môi trường thuận lợi để thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển các ý tưởng, dự án ứng dụng công nghệ, góp phần hình thành lực lượng nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, T.Ư Đoàn yêu cầu Thành Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả 1 chương trình, 4 chiến dịch; phát huy chuyên môn của từng đội hình tình nguyện, đẩy mạnh các mô hình "Bình dân học vụ số", "Mỗi đoàn trường THPT là một dự án tình nguyện", tạo thêm nhiều công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên.

Đặc biệt, anh Lâm Tùng đề nghị Thành Đoàn Hà Nội chủ động triển khai Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với 248 xã biên giới", huy động nguồn lực, tri thức và sức trẻ tham gia hỗ trợ các địa bàn biên giới thông qua các hoạt động chuyển đổi số, giáo dục, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị kiểm tra định kỳ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026 đối với Thành Đoàn Hà Nội.

Bên cạnh đó, Thành Đoàn cần tiếp tục nâng cao chất lượng quản lý đoàn viên trên nền tảng số, củng cố tổ chức Đoàn sau khi sắp xếp bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’, ‘Học sinh 3 tốt’, tăng cường giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

"Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm là nền tảng quan trọng, nhưng phía trước còn nhiều nhiệm vụ mới. Hà Nội cần tiếp tục giữ vai trò địa phương dẫn đầu, tạo ra những mô hình mới, cách làm mới để lan tỏa trong toàn quốc", anh Lâm Tùng nhấn mạnh.