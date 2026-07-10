Hơn 8.600 sinh viên Thủ đô lên đường 'Mùa Hè Xanh', mang tri thức và công nghệ đến 21 tỉnh, thành

SVO - Hơn 8.600 sinh viên đến từ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội sẽ tham gia Chiến dịch tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ năm 2026, triển khai hơn 138.000 lượt hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố, trong đó có nhiều địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa. Năm nay, chiến dịch đánh dấu bước chuyển mạnh về chuyển đổi số khi lần đầu tiên vận hành nền tảng điều phối tình nguyện trực tuyến và đưa trí tuệ nhân tạo vào nhiều hoạt động phục vụ cộng đồng.

Sáng 10/7, Thành Đoàn Hà Nội và Hội Sinh viên TP. Hà Nội tổ chức Lễ xuất quân Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" năm 2026, với sự tham gia của gần 2.500 tình nguyện viên, đại diện cho tuổi trẻ các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn.

Sinh viên Thủ đô lên đường 'Mùa Hè Xanh'.

Theo Ban tổ chức, năm nay chiến dịch thành lập 239 đội hình tình nguyện, với 8.663 sinh viên, thực hiện 138.608 lượt tình nguyện tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm Hà Nội. Trong đó, 100 đội hình cấp thành phố sẽ triển khai nhiệm vụ tại 8 địa phương trọng điểm, gồm: Lạng Sơn, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nghệ An, Điện Biên, Hà Tĩnh và Sơn La. Đặc biệt, 20 đội hình sẽ hoạt động tại 13 xã, phường biên giới khu vực miền Bắc và miền Trung.

Ngay tại Lễ xuất quân, 118 đội hình, với gần 2.500 tình nguyện viên đã chính thức ra quân, trong đó có 19 đội hình lên đường trực tiếp đến các địa phương.

Anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP. Hà Nội chia sẻ tại chương trình.

Chia sẻ tại chương trình, anh Nguyễn Tiến Hưng - Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, nhắc lại truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ Thủ đô, khẳng định Hà Nội luôn là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào hành động cách mạng lớn của thanh niên.

"Cách đây hơn 60 năm, giữa những năm tháng kháng chiến gian khổ, phong trào 'Ba sẵn sàng' đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho hàng triệu thanh niên miền Bắc lên đường chiến đấu với tinh thần sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gia nhập lực lượng vũ trang, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần", anh Nguyễn Tiến Hưng nói.

Hơn 8.600 sinh viên Thủ đô lên đường thực hiện 'Mùa Hè Xanh'.

Theo Bí thư Thành Đoàn Hà Nội, tiếp nối truyền thống ấy, thanh niên Thủ đô hôm nay vẫn luôn giữ vững tinh thần sẵn sàng cống hiến, sẵn sàng dấn thân, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì Tổ quốc cần, tiếp tục là lực lượng tiên phong góp phần tô thắm hình ảnh tuổi trẻ Hà Nội giàu nhiệt huyết và khát vọng cống hiến.

Anh Nguyễn Tiến Hưng cho biết, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số toàn diện, Chiến dịch "Mùa Hè Xanh" năm 2026 được triển khai với phương châm "Xung kích - Sáng tạo - An toàn - Hiệu quả - Bền vững", đồng thời bảo đảm mục tiêu "Mỗi trường học là một dự án cộng đồng".

Sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn Thủ đô lên đường tham gia chiến dịch 'Mùa Hè Xanh'.

Một trong những điểm mới nổi bật của chiến dịch năm nay là Thành Đoàn Hà Nội đưa vào vận hành nền tảng số tinhnguyenthudo.vr360.com.vn, phục vụ quản lý, điều phối và theo dõi các hoạt động tình nguyện theo thời gian thực. Nền tảng giúp kết nối các đội hình, đồng thời hỗ trợ Thành Đoàn Hà Nội và các tỉnh, thành Đoàn phối hợp chỉ đạo, đánh giá hiệu quả từng hoạt động trên địa bàn.

Song song với đó, phong trào "Bình dân học vụ số" tiếp tục được đẩy mạnh. Các đội hình sinh viên sẽ trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ số hóa hồ sơ hành chính, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong vận hành mô hình chính quyền hai cấp, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở.

Nữ sinh viên tham gia chiến dịch 'Mùa Hè Xanh' 2026.

Theo Ban tổ chức, 100% đội hình tình nguyện đã được quán triệt nhiệm vụ, sẵn sàng phát huy chuyên môn để hỗ trợ cộng đồng. Bên cạnh những hoạt động truyền thống như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chăm sóc thiếu nhi và an sinh xã hội, nhiều đội hình sẽ triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù từng địa phương.

Các đội hình cũng phát huy thế mạnh chuyên môn của từng trường. Sinh viên ngành Y tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí; sinh viên khối Kỹ thuật thực hiện các công trình điện, năng lượng sạch; sinh viên Ngoại ngữ mở lớp tiếng Anh, kỹ năng sống; sinh viên Công nghệ thông tin hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số và dịch vụ công trực tuyến...

Hơn 8.600 sinh viên Thủ đô lên đường thực hiện 'Mùa Hè Xanh'.

Để chiến dịch đạt hiệu quả thực chất, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội và toàn thể chiến sĩ tình nguyện tập trung vào ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, mọi hoạt động phải bám sát nhu cầu thực tiễn của địa phương, tránh hình thức, gắn các công trình thanh niên với chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ chính trị tại cơ sở. Cùng với đó, sinh viên cần phát huy tối đa lợi thế về tri thức, công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo để tạo ra những giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo thiếu nhi, bảo đảm an sinh xã hội, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ thực tiễn ở mỗi địa phương.

"Tôi tin tưởng rằng, với ngọn lửa nhiệt huyết đang rực cháy trong tim, các đội hình tình nguyện 'Mùa Hè Xanh' năm 2026 sẽ lên đường với khí thế mới, tinh thần sáng tạo và khát vọng cống hiến cao nhất. Hãy để ngọn lửa ấy thắp sáng mọi nẻo đường các bạn đi qua, để 'Mùa Hè Xanh' trở thành dấu mốc đẹp trong hành trình tuổi trẻ, nơi mỗi sinh viên được hòa mình vào dòng chảy phát triển của đất nước", anh Nguyễn Tiến Hưng nhắn nhủ.

Hơn 8.600 sinh viên Thủ đô lên đường thực hiện 'Mùa Hè Xanh'.

Điểm nhấn đặc biệt của chiến dịch năm nay là lần đầu tiên có ca khúc chính thức mang tên Ngọn lửa Mùa Hè Xanh, do hai nhạc sĩ Việt Anh và Bảo An sáng tác. Với giai điệu trẻ trung, hào hùng, ca khúc được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng tinh thần, tiếp thêm động lực cho các chiến sĩ tình nguyện trên hành trình phụng sự cộng đồng.

Được tổ chức thường niên, Chiến dịch tình nguyện "Mùa Hè Xanh" được xem là "học kỳ thứ ba" của sinh viên. Không chỉ mang tri thức đến với cộng đồng, chiến dịch còn là môi trường để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng thực tiễn. Với quy mô lớn, cùng nhiều đổi mới trong năm 2026, "Mùa Hè Xanh" tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ Thủ đô trong các phong trào tình nguyện và công cuộc chuyển đổi số quốc gia.