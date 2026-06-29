Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tiếp nhận nguồn lực chăm lo sinh viên

SVO - T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 150 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, nâng tổng nguồn lực tiếp nhận sau hai đợt lên 300 triệu đồng, nhằm triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên trên cả nước.

Sáng 29/6, tại Hà Nội, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình tiếp nhận nguồn lực tài trợ dành cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. Sau hai đợt tiếp nhận, tổng nguồn lực tài trợ cho Quỹ đạt 300 triệu đồng.

Chương trình có sự tham dự của chị Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam và ông Yoshida Ryosuke - Phó Giám đốc Daikin Việt Nam.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 150 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Tại chương trình, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tiếp nhận nguồn lực tài trợ đợt hai, trị giá 150 triệu đồng, dành cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. Trước đó, đợt tiếp nhận đầu tiên với giá trị tương đương đã được tổ chức vào ngày 26/5. Như vậy, tổng nguồn lực tài trợ tiếp nhận cho Quỹ đạt 300 triệu đồng.

Theo đại diện Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên trên cả nước, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, góp phần tạo điều kiện để các bạn yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển bản thân.

Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam tiếp nhận nguồn lực chăm lo sinh viên.

Bên cạnh nguồn lực tài trợ trực tiếp cho Quỹ, đơn vị đồng hành còn hỗ trợ triển khai các công trình có tổng trị giá 150 triệu đồng tại trường ĐH Hải Dương và trường ĐH Đồng Nai, góp phần cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Việc tiếp nhận nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp là một trong những hoạt động nhằm tăng cường nguồn lực xã hội hóa cho Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, qua đó mở rộng các chương trình học bổng, hỗ trợ khẩn cấp, chăm lo đời sống và tạo cơ hội phát triển toàn diện cho học sinh, sinh viên trên cả nước.

Đại diện T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam chia sẻ tại chương trình.

Đại diện T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam bày tỏ mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong thời gian tới để triển khai thêm nhiều chương trình thiết thực, góp phần hỗ trợ, đồng hành cùng sinh viên Việt Nam trên hành trình học tập và lập thân, lập nghiệp.