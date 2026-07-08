Bí thư thường trực T.Ư Đoàn: Công tác Đoàn phải tạo sản phẩm cụ thể, lấy AI và chuyển đổi số làm hướng đột phá

SVO - Đó là yêu cầu được anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam nhấn mạnh tại Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 2, diễn ra tại Hà Nội. Hội nghị cũng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Phát biểu chào mừng Hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII đã mở ra nhiều định hướng quan trọng cho công tác thanh niên trong giai đoạn mới. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội vừa ghi nhận vai trò của thanh niên, vừa đặt ra yêu cầu và trách nhiệm lớn hơn đối với tổ chức Đoàn trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 2, diễn ra tại Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Hà Nội luôn xác định công tác thanh niên là nhiệm vụ quan trọng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ phát huy vai trò trên mọi lĩnh vực.

"Có thể nói, gần như mọi đề xuất của Đoàn Thanh niên đều được thành phố quan tâm, ủng hộ, thậm chí còn đặt ra yêu cầu cao hơn để thanh niên Thủ đô phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo", ông Nguyễn Văn Phong chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, tuổi trẻ Thủ đô có truyền thống đặc biệt, khi Hà Nội là nơi ra đời tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản đầu tiên, chi bộ Đảng đầu tiên và nhiều thế hệ cán bộ trẻ trưởng thành từ phong trào thanh niên. Trong hơn 95 năm qua, thanh niên Thủ đô luôn có những đóng góp nổi bật, đồng thời khởi xướng nhiều phong trào lớn lan tỏa trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đề nghị Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chỉ đạo của T.Ư Đoàn.

Ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang đứng trước những cơ hội phát triển chưa từng có, khi được T.Ư ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, có Luật Thủ đô và Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn dài hạn. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm hội tụ, lan tỏa của vùng Đồng bằng sông Hồng và hướng tới trở thành thành phố toàn cầu vào năm 2045.

"Định hướng phát triển của Hà Nội dựa trên nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây cũng chính là những lĩnh vực thanh niên có nhiều lợi thế để phát huy vai trò tiên phong", ông Nguyễn Văn Phong nói.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội đề nghị Thành Đoàn Hà Nội tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố và chỉ đạo của T.Ư Đoàn để xây dựng các phong trào thiết thực, tránh hình thức; thông qua các hoạt động Đoàn khơi dậy lý tưởng cách mạng, tinh thần cống hiến và khát vọng phát triển trong đoàn viên, thanh niên.

Nhân rộng các mô hình ứng dụng AI, chuyển đổi số

Phát biểu định hướng tại Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Hội nghị là dịp để các tỉnh, thành Đoàn nhìn lại kết quả công tác 6 tháng đầu năm, đánh giá những mô hình hiệu quả, chỉ ra tồn tại và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

Anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá thực chất kết quả đạt được, dành nhiều thời gian phân tích những mô hình mới, cách làm sáng tạo, đặc biệt là các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong công tác Đoàn để nghiên cứu nhân rộng.

Đối với Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, các địa phương cần đánh giá việc triển khai 1 chương trình và 4 chiến dịch; làm rõ những mô hình hiệu quả, các nội dung mới, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các tỉnh, thành Đoàn tổng kết hoạt động của tổ chức Đoàn sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; nhận diện những khó khăn về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, phương thức hoạt động để có giải pháp phù hợp.

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn nhấn mạnh việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các chủ trương mới theo phương châm "3 dễ - 3 rõ - 3 đo", bảo đảm mọi chương trình, hoạt động đều rõ mục tiêu, rõ trách nhiệm và có thể đo lường hiệu quả.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu định hướng tại chương trình.

Theo đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục làm sâu sắc công tác giáo dục lý tưởng cách mạng; xây dựng thế hệ thanh niên học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế; đổi mới các phong trào hành động cách mạng theo hướng chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng.

Nhiều mô hình mới tạo sức lan tỏa

Theo báo cáo của T.Ư Đoàn, trong 6 tháng đầu năm 2026, các tỉnh, thành Đoàn thuộc Cụm hoạt động số 2 đã triển khai toàn diện các mặt công tác với nhiều mô hình sáng tạo.

Ở lĩnh vực tuyên truyền, giáo dục, Thành Đoàn Hà Nội đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng thông điệp tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; dẫn đầu cả nước về Cuộc thi tìm hiểu đồng chí Hồ Tùng Mậu và đứng thứ hai toàn quốc về Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Anh Lâm Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó Trưởng ban Thanh thiếu nhi, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam báo cáo tại Hội nghị.

Trong phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", nhiều địa phương đã gắn chuyển đổi số với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hà Nội triển khai 100% cơ sở Đoàn, Hội sử dụng nền tảng số quản lý phong trào thanh niên; tổ chức chiến dịch "Thanh niên đồng hành cùng hành chính công" tại 126 xã, phường với hơn 20.500 lượt đoàn viên hỗ trợ trên 130.000 lượt người dân giải quyết thủ tục hành chính; mở 72 lớp tập huấn khởi nghiệp, chuyển đổi số cho gần 8.000 thanh niên.

Quảng Ninh, Hưng Yên và Ninh Bình được đánh giá cao với các mô hình "Bình dân học vụ số", tổ công nghệ số cộng đồng, đào tạo kỹ năng số, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và mở rộng nhiều hoạt động hợp tác quốc tế.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 2, diễn ra tại Hà Nội.

Trong chương trình phát triển toàn diện thanh niên, Hà Nội tuyên dương 1.151 ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp thành phố, có 13 sinh viên nhận giải thưởng ‘Sao Tháng Giêng’ cấp T.Ư; Hội thi Tin học trẻ thu hút gần 1.700 thí sinh và hơn 450 hoạt động ngoại ngữ, với trên 310.000 lượt học sinh, sinh viên tham gia.

Công tác xây dựng Đoàn tiếp tục được quan tâm, khi nhiều địa phương đẩy mạnh phát triển đoàn viên, chuẩn hóa dữ liệu trên nền tảng số và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Riêng Hà Nội kết nạp mới 13.600 đoàn viên và tổ chức nhiều lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn.

Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một số hạn chế, như việc ứng dụng chuyển đổi số chưa đồng đều giữa các địa phương; tỷ lệ đoàn viên đăng ký Chương trình rèn luyện đoàn viên ở một số đơn vị còn thấp. Hà Nội mới đạt 39,14%, đồng thời kết quả triển khai phong trào ‘Sinh viên 5 tốt’, ‘Học sinh 3 tốt’, ‘Học sinh 3 rèn luyện’ chưa tương xứng với quy mô học sinh, sinh viên của Thủ đô.

Không thể chỉ dừng ở mức "tiếp cận" AI

Phát biểu kết luận Hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết biểu dương những kết quả các tỉnh, thành Đoàn đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đánh giá cao tinh thần đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các nền tảng số để tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận Hội nghị.

Theo anh, qua kiểm tra thực tế tại Thành Đoàn Hà Nội, Đoàn Phường Hoàn Kiếm và Đoàn ĐHQG Hà Nội, T.Ư Đoàn ghi nhận nhiều mô hình hiệu quả nhưng cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện để nâng cao chất lượng hoạt động.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn yêu cầu các Tỉnh, Thành Đoàn tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tận dụng hiệu quả mạng xã hội, nền tảng số và ứng dụng Thanh niên Việt Nam để xây dựng các sản phẩm tuyên truyền hiện đại.

Nhấn mạnh chủ đề công tác năm 2026 là "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", anh Nguyễn Minh Triết yêu cầu việc đổi mới phải gắn với Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

"Các tỉnh, thành Đoàn không thể chỉ dừng lại ở mức bước đầu tiếp cận hay khởi động việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo mà phải xác định đây là một trong những hướng đột phá chủ lực", anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Theo đó, các đơn vị cần chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên theo yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống", đào tạo nguồn nhân lực trẻ có năng lực số, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng AI trong mọi hoạt động của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè và các phong trào thanh niên.

Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2026, Cụm hoạt động số 2, diễn ra tại Hà Nội.

Anh Nguyễn Minh Triết cũng yêu cầu các cấp bộ Đoàn thay đổi tư duy tổ chức công việc theo phương pháp "3 dễ - 3 rõ - 3 đo"; tiếp tục thực hiện yêu cầu "mỗi quý một kết quả lớn, mỗi năm hai đột phá", tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đề nghị các cấp bộ Đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng.