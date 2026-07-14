Huy động hơn 1,68 tỷ đồng cho Tháng Thanh niên, 20 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

SVO - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư triển khai nhiều hoạt động nổi bật về giáo dục chính trị, tình nguyện và chuyển đổi số. Riêng Tháng Thanh niên, đã huy động hơn 1,68 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa, đồng thời giới thiệu 30 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 20 người được kết nạp.

Chiều 14/7, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị có sự tham dự của ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; bà Dương Thị Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.

Về phía Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, có: Anh Nguyễn Nhất Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư; chị Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn; anh Phan Huy Thành - Phó Bí thư Đoàn cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, bám sát chủ đề công tác năm "Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn", các cấp bộ Đoàn đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và nhu cầu của đoàn viên, thanh niên.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới với việc tăng cường ứng dụng các nền tảng số trong tuyên truyền. Toàn Đoàn đã tổ chức 185 hoạt động học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và của Đoàn, thu hút hơn 12.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên.

Hàng nghìn lượt đoàn viên tham gia hoạt động tình nguyện

Theo báo cáo, phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục là điểm nhấn nổi bật trong công tác Đoàn.

Riêng Tháng Thanh niên năm 2026, toàn Đoàn đã huy động hơn 1,68 tỷ đồng nguồn lực xã hội hóa để triển khai các công trình, phần việc thanh niên và hoạt động an sinh xã hội.

Có 2.300 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt 150% chỉ tiêu; 600 cây xanh được trồng mới; 105 thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ. Ngoài ra, các cơ sở Đoàn còn tư vấn hướng nghiệp cho 300 thanh niên, giới thiệu việc làm cho 160 thanh niên, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nâng cao năng lực ngoại ngữ, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu chia sẻ tại chương trình.

Nhiều chương trình tình nguyện quy mô lớn được triển khai tại Cao Bằng, Thanh Hóa, Tuyên Quang cùng các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực biên giới.

Thông qua các chương trình "Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện", "Tháng Ba biên giới" và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2026, tuổi trẻ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã huy động hàng tỷ đồng để xây dựng nhà Đại đoàn kết, trao tặng phòng máy tính, tủ sách, máy lọc nước, học bổng, xe đạp, thiết bị học tập; đồng thời hỗ trợ chuyển đổi số và xây dựng thương hiệu sản phẩm cho các hợp tác xã.

Song song với hoạt động tình nguyện, các chương trình đồng hành cùng thanh niên cũng được triển khai đồng bộ thông qua nhiều diễn đàn, tọa đàm và lớp tập huấn về chuyển đổi số, công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế.

Các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục tạo sức lan tỏa với Giải chạy trực tuyến "Run For Youth 95 - 95 năm Tiếp bước dưới cờ Đoàn" thu hút gần 2.000 vận động viên, cùng Giải Pickleball Thanh niên "Đại đoàn kết" năm 2026 có hơn 70 vận động viên tham gia.

20 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

Công tác xây dựng tổ chức Đoàn tiếp tục được chú trọng với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ và đoàn viên.

Trong nửa đầu năm, các cơ sở đoàn đã tổ chức 15 lớp tập huấn nghiệp vụ cho khoảng 850 cán bộ đoàn, 24 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đoàn, duy trì 45 buổi sinh hoạt chi đoàn theo chủ đề với khoảng 1.500 đoàn viên tham gia.

Đáng chú ý, 30 đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia lớp cảm tình Đảng và 20 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư trong 6 tháng đầu năm.

Ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo ông Nguyễn Minh Chung, trong bối cảnh đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác thanh niên, tổ chức Đoàn đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai nhiều chương trình thiết thực, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số, an sinh xã hội, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Trong 6 tháng cuối năm, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Trung ương Đoàn; chuẩn bị các nội dung bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII; đẩy mạnh phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", tăng cường chuyển đổi số trong công tác Đoàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn và công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng.

Theo lãnh đạo Đoàn, mục tiêu là phát huy tinh thần "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai", góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác Đoàn năm 2026 và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư.