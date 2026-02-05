Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Giải trí

Google News

Hyeri đệ đơn kiện hình sự chống lại những người bình luận ác ý

Tuệ Nghi
SVO - Sau buổi tư vấn tâm lý, Hyeri bật khóc và nói: 'Không có sự khoan dung nào cả'. Cuối cùng, cô đã đệ đơn kiện hình sự chống lại những người bình luận ác ý.

Công ty quản lý Sublime của nữ ca sĩ kiêm diễn viên Hyeri đã tuyên bố lập trường mạnh mẽ chống lại các bài đăng và bình luận ác ý thông qua tài khoản chính thức: "Chúng tôi muốn thông báo cho các bạn về tiến trình hành động pháp lý chống lại các bài đăng và bình luận ác ý liên quan đến nghệ sĩ của chúng tôi, Hyeri".

15955423-1850094-3841.jpg

Cơ quan này tuyên bố: "Chúng tôi kiên quyết chống lại mọi hoạt động bất hợp pháp nhắm vào Hyeri trên mạng, bao gồm phỉ báng, xúc phạm, quấy rối tình dục và phát tán thông tin sai lệch. Theo đó, chúng tôi đã hai lần khởi tố hình sự đối với tác giả của các bài đăng liên quan trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến năm 2025. Hiện tại, danh tính của nhiều nghi phạm bị truy tố hình sự đã được xác định và vụ án của họ đã được chuyển đến các đồn cảnh sát có liên quan. Một số người đã được chuyển đến viện kiểm sát với tội danh phỉ báng và các tội danh khác".

Họ cũng cảnh báo: "Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thu thập bằng chứng trong tương lai, và sẽ ngay lập tức có hành động pháp lý mà không cần báo trước đối với bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào được xác nhận. Sẽ không có sự khoan dung hay thỏa hiệp trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và chúng tôi sẽ kiên quyết đáp trả để loại bỏ mọi hoạt động tội phạm chống lại các nghệ sĩ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để bảo vệ các nghệ sĩ của chúng tôi".

Gần đây, Hyeri đã tham khảo ý kiến ​​bác sĩ tâm thần Lee Kwang Min về kết quả bài kiểm tra tính khí TCI của mình. Bài kiểm tra tính khí TCI dựa trên mô hình tâm sinh học nhằm giải thích nguyên nhân cơ bản của sự khác biệt cá nhân về đặc điểm tính cách.

Vào thời điểm đó, Hyeri được đánh giá là có tính khí thích giao tiếp và nhận được năng lượng từ các mối quan hệ, nhưng không thể dựa dẫm vào chúng. Khi cô giải thích rằng, mình đã sống một cuộc đời tự chịu trách nhiệm cho bản thân, Hyeri đã bật khóc, khiến mọi người cảm thông.

e5nb8z-3f.jpg
Khán giả hiện rất hóng chờ sự xuất hiện của Hyeri bên cạnh dàn diễn viên nổi tiếng Woo Do Hwan, Jang Dong Gun, Park Sung Hoon, Kim Min Seok... trong bộ phim điện ảnh "Night Fever", dự kiến ra rạp trong năm 2026.
734bpe-3f.jpg
Hyeri cũng sẽ xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn khám phá cuộc sống của hai cá nhân ở những ngã rẽ khác nhau, "Dream to You", gồm 12 tập, dự kiến phát sóng vào tháng 7/2026. Phóng viên Lee Jae (Hyeri) đã trải qua quá trình trưởng thành từ một thiếu niên gan dạ, đầy ước mơ trở thành một người phụ nữ ngoài 20 tuổi vỡ mộng, đối mặt với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, và cuối cùng là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi cảm thấy mình đã an phận với cuộc sống tầm thường. Mặt khác, đạo diễn phim Su Bin (Hwang In Youp) đã sống một cuộc đời được cha mẹ sắp đặt trong những năm tháng thiếu niên, nhưng đã thoát khỏi sự ràng buộc và bứt phá trong những năm tháng tuổi 20, cuối cùng, đạt được ước mơ mà anh hằng mong ước ở tuổi 30.
Tuệ Nghi
