Phương Ly tung dự án âm nhạc như chương trình 'Táo Quân', điểm lại những sự kiện truyền cảm hứng của năm

SVO - MV 'Vỗ tay' của Phương Ly chạm đến cảm xúc khán giả bằng loạt khoảnh khắc truyền cảm hứng sau năm 2025 nhiều biến động. Qua đó, thể hiện sự trân trọng và động viên chân thành từ Phương Ly trước thềm bước sang năm mới.

Không chỉ có lời ca và hình ảnh cực đáng yêu, Phương Ly còn tinh tế đưa cả ngôn ngữ ký hiệu vào MV mới. Nữ ca sĩ đảm bảo truyền tải trọn vẹn thông điệp của bài hát đến tất cả mọi người: “Vỗ tay, em thân yêu em giỏi quá đi”.

Trong MV Vỗ tay, Phương Ly hóa thân thành một biên tập viên phỏng vấn các nhân vật khác nhau và tôn vinh những việc mà họ đã làm được trong năm vừa qua. Ý tưởng này được phát triển từ chương trình thiếu nhi huyền thoại Những bông hoa nhỏ của đài truyền hình Việt Nam.

Từ đó, biểu tượng “bông hoa nhỏ” ở MV là phép ẩn dụ cho mỗi con người trong cuộc sống đều giống như một bông hoa, mang màu sắc, hình dáng, hương thơm và mùa nở riêng.

Dù hành trình khác nhau, dù có thể chỉ là một bông hoa dại nhỏ bé, ít cánh và giản đơn, thì khoảnh khắc dám nở rộ của mỗi người vẫn xứng đáng được nhìn thấy, được vỗ tay và được trân trọng. “Bông hoa nhỏ” cũng đồng thời tạo sự kết nối gần gũi với fanclub của Phương Ly mang tên Little Lily.

Phương Ly lần lượt giới thiệu những câu chuyện giàu cảm xúc đến từ nhiều gương mặt khác nhau như diễn viên Lê Dương Bảo Lâm, ca sĩ Phương Mỹ Chi, ca sĩ Phương Linh, nhà sáng tạo nội dung Tina Thảo Thi, cụ Trần Văn Thanh với hành trình chạy xe máy từ Bắc vào Nam, hay chính gia đình của chị Ly.

Song song đó, MV Vỗ tay còn lồng ghép những sự kiện mang dấu ấn đặc biệt của đất nước trong năm vừa qua như A50, A80, SEA Games… Qua đó, dự án mở rộng không gian câu chuyện từ cá nhân đến cộng đồng.

Bên cạnh các nhân vật trong MV, Phương Ly và ê kíp cũng sử dụng tư liệu từ tổ chức Sài Gòn Xanh và chương trình Việc tử tế của đài truyền hình Việt Nam nhằm khắc họa những con người bình dị cùng các hành động tử tế trong đời sống thường ngày.

Bài hát Vỗ tay do nhạc sĩ Trid Minh sáng tác dựa trên ý tưởng của Phương Ly. Ca khúc mang tinh thần cổ vũ nhẹ nhàng nhưng bền bỉ, đánh dấu cột mốc giàu cảm xúc của Phương Ly trong thời gian qua.

Lần đầu được giới thiệu tại sân khấu chung kết Em xinh say hi, bài hát nhanh chóng ghi điểm nhờ giai điệu tươi sáng. Ca từ như một lời động viên dịu dàng, hãy dành cho bản thân và những người xung quanh một cái vỗ tay, để trân trọng những nỗ lực âm thầm sau những chặng đường nhiều áp lực.