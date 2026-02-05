Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Thu Trang và Tiến Luật tiết lộ lý do suốt một thập kỷ vẫn duy trì dự án phim Tết ý nghĩa này gửi đến khán giả

Bình Nguyễn
SVO - Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng khán giả mỗi độ Xuân về, series gia đình quen thuộc của Thu Trang và Tiến Luật tiếp tục trở lại với 'Tết đến rồi về nhà thôi 9', mang theo không khí Tết gần gũi, thân thương.

Tết đến rồi về nhà thôi 9 do đạo diễn Trung Lùn thực hiện. Bên cạnh hai gương mặt trung tâm là Thu Trang và Tiến Luật, phần 9 quy tụ dàn diễn viên quen thuộc được yêu mến gồm: Phi Phụng, Puka, Gin Tuấn Kiệt, Minh Dự, Phát La, Hữu Đằng, PT Ngọc Diệp và đặc biệt là sự xuất hiện của Andy - con trai của Thu Trang và Tiến Luật.

619378031-1473589934138319-7025920558219409121-n.jpg

Lấy bối cảnh những ngày giáp Tết rộn ràng, phim mở ra bằng tình huống tréo ngoe xoay quanh cậu Ba (Phát La) và bạn gái (PT Ngọc Diệp) chỉ vì một va chạm bất ngờ với trợ lý đoàn phim, cả hai bỗng dưng bị hiểu lầm là bệnh nhân HIV giai đoạn cuối.

b969e971-d2e8-4b74-9a16-6f1986475c8e.jpg

Mọi chuyện trở nên rối rắm khi cậu Ba mang “tin dữ” về nhà, khiến cả gia đình chìm trong hoang mang, xót xa. Từ đây, chuỗi tình huống dở khóc dở cười liên tiếp xảy ra, đan xen tiếng cười nhẹ nhàng, với những khoảnh khắc lắng đọng về tình thân.

3e5d424d-ee57-43ef-9d84-45feb8231d08.jpg

Chia sẻ về lý do duy trì series đến mùa thứ 9, Thu Trang và Tiến Luật cho biết, ban đầu, cả hai không đặt mục tiêu làm bao nhiêu mùa, chỉ đơn giản muốn mỗi năm đến Tết khán giả có “món ăn tinh thần” để thưởng thức. Thế nhưng, qua từng năm, series này càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn. Đó là cách Thu Trang và Tiến Luật lưu những giữ khoảnh khắc quý giá của gia đình: “Để sau này, con cháu lớn lên còn có kỷ niệm để nhìn lại”.

6b482661-1364-4726-a2ce-d5213760b270.jpg

Tết đến rồi về nhà thôi được duy trì suốt nhiều năm, theo hai nghệ sĩ, hoàn toàn nhờ tình cảm của khán giả. “Càng làm, khán giả càng thương và chính điều đó giữ series ở lại mỗi mùa Xuân. Đặc biệt, phim còn có sự tham gia của các con, các cháu trong nhà, nên tôi mong sau này khi lớn lên, con cháu xem và nhớ lại những kỷ niệm ấm áp bên gia đình”, nghệ sĩ Tiến Luật chia sẻ.

1422689f-31b6-4f99-b910-6e54cefb84ad.jpg

Một trong những điểm gây chú ý của series chính là sự xuất hiện của Andy. Từ khi mới 3 - 4 tuổi, Andy đã tham gia Tết đến rồi về nhà thôi ở những tập đầu tiên và đến nay đã đồng hành với series này suốt 9 năm. Để con tham gia series phim gia đình nhưng Thu Trang và Tiến Luật không quan niệm con cái sẽ phải nối nghiệp diễn xuất của bố mẹ.

b395a6fb-9e28-4b7c-bfb0-5cdb8f74f025.jpg

Điểm đặc biệt của mùa 9 còn nằm ở việc mở rộng thế giới nhân vật, với sự xuất hiện của những người bạn, người hàng xóm... Cảm xúc trong phim vì thế cũng “chín” hơn, không đặt nặng việc gây cười, mà tập trung vào những khoảnh khắc gần gũi với khán giả dịp Tết Bính Ngọ.

Bình Nguyễn
#Thu Trang và Tiến Luật #Thu Trang #Tiến Luật #phim chiếu Tết 2026 #series phim Tết #Tết đến rồi về nhà thôi #Tết đến rồi về nhà thôi 9 #Puka #Gin Tuấn Kiệt #Minh Dự #Phát La #Hữu Đằng

