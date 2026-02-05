Tác giả 'Việt Nam ơi' lần đầu làm phim Tết và khát vọng lan toả văn hoá Việt

SVO - Từ ca khúc 'Việt Nam ơi!' từng vang lên như biểu tượng cảm xúc của niềm tự hào dân tộc, đến dự án điện ảnh 'Mùi phở' mang đậm ký ức và bản sắc Việt, Minh Beta cho thấy một hành trình sáng tạo nhất quán: Kiên trì đưa văn hóa Việt hiện diện trong mọi lĩnh vực.

Năm 2011, trong thời điểm chuẩn bị rời Việt Nam đi du học, Minh Beta sáng tác ca khúc Việt Nam ơi chỉ trong khoảng 30 phút, một khoảnh khắc bộc phát từ nỗi xúc động khi nghĩ về quê hương và ký ức tuổi thơ. Ca khúc nhanh chóng trở thành 'bài hát quốc dân', được vang lên khi U23 Việt Nam giành Á quân tại Giải vô địch U23 Châu Á, hay phát triển thành phiên bản cổ động chống dịch COVID-19.

Minh Beta gây ấn tượng mạnh mẽ với ca khúc 'Việt Nam ơi".

Đến 2025 là cột mốc đặc biệt, khi Minh Beta gia nhập thị trường điện ảnh với bộ phim Mùi phở, dự án điện ảnh đầu tay dự kiến ra rạp dịp Tết 2026. Minh Beta tiếp tục bước vào một ngã rẽ mới, với vai trò đạo diễn.

Minh Beta chia sẻ, Mùi phở khai thác những xung đột gia đình và giằng xé nội tâm giữa các thế hệ, dẫn dắt câu chuyện bằng chiều sâu cảm xúc để tôn vinh tình thân. Bộ phim đồng thời lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa truyền thống của phở và Tết Việt, khép lại bằng thông điệp hòa giải trọn vẹn để khán giả tìm thấy lý do gắn kết và cùng gia đình đi xem phim dịp đầu năm. Theo đuổi hướng đi này giữa thị trường phim thiên về giải trí thuần túy, Minh Beta dành gần hai năm phát triển kịch bản, chỉnh sửa hơn 100 lần để trau chuốt từng chi tiết, đồng thời cùng ê kíp trực tiếp về Nam Định học nghề từ các nghệ nhân nhằm bảo đảm tính chân thực cho bộ phim.

Minh Beta chỉn chu từng thước hình trên phim trường.

Với sự tham gia của loạt tên tuổi như Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Thu Trang, bộ phim được đánh giá là tác phẩm nghiêm túc và tâm huyết của Minh Beta khi bước vào điện ảnh với tư cách một nhà làm phim mang đậm tinh thần văn hóa Việt. Minh Beta cho biết, anh không đi tìm những dự án dễ thành công, mà kiên trì theo đuổi một con đường khó hơn: Đưa văn hóa Việt trở thành trung tâm của cả kinh doanh lẫn sáng tạo nghệ thuật.

'Trái ngọt' đầu tiên của dự án chính là việc ca khúc Mùi ký ức - OST của Mùi phở cũng gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả, lọt top bài hát được nghe nhiều nhất ngay ngày đầu ra mắt. Không chỉ giữ vai trò đạo diễn, Minh Beta còn là người lên ý tưởng, sáng tác và trực tiếp thể hiện ca khúc Mùi ký ức. Việc “cân” nhiều vai trò trong cùng một dự án cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và cá nhân hóa cao độ của nam đạo diễn đối với bộ phim.