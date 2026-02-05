'The Man Living with the King' đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên ra mắt

SVO - 'The Man Living with the King', với sự tham gia của Yoo Hae Jin và Park Ji Hoon đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé ngay trong ngày đầu tiên ra mắt (4/2), thu hút hơn 140.000 người xem.

Theo số liệu từ mạng lưới máy tính tích hợp về vé xem phim của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc ngày 5/2, The Man Living with the King đã thu hút 117.791 khán giả trong ngày đầu tiên ra mắt vào 4/2, dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé hàng ngày. Tổng số khán giả tích lũy đạt 147.546 người.

"The Man Living with the King" là một bộ phim truyền hình lịch sử kể về câu chuyện của vua Danjong (do Park Ji Hoon thủ vai), người bị phế truất và lưu đày, và trưởng làng của ông, Heung Do (do Yoo Hae Jin thủ vai). Tại một ngôi làng miền núi hẻo lánh thuộc triều đại Joseon thế kỷ 15, một trưởng làng khiêm tốn, Heung Do, nghe được lời đồn rằng bất kỳ ngôi làng nào chứa chấp một quý tộc bị lưu đày sẽ được ban phước lành về sự giàu có và thịnh vượng. Với hy vọng mang lại sự thịnh vượng cho cộng đồng nghèo khó của mình, ông hăng hái đệ đơn xin được chứa chấp một người mà không hề biết rằng vị khách của mình không ai khác ngoài vị vua trẻ sa ngã, bị phế truất, Danjong. Trong khi một mối liên kết kỳ lạ bắt đầu hình thành giữa vị vua bị phế truất và người đàn ông được giao nhiệm vụ trông nom ông, ngôi làng yên bình lại bị cuốn vào những dòng chảy ngầm nguy hiểm của âm mưu hoàng gia, nơi lòng trung thành và sự sống còn va chạm nhau.

Bộ phim The Man Living with the King vốn đã gây kỳ vọng lớn khi dẫn đầu doanh thu bán vé đặt trước trước khi ra mắt, hiện đang có khởi đầu mạnh mẽ và sẵn sàng cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Bộ phim kết hợp các sự kiện lịch sử nổi tiếng với một chút trí tưởng tượng để tạo nên một câu chuyện cảm động về con người. Đạo diễn Jang Hang Jun đảm nhiệm vai trò chỉ đạo sản xuất bộ phim.

Once We Were Us, bộ phim đã giữ vị trí đầu bảng doanh thu phòng vé cuối tuần trong bốn tuần liên tiếp, đã tụt xuống vị trí thứ hai. Phim thu hút 16.140 người xem, nâng tổng số khán giả tích lũy lên 2.386.388 người.