I-dle khiến fan Bắc Mỹ 'chấn động'

Ngày 20/4, công ty quản lý của nhóm, Cube Entertainment cho biết: "Chúng tôi đã quyết định tổ chức lại chuyến lưu diễn Bắc Mỹ sau khi cân nhắc toàn diện về định hướng hoạt động toàn cầu, lịch trình địa phương và điều kiện chung. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị để gặp gỡ người hâm mộ địa phương với những màn trình diễn trau chuốt hơn và các hoạt động đa dạng hơn trong tương lai".

Ban đầu, nhóm dự kiến ​​sẽ lưu diễn tại 10 thành phố ở Bắc và Trung Mỹ, bắt đầu từ Hamilton, Canada vào tháng 8/2026, tiếp theo là Newark, Philadelphia, Atlanta, Orlando, San Antonio, Los Angeles, Oakland, Seattle ở Mỹ và Thành phố Mexico ở Mexico. Để chuẩn bị, nhóm đã xuất hiện trên các chương trình của đài NBC Mỹ như The Kelly Clarkson Show và The Today Show để kết nối với khán giả địa phương. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn đã bị hủy bỏ do nhiều lý do khác nhau.