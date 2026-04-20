I-dle khiến fan Bắc Mỹ 'chấn động'

Tuệ Nghi
SVO - Chặng Bắc Mỹ trong khuôn khổ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm nhạc I-dle đã bị hủy bỏ.

Ngày 20/4, công ty quản lý của nhóm, Cube Entertainment cho biết: "Chúng tôi đã quyết định tổ chức lại chuyến lưu diễn Bắc Mỹ sau khi cân nhắc toàn diện về định hướng hoạt động toàn cầu, lịch trình địa phương và điều kiện chung. Hiện tại chúng tôi đang chuẩn bị để gặp gỡ người hâm mộ địa phương với những màn trình diễn trau chuốt hơn và các hoạt động đa dạng hơn trong tương lai".

Ban đầu, nhóm dự kiến ​​sẽ lưu diễn tại 10 thành phố ở Bắc và Trung Mỹ, bắt đầu từ Hamilton, Canada vào tháng 8/2026, tiếp theo là Newark, Philadelphia, Atlanta, Orlando, San Antonio, Los Angeles, Oakland, Seattle ở Mỹ và Thành phố Mexico ở Mexico. Để chuẩn bị, nhóm đã xuất hiện trên các chương trình của đài NBC Mỹ như The Kelly Clarkson ShowThe Today Show để kết nối với khán giả địa phương. Tuy nhiên, chuyến lưu diễn đã bị hủy bỏ do nhiều lý do khác nhau.

I-dle hiện đang thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới lần thứ tư, Syncopation, được khởi động tại nhà thi đấu KSPO Dome ở Seoul vào tháng Hai năm ngoái. Kể từ đó, họ đã biểu diễn tại Đài Loan và Thái Lan, và dự kiến ​​sẽ biểu diễn tại Úc vào tháng Năm tới, bên cạnh Singapore, Nhật Bản và Hồng Kông (Trung Quốc). Họ cũng đang chuẩn bị cho sự trở lại trong nước vào tháng Bảy.

Tuệ Nghi
