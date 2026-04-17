Động thái mới của Park Bom lại khiến cộng đồng mạng 'rối trí'

SVO - Park Bom viết thư xin lỗi dài gửi đến các thành viên 2NE1 và công chúng.

Vào ngày 17/4 (giờ Hàn Quốc), Park Bom của 2NE1 đã khiến người hâm mộ bất ngờ với một bức thư xin lỗi dài viết tay được đăng tải trên Instagram của cô.

Trong thư, Park Bom thể hiện tình cảm sâu sắc dành cho các thành viên 2NE1, khen ngợi tài năng của từng người. Sau đó, cô ấy nói thêm một cách khá đột ngột: "Thật ra, về những cáo buộc ma túy mà tôi đã đưa ra trước đây, tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua chuyện đó".

news-pv12026030565eae95e66bc47548e8ce22738fcbc0e-p1.jpg

Trước đó vào đầu tháng Ba, Park Bom đã cáo buộc thành viên cùng nhóm Sandara mua và sử dụng ma túy bất hợp pháp, rồi dùng cô làm bình phong để che giấu bằng chứng. Đáp lại những cáo buộc táo bạo này, công ty quản lý của Park Bom đã làm rõ: "Chuyện này xảy ra vì sức khỏe tinh thần của cô ấy không ổn định", trong khi Park Bom đã xóa bỏ cáo buộc ngay sau đó. Một ngày sau, Dara đã lên mạng xã hội cá nhân để đáp trả ngắn gọn: "Tôi chưa bao giờ dùng ma túy. Tôi hy vọng cô ấy vẫn ổn".

Giờ đây, Park Bom lại một lần nữa lên tiếng xin lỗi về những gì đã xảy ra và bảo vệ nhóm của mình: "Bởi vì, việc bốn chúng tôi cùng nhau tạo nên một đội nhóm, bất chấp sự khác biệt về tuổi tác, thực sự là một phép màu. Điều này những tưởng không thể xảy ra, và vì vậy, tôi không muốn tất cả trở nên vô nghĩa... Vì vậy, tôi viết bức thư này...".

Khi Park Bom liên tục đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, rồi lại xóa đi, người hâm mộ ngày càng lo ngại về sức khỏe của cô. Park Bom đã tạm ngừng mọi hoạt động vì lý do sức khỏe, kể từ tháng Tám năm ngoái, theo khuyến nghị của đội ngũ y tế.

