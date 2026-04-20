MODYSSEY: Nhóm nhạc tân binh hiện tượng thứ hai của năm 2026

MODYSSEY (Hengyu, Pan Zhai, Li Zihao, Linlin, Suren, Yichen, Rowan) đã vượt mốc 300.000 bản bán ra ngay từ lần đầu ra mắt, với tổng cộng 302.026 bản được bán ra theo bảng xếp hạng album hàng tuần của Hanteo Chart (13 - 19/4). Việc nằm trong top 2 nhóm nhạc tân binh bán chạy nhất ra mắt năm 2026 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ ngay từ lần đầu tiên ra mắt trong ngành công nghiệp âm nhạc. Thành tích này càng ý nghĩa hơn khi câu chuyện của nhóm đã được hiện thực hóa thành những thành tựu thực tế.

MODYSSEY là nhóm nhạc nam dự án toàn cầu gồm 7 thành viên, ra mắt ngày 13/4/2026 bởi ONECEAD (liên doanh CJ ENM, JYP China, Tencent Music) từ show sống còn Planet C: Home Race, chương trình phụ của BOYS II PLANET. Trước khi ra mắt, họ đã xuất hiện trên chương trình thực tế SAY SAY MODYSSEY của Mnet, nơi họ xây dựng lượng fan bằng cách thể hiện tinh thần đồng đội và cuộc sống thường nhật. Tại thời điểm đó, các thành viên đã bày tỏ quyết tâm hướng tới màn ra mắt của mình: "Chúng tôi không sợ hãi miễn là chúng tôi ở bên nhau". MODYSSEY cũng đã ra mắt với album single đầu tay 1.Got Hooked: An Addictive Symphony cùng ngày debut. Bắt đầu với chương trình M Countdown của Mnet vào ngày 16/4, MODYSSEY đã biểu diễn trên Music Bank của KBS 2TV vào ngày 17/4 và Show! của MBC. Họ đang tiếp tục lịch trình hoạt động dày đặc trong tuần đầu tiên ra mắt, liên tiếp xuất hiện trên chương trình Music Core của MBC và Inkigayo của SBS vào ngày 19/4. Đặc biệt, họ đã mang đến sự mãn nhãn về mặt thị giác với khâu sản xuất tối đa hóa concept cho mỗi sân khấu. Bố cục sân khấu chi tiết và hướng quay phim, phản ánh thế giới quan của các bài hát, hòa quyện với nhau tạo nên những phản ứng gọi họ là "kiệt tác sân khấu", thể hiện mức độ chuyên nghiệp hiếm thấy ở một nhóm nhạc tân binh mới ra mắt. MODYSSEY đã xác nhận sẽ biểu diễn tại KCON JAPAN 2026, được tổ chức tại Makuhari Messe ở tỉnh Chiba, Nhật Bản từ ngày 8 đến 10/5, và tại Mega Concert được tổ chức tại Inspire Arena ở Yeongjongdo, Incheon vào ngày 30/5.

Album đầu tay duy nhất được phát hành trong năm nay đạt doanh số tuần đầu tiên cao hơn là EUPHORIA của nhóm ALPHA DRIVE ONE thuộc BOYS II PLANET, đã bán được hơn 1,4 triệu bản trong tuần đầu tiên và hiện đang giữ kỷ lục về doanh số tuần đầu tiên cao thứ hai đối với bất kỳ album đầu tay nào trong lịch sử Hanteo.

​

​