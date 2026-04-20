'Oppa phiên bản giới hạn' Park Ji Hoon khoe vẻ ngoài cuốn hút không thể che giấu

SVO - Nam diễn viên kiêm ca sĩ Park Ji Hoon đã làm rung động trái tim người hâm mộ với vẻ ngoài điển trai không gì sánh bằng, ngay cả dưới chiếc áo hoodie.

Ngày 20/4, Park Ji Hoon đã đăng tải hai bức ảnh tự chụp lên story Instagram của mình. Trong ảnh, Park Ji Hoon mặc áo hoodie có khóa kéo và nhìn thẳng vào máy ảnh. Đôi mắt sâu thẳm đặc trưng thu hút sự chú ý với góc nghiêng để lộ sống mũi cao.

Người hâm mộ ngay lập tức phản ứng cuồng nhiệt: Dễ thương không chịu nổi; Sao mắt anh ấy lại đẹp như vậy?, Đôi mắt hút hồn phiên bản limited; Chỉ cần nhìn anh ấy cũng giải tỏa nỗi buồn ngày thứ Hai; Ngày thứ Hai kỳ diệu nhờ Park Ji Hoon; Ôi vua DanJong của tôi! Đắm chìm vào ánh mắt ấy...

Park Ji Hoon đang ngày càng nổi tiếng với bộ phim The King of Warden (Dưới bóng điện hạ), tính đến ngày 19/4 đã thu hút tổng cộng 16.589.540 khán giả và hiện đang giữ vị trí thứ hai trong danh sách phim có lượt người xem cao nhất mọi thời đại. Phim lấy bối cảnh thành phố Cheongnyeongpo năm 1457, kể về câu chuyện của một trưởng làng tình nguyện đi lưu đày để vực dậy làng, và một vị vua trẻ bị phế truất, phải sống lưu vong. Ngoài Park Ji Hoon, dàn diễn viên còn có Yoo Hae Jin, Yoo Ji Tae và Jeon Mi Do.

Park Ji Hoon cũng đang chuẩn bị cho sự ra mắt của một bộ phim truyền hình mới, The Legend of Kitchen Soldier sẽ được phát sóng đồng thời trên TVING và tvN vào ngày 11/5, là một bộ phim truyền hình giả tưởng về đề tài nấu ăn trong quân đội, kể về hành trình của binh nhì Kang Seong Jae (do Park Ji-hoon thủ vai), người đã thay thế khẩu súng bằng một con dao bếp và dây đạn bằng một chiếc tạp dề, để tái sinh thành một "đầu bếp huyền thoại".

Ngoài ra, Park Ji Hoon sẽ tiếp tục lịch trình bận rộn của mình bằng việc tổ chức buổi hòa nhạc dành cho người hâm mộ RE:FLECT tại Tokyo, Nhật Bản vào ngày 23/5 và tại Seoul vào ngày 30 và 31/5.