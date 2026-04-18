Sota Fukushi mở ra một kỷ nguyên mới cho phim truyền hình tội phạm

SVO - Với sự tham gia của Sota Fukushi, bộ phim 'Tokyo MPD PR Unit 2' không chỉ là hiện tượng bất ngờ trong mùa Xuân năm 2026 mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho phim truyền hình tội phạm.

Tokyo MPD PR Unit 2 kéo dài 11 tập, phát sóng suốt tháng Tư. Sau đó, đài truyền hình Fuji Television thông báo rằng, sau khi tập cuối cùng được phát sóng, mùa thứ hai sẽ được phát độc quyền trên nền tảng FOD, đánh dấu lần đầu tiên cốt truyện được tiếp tục theo định dạng này, mở ra một chương mới đặc trưng của các nền tảng phát trực tuyến.

Bộ phim hình sự mang tính hiện thực xã hội độc đáo này, lấy bối cảnh tại Sở Cảnh sát Thủ đô, tập trung vào "Phòng Quan hệ Công chúng", một bộ phận hiếm khi được khắc họa. Thông qua quá trình trước khi các vụ án và sự cố được báo cáo, phim khắc họa một cách tinh tế bối cảnh ngầm và những vướng mắc của con người, mở rộng đến các xung đột và đấu tranh nội bộ trong tổ chức cảnh sát. Ý tưởng ban đầu được cung cấp bởi một người từng làm phóng viên cho Sở Cảnh sát Thủ đô, nhấn mạnh tính hiện thực trong khi kết nối với các vấn đề xã hội, cho thấy cách Phòng Quan hệ Công chúng điều hướng giữa hiện trường và truyền thông để hỗ trợ giải quyết các vụ việc.

Sota Fukushi vào vai Rintaro Imaizumi, vốn là một thám tử tại Sở Cảnh sát Kuramaebashi, mơ ước được gia nhập "Đội Điều tra số 1". Tuy nhiên, do những hoàn cảnh bất ngờ, anh bị điều chuyển đến "Phòng Quan hệ Công chúng số 2" của Sở Cảnh sát Thủ đô. Những sự kiện trong quá khứ đã gieo vào anh định kiến ​​​​đối với các nhà báo, và sự thay đổi nhân sự bất ngờ này đặt ra cho anh cả những thách thức về mặt tâm lý và nghề nghiệp. Cấp trên của Imaizumi, Naoshi Ando (Naoto Ogata), có vẻ là một người nghiện rượu và thích tiệc tùng, nhưng trên thực tế, ông ta sở hữu tầm nhìn sắc bén và là một nhân vật chủ chốt đứng sau hậu trường, điều khiển hoạt động của báo chí và "Phòng Quan hệ Công chúng".

Nếu khán giả đã quá chán các bộ phim truyền hình về cảnh sát, thì Tokyo MPD PR Unit 2 chắc chắn sẽ là một làn gió mới. Mặc dù câu chuyện lấy bối cảnh tại Sở Cảnh sát Thủ đô, nhưng các nhân vật chính không phải là thám tử, mà là bộ phận quan hệ công chúng chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề với giới truyền thông. Mặc dù không trực tiếp tham gia điều tra vụ án, họ lại rất giỏi "chiến tranh thông tin", hoạt động như một lực lượng đặc biệt phía sau hậu trường. Đây là một tác phẩm mang đến những góc nhìn mới mẻ, rõ ràng khác biệt so với các phim truyền hình tội phạm trước đây. Đặc biệt, nó cũng khắc họa sâu sắc tác động của "dư luận" đến các vụ án, sử dụng bộ phận quan hệ công chúng để thao túng truyền thông và từ đó chi phối dư luận, một kỹ năng mà Imaizumi (nhân vật của Sota Fukushi) đã học được. Hơn nữa, câu chuyện này phơi bày mặt tối và sự tham nhũng của lực lượng cảnh sát.

Chứng kiến ​​nhân vật chính và những người đồng hành làm việc với lòng tin kiên định, thật khó để không cảm động trước những nỗ lực của họ. Ngay cả trong thời đại hỗn loạn của sự quá tải thông tin và những quan điểm trái ngược này, vẫn còn những người âm thầm và kiên định giữ vững vị trí của mình ở những nơi khuất nẻo.

