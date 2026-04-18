Song Min Ho của nhóm WINNER phải 'hầu toà'

Thành viên Song Min Ho (Mino) của nhóm WINNER sắp phải ra tòa với cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự của Hàn Quốc, thu hút sự chú ý đáng kể của công chúng.

Tòa án Quận Tây Seoul dự kiến ​​sẽ tổ chức phiên điều trần đầu tiên vào ngày 21/4 đối với Song Min Ho và một quan chức được xác định là “A”, người chịu trách nhiệm giám sát việc phục vụ của anh. Cả hai đều bị truy tố mà không bị tạm giam với các cáo buộc liên quan đến vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự.

Song Min Ho được xếp loại là quân nhân nghĩa vụ bổ sung cấp 4, sau khi khám sức khỏe. Các báo cáo cho thấy, Song Min Ho có tiền sử điều trị các vấn đề sức khỏe tâm thần, bao gồm rối loạn hoảng sợ và rối loạn lưỡng cực, điều này trước đây đã được đề cập liên quan đến thời gian làm việc của anh.

Anh bắt đầu làm việc với tư cách là nhân viên phục vụ cộng đồng tại Tổng Công ty Quản lý cơ sở vật chất Mapo vào tháng 3/2023 và sau đó được chuyển đến một cơ sở phúc lợi cộng đồng địa phương vào tháng 3/2024. Tuy nhiên, những cáo buộc về việc vắng mặt thường xuyên và thiếu trách nhiệm đã xuất hiện ngay trước khi anh bị cho thôi việc vào tháng 12/2024.

Sau khi bị cho thôi việc vào ngày 23/12/2024, nghi ngờ nảy sinh rằng, Song Min Ho đã không báo cáo công tác đúng quy định trong suốt thời gian làm việc. Sở Cảnh sát Mapo đã mở cuộc điều tra vào ngày 23/1/2025. Mặc dù ban đầu, Song phủ nhận mọi hành vi sai trái, nói rằng mình đã tuân thủ các quy định và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cuộc điều tra được tiến hành qua ba vòng thẩm vấn được cho là buộc Min Ho phải thừa nhận chung chung về sự thiếu trách nhiệm trong công việc và những lần vắng mặt không phép.

Theo cáo trạng, Song Min Ho đã vắng mặt không phép tổng cộng 102 ngày trong thời gian làm việc. Xét đến việc công chức nhà nước phải làm việc khoảng 430 ngày trong vòng 21 tháng (không tính cuối tuần và ngày lễ), số ngày vắng mặt bị cáo buộc của anh chiếm gần một phần tư tổng thời gian công tác. Chỉ riêng trong tháng 7/2024, anh được cho là đã vắng mặt 19 trong số 23 ngày làm việc.

Các công tố viên cũng cáo buộc rằng, người giám sát đã tích cực tạo điều kiện cho những vi phạm này. Họ cho rằng, khi Song Min Ho thông báo với A rằng, anh ta sẽ không đến làm việc vì ngủ quên hoặc mệt mỏi, A đã chấp thuận việc vắng mặt và làm giả hồ sơ chính thức để tạo ra vẻ ngoài như thể anh ta đã đi làm.

Giữa những tranh cãi, Song Min Ho gần đây đã được nhìn thấy tại buổi ra mắt VIP của bộ phim METHOD ACTING, có sự tham gia của Chani (SF9), tại một rạp chiếu phim ở COEX, Seoul.

Kể từ khi ra mắt cùng nhóm WINNER, năm 2014, Song Mino đã nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến với nhiều ca khúc hit: "Empty", "REALLY REALLY", "EVERYDAY" và "MILLIONS". Bên cạnh các hoạt động nhóm, anh còn khẳng định vị thế của mình với tư cách ca sĩ solo, nhà sản xuất và khách mời trong các chương trình giải trí, xây dựng cả sức hút công chúng và hình ảnh thân thiện thông qua các chương trình như "New Journey to the West" và "Kang's Kitchen". Tuy nhiên, những cáo buộc gần đây về việc vi phạm Luật Nghĩa vụ Quân sự đã gây ra nhiều chỉ trích, vì chúng trùng hợp với quan điểm nhạy cảm của công chúng về việc người nổi tiếng thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, tách biệt khỏi lịch sử sự nghiệp trước đây của anh. Hiện tại, sự chú ý đang tập trung vào việc Song Min Ho sẽ thể hiện như thế nào trước tòa và diễn biến của các thủ tục pháp lý trong những tuần tới.

