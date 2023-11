IU chứng tỏ đẳng cấp 'visual tiên nữ' khó ai sánh kịp chỉ với chiếc váy đơn giản này

SVVN - IU hóa thân thành nữ thần, với chiếc váy đuôi cá quây vai màu tím, trị giá 1,7 triệu won, trong một sự kiện khai trương thương hiệu gần đây.

You Have Done Well kể về câu chuyện cuộc đời của Ae Soon và Gwan Shik, những người sinh ra trên đảo Jeju vào những năm 1950. IU sẽ đảm nhận vai Ae Soon, một người có tính cách nổi loạn nhưng lại lo lắng mỗi khi làm điều đó. Tuy không có cuộc sống giàu có nhưng Ae Soon luôn tỏa sáng và tràn đầy năng lượng tích cực. Cô mong mơ ước trở thành một nhà thơ dù không thể đến trường, một cô gái táo bạo, không che giấu bất kỳ cảm xúc nào.

Trong khi đó, Park Bo Gum đã được chọn vào vai Gwan Shik, một anh chàng cực kỳ siêng năng và ít nói. Tuy nhiên, anh không phải là người lãng mạn nên luôn lúng túng khi đứng trước Ae Soon. Dù vậy, Gwan Shik luôn yêu Ae Soon hết mình và ở bên cô một cách thầm lặng.