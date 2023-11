Đây là nữ idol hoạt động mạnh nhất trong BLACKPINK sau tour lưu diễn vòng quanh thế giới

SVVN - Rosé (BLACKPINK) vừa 'bật mí' những dự án hoạt động trong tương lai và những điều mà cô nàng này hy vọng đạt được.

Sau chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới BORN PINK, các thành viên BLACKPINK vẫn tiếp tục các hoạt động cá nhân của mình, trong khi BLINK nóng lòng chờ đợi thêm tin tức về cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng với YG Entertainment của nhóm.

Khi tham gia chụp ảnh cho tạp chí thời trang, 'nàng thơ BLACKPINK' đã tạm nghỉ để chia sẻ về kế hoạch tương lai của mình trong một video với W Korea và tiết lộ một số thông tin đầy hứa hẹn cho năm 2024. W Korea đã yêu cầu Rosé lập danh sách gồm ba mục tiêu muốn theo đuổi vào năm 2024, và thay vào đó, cô nàng tiết lộ bốn điều mà mình mong muốn hoàn thành trong năm tới.

Đầu tiên trong danh sách của Rosé là hy vọng sẽ tổ chức sự kiện fanmeeting và fansign vào năm tới. Lần cuối cùng BLACKPINK tổ chức một sự kiện ký tặng người hâm mộ là vào tháng 11/2022 nhưng họ đã có thể gặp gỡ vô số BLINK trong suốt chuyến lưu diễn BORN PINK kéo dài 11 tháng của họ, kết thúc vào tháng 9/2023.

Tiếp theo trong danh sách của Rosé là mong muốn phát hành “thật nhiều âm nhạc”. Rosé ra mắt solo vào năm 2021, với On The Ground và Gone, đồng thời phát hành bản cover đặc biệt Until I Found You của Stephen Sanchez vào đầu năm nay. Với giọng hát độc đáo và tài năng sáng tác của 'Bông hồng nước Úc', người hâm mộ rất mong chờ cô sẽ ra mắt nhiều tác phẩm solo hơn.

Việc cuối cùng trong danh sách của Rosé là đi du lịch cùng Hank. Chú cún ba tuổi 'ngọt ngào' của Rosé thường xuyên ở bên cạnh cô và sẽ xuất hiện cùng thành viên BLACKPINK trong lời chào mùa giải sắp tới.