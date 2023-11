Vừa bén duyên trong ‘Single in Seoul', Lee Dong Wook và Lim Soo Jung lại tái ngộ khiến khán giả 'đứng ngồi không yên'

SVVN - Lee Dong Wook và Lim Soo Jung sẽ cùng xuất hiện trong chương trình giải trí YouTube của diễn viên hài Yoo Jae Seok. Rất nhiều người mong đợi xem 'phản ứng hóa học' giữa ba người quen thuộc sẽ như thế nào?

Lee Dong Wook và Lim Soo Jung sẽ ghi hình cho kênh YouTube nổi tiếng của diễn viên hài Yoo Jae Seok, Excuse Go sẽ được phát sóng vào thứ Bảy tuần này (25/11).

Lee Dong Wook là một diễn viên nhưng cũng rất nổi bật trong các chương trình giải trí nên có khả năng ăn nói ăn ý với Yoo Jae Seok. Nam tài tử đã từng xuất hiện trong Excuse Go vào tháng 1/2023 càng làm tăng thêm kỳ vọng cho cuộc gặp gỡ lần này. Lim Soo Jung thì vừa kết thúc quảng bá Single in Seoul cùng với tổng kết hành trình sự nghiệp diễn xuất của mình từ trước cho đến nay trên chương trình giải trí You Quiz của tvN phát sóng vào ngày 15/11.

Tác phẩm mới Single in Seoul (đạo diễn Park Beom Soo, phân phối bởi Lotte Entertainment, sản xuất bởi DCG Plus và Myung Film) thuộc thể loại melodrama lãng mạn, kể về câu chuyện tình yêu giữa Young Ho (Lee Dong Wook), một người có ảnh hưởng quyền lực, thích ở một mình và Hyun Jin (do Lim Soo Jeong thủ vai), tổng biên tập của một công ty xuất bản ghét ở một mình. Họ đã gặp nhau thông qua một bài tiểu luận dựa trên cuộc sống độc thân. Trong quá trình đó, cả hai đã khám phá và mở ra những vết thương của tình yêu trong quá khứ. Thông qua Single in Seoul, không chỉ những người yêu nhau mà cả những cặp đôi đang hẹn hò cũng được kỳ vọng sẽ có thể trải nghiệm những giây phút thú vị. Single in Seoul sẽ ra rạp trên toàn quốc vào ngày 29/11.