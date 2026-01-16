Phim châu Á đầu năm 2026: Hàn Quốc có Ryeoun, Trung Quốc có Hầu Minh Hạo và Trần Tinh Húc

SVO - Đầu năm nay, loạt phim châu Á nổi tiếng của Hàn, Thái và Trung mang đến nhiều màu sắc khác biệt, từ tình cảm lãng mạn, y khoa kinh dị, học đường, đến tiên hiệp cổ trang.

Bloody flower (Hoa máu)

Thuộc thể loại kinh dị - bí ẩn, Bloody flower dài 8 tập. Phim kể về Lee Woo Kyum (Ryeoun đóng) kẻ sát nhân hàng loạt đã cướp đi sinh mạng 17 người, đồng thời sở hữu năng lực đặc biệt có thể chữa khỏi mọi căn bệnh nan y. Sự tồn tại của hắn kéo theo những dằn vặt nội tâm và xung đột gay gắt của các nhân vật liên quan.

Trong phim, Sung Dong Il thủ vai luật sư Park Han Joon, ông buộc phải bảo vệ mạng sống của kẻ sát nhân để cứu cô con gái đang lâm bệnh nặng. Trong khi, Geum Sae Rok đóng vai Cha Yi Yeon, công tố viên xuất thân con nhà giàu, phải chứng minh giá trị bản thân thông qua tòa án.

Trước đó, kịch bản của Bloody flower thắng giải Nhất tại “Cuộc thi tuyển chọn đề cương nội dung phát thanh - truyền hình năm 2023”, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc (KOCCA) tổ chức.

Bloody flower khắc họa tâm lý nhân vật trái ngược giữa việc sở hữu kỹ năng cứu người nhưng lại trở thành kẻ sát nhân. Việc lựa chọn Ryeoun - diễn viên sở hữu gương mặt hiền và cảm giác tin cậy, vào vai sát nhân Lee Woo Kyum là một điểm nhấn. Phim dự kiến phát sóng với phụ đề và thuyết minh trên VieON từ ngày 4/2/2026.

The school (Học viện thượng lưu)

Thuộc thể loại xã hội - học đường, The school kể về Kanatee, nam sinh nghèo được nhận học bổng vào trường quốc tế danh tiếng ISKSiam Kanchana. Bi kịch xảy ra khi Kanatee bị vu oan giết người, khiến cậu bị tạm giam chờ xét xử.

Tin học trò vô tội, thầy giáo trẻ Key (New Akaravin đóng) quyết tâm tìm ra sự thật, cùng mẹ mình là luật sư Sasiwimon (Aom Piyada đóng). Từ vụ án này, những bí mật đen tối, đặc quyền của giới tinh hoa và sự bất công trong hệ thống giáo dục dần bị phơi bày.

The School được miêu tả khi trường học không chỉ là nơi học tập, mà trở thành sân chơi quyền lực. Các học sinh được chia theo tầng lớp xã hội, từ giàu sang, có địa vị đến nghèo khó, bị xem thường. Phim phản ánh sự phân hoá địa vị xã hội và bất bình đẳng giai cấp ngay trong môi trường học đường. The school dự kiến phát sóng trên VieON từ ngày 21/1/2026.

Yết hí

Yết hí dài 28 tập, do đạo diễn Miêu Đích Thụ chỉ đạo, người đứng sau thành công của Khi anh chạy về phía em. Thuộc thể loại tình cảm - giả tưởng, phim xoay quanh chuyện tình yêu giữa Tiêu Trĩ Vũ (Trần Tinh Húc đóng) và Hồ Tu (Lư Dục Hiểu đóng), bén duyên từ trò chơi giải đố án mạng nhập vai lấy bối cảnh Dân Quốc.

Phim ghi nhận điểm nhiệt vượt ngưỡng 5.000 chỉ trong 2 giờ sau khi chiếu tập đầu, cho thấy sự quan tâm của người xem trực tuyến ở mức ổn ngay từ giai đoạn đầu. Phát sóng trên VieON ở Việt Nam, phim hút gần 1,5 triệu lượt xem và 5.0 sao đánh giá.

Trần Tinh Húc gây chú ý nhờ diễn xuất phù hợp với khí chất nam chính lãng mạn và cá tính. Các cảnh quay về nhiều mối quan hệ và đời sống cảm xúc của nhân vật được nhắc tới là một trong những điểm thu hút của phim. Bên cạnh đó, noại hình và biểu cảm của Trần Tinh Húc góp phần làm nổi bật nhân vật, tạo ấn tượng ban đầu tốt với khán giả về phong thái và tương tác với nữ chính.

Trong khi, Lư Dục Hiểu nhận phải phản hồi trái chiều, gây thảo luận về cách phát âm và nhịp lời chưa rõ ràng. Điều này khiến khán giả phải dựa vào phụ đề để hiểu trọn vẹn lời thoại. Tuy nhiên, những cảnh Lư Dục Hiểu xuất hiện cùng Trần Tinh Húc, phản ứng hóa học của hai người là một phần lý do khiến Yết hí được bàn luận rộng rãi sau khi phát sóng.

Ngọc minh trà cốt

Không chỉ thu hút gần 2 triệu lượt xem trên VieON, Ngọc minh trà cốt do Cổ Lực Na Trát và Hầu Minh Hạo đóng chính, đã có 4 triệu người đặt trước và đạt 81,9 triệu chỉ số phim truyền hình trên Weibo trước ngày chiếu. Đặc biệt, phim vượt mốc 600 triệu lượt phát trên mạng trong tuần đầu, tạo ra gần 900 chủ đề "hot" trên mạng xã hội, cho thấy hiệu ứng lan tỏa lớn.

Trong giai đoạn tìm hiểu vai diễn, Cổ Lực Na Trát tiết lộ đã chịu áp lực rất lớn. Tuy nhiên, Vu Chính nhắn tin động viên, chỉ ra những điểm cô thể hiện tốt, giúp nữ diễn viên dần lấy lại sự tự tin. Hầu Minh Hạo còn tiết lộ, Cổ Lực Na Trát chăm chỉ, trong lúc trang điểm, làm tóc, anh thường nghe thấy cô liên tục ôn thoại.

Dẫu vậy, diễn xuất của Cổ Lực Na Trát và Hầu Minh Hạo cũng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Cổ Lực Na Trát bị cho là bộc lộ hạn chế về diễn xuất, trong khi Hầu Minh Hạo bị nhận xét có biểu cảm đơn điệu, chưa thể hiện được chiều sâu cảm xúc của nhân vật.

Tiêu Dao

Tiêu Dao do Đàm Tùng Vận và Hầu Minh Hạo đóng chính, có gần 2.5 triệu lượt xem trên VieON. Ngoài ra, phim từng được xếp hạng 3 trong bảng xếp hạng các phim truyền hình hot đầu năm 2026 dựa trên mức độ quan tâm và "độ nóng" trên mạng.

Bước qua tuổi 35, Đàm Tùng Vận ít được chọn vào vai thiếu nữ. Nhưng diễn xuất của cô đã bù đắp được khoảng cách tuổi tác. Nhờ tạo hình, phục trang và bối cảnh, nhân vật Tiêu Dao không tạo cảm giác gượng gạo.

Tuy vậy, cũng có những nhận xét ngoại hình và diễn xuất của Đàm Tùng Vận bị đặt lên bàn cân với Triệu Lệ Dĩnh, người góp mặt với vai khách mời Toái Mộng Tiên Quân. Song phần lớn vẫn đánh giá cô thể hiện tốt vai Tiêu Dao đáng yêu, vóc dáng nhỏ nhắn, tạo được “phản ứng hóa học” khi đứng cạnh Hầu Minh Hạo.

Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh "gây sốt" ngay khi hình ảnh và tin tức về vai phản diện khách mời được tung ra, tạo hiệu ứng truyền thông lớn và kéo tăng nhiệt độ quan tâm của phim trên các nền tảng mạng xã hội.

Phim xoay quanh Tiêu Dao (Đàm Tùng Vận đóng), thiếu nữ bán yêu tinh quái. Tình cờ, nàng hồi sinh Hồng Diệp (Hầu Minh Hạo đóng) - Vạn Yêu Vương. Ở bên nhau, hai người sánh bước, liên tiếp vướng vào những vụ án kỳ quái, chạm trán đối thủ thần bí.