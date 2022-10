Khai mạc diễn đàn 'Khát vọng thanh niên Thành phố Bác'

SVVN - Tại Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa X được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh Đoàn Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.