Không còn lời nào để nói về CORTIS

SVO - CORTIS giành chiến thắng thứ tám với ca khúc 'REDRED' cùng những màn trình diễn bùng nổ trong tập phát sóng ngày 23/5 của chương trình ‘Show! Music Core’.
CORTIS đã bổ sung thêm một thành tích ấn tượng nữa vào sự nghiệp đang phát triển của mình bằng cách giành được chiếc cúp thứ tám trên chương trình âm nhạc với ca khúc REDRED trong tập phát sóng ngày 23/5 của chương trình Show! Music Core.
Trong bài phát biểu nhận giải, các thành viên đã bày tỏ lòng biết ơn:“Chúng tôi không ngờ mình lại giành được giải Nhất. Cảm ơn mọi người và chúng tôi yêu COER của mình. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn nhà sản xuất Si Hyuk vì đã giúp đỡ và hướng dẫn âm nhạc rất nhiều. Nhờ sự hỗ trợ đó, chúng tôi đã có thể tiến xa đến vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa với tư cách là CORTIS”.
Với thêm một chiếc cúp vô địch nữa trên chương trình âm nhạc, CORTIS tiếp tục chứng minh đà phát triển không ngừng của mình trong ngành công nghiệp K-pop. Từ màn trình diễn mạnh mẽ ca khúc REDRED đến bài phát biểu nhận giải đầy xúc động, nhóm một lần nữa thể hiện cả tài năng và lòng biết ơn đối với người hâm mộ.