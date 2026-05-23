Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Hoa Học trò

Chuyên mục
Đoàn - Hội
Sống trẻ
Giáo dục
Góc nhìn
Yêu
Giải trí
Gương mặt sinh viên
Công nghệ
Video
Sống tích cực
Mua - Bán
Cần biết
Các trang khác Tiền Phong Online Hoa Học Trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 090.3444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giải trí

Google News

Không còn lời nào để nói về CORTIS

Tuệ Nghi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - CORTIS giành chiến thắng thứ tám với ca khúc 'REDRED' cùng những màn trình diễn bùng nổ trong tập phát sóng ngày 23/5 của chương trình ‘Show! Music Core’.

CORTIS đã bổ sung thêm một thành tích ấn tượng nữa vào sự nghiệp đang phát triển của mình bằng cách giành được chiếc cúp thứ tám trên chương trình âm nhạc với ca khúc REDRED trong tập phát sóng ngày 23/5 của chương trình Show! Music Core.

Trong bài phát biểu nhận giải, các thành viên đã bày tỏ lòng biết ơn:“Chúng tôi không ngờ mình lại giành được giải Nhất. Cảm ơn mọi người và chúng tôi yêu COER của mình. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn nhà sản xuất Si Hyuk vì đã giúp đỡ và hướng dẫn âm nhạc rất nhiều. Nhờ sự hỗ trợ đó, chúng tôi đã có thể tiến xa đến vậy. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa với tư cách là CORTIS”.

cortis.jpg
Theo Spotify, nền tảng phát trực tuyến âm thanh và nhạc toàn cầu, ca khúc chủ đề "REDRED" từ mini-album thứ hai của CORTIS (Martin, James, Juhun, Seonghyeon, Gunho) đã xếp hạng 115 trên bảng xếp hạng "Top Song Global hàng tuần" (thời gian xếp hạng: 15–21/5), và trụ vững trên bảng xếp hạng trong bốn tuần liên tiếp. Trên bảng xếp hạng "Top Song Global hàng ngày" ngày 21/5, ca khúc này đạt vị trí thứ 108. Thứ hạng cao nhất của nhóm tính đến nay là vị trí thứ 36 vào ngày 4/5. Đáng chú ý, trong số các nhóm nhạc nam K-pop ra mắt trong vòng 5 năm qua, CORTIS là nhóm duy nhất đồng thời xuất hiện trên cả bảng xếp hạng hàng ngày và hàng tuần toàn cầu. Họ giữ vị trí số một trên bảng xếp hạng "Bài hát hàng ngày hàng đầu Hàn Quốc" trong 24 ngày liên tiếp. Số lượng người nghe hàng tháng cũng tăng nhanh chóng. Tính đến ngày 21/5, họ đạt khoảng 11,99 triệu lượt nghe, đưa họ vào top những nhóm nhạc nam K-pop hàng đầu mọi thời đại. Điều này xếp họ ở vị trí thứ tư, sau các nhóm như BTS, và thể hiện sự tăng trưởng mạnh mẽ sau khi phát hành mini-album thứ hai vào tháng trước. Vào ngày 29/4, họ đạt khoảng 8,4 triệu lượt nghe, vượt qua kỷ lục trước đó được thiết lập bởi mini-album đầu tiên của họ. Mini-album thứ hai, "GREENGREEN", cũng chứng tỏ sự hiện diện của mình trên các bảng xếp hạng toàn cầu lớn. Nó xếp thứ 30 trên bảng xếp hạng "Album Hip Hop & R&B chính thức" của UK Official Charts trong hai tuần liên tiếp (22-28/5). Trên bảng xếp hạng Billboard của Mỹ, album đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng ‘Billboard 200’ và vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng ‘Top Album Sales’. Trên bảng xếp hạng Billboard Nhật Bản (giai đoạn tính điểm: 11–17/5), album đạt vị trí thứ 85 trên bảng xếp hạng ‘Japan Hot 100’ và vị trí thứ 60 trên bảng xếp hạng ‘Hot Albums’. Phản hồi tích cực về các ca khúc trong album vẫn đang tiếp tục. CORTIS đã trình diễn ‘ACAI’ trên chương trình ‘Show! Music Core’ và giới thiệu cả ‘ACAI’ và ‘YOUNGCREATORCREW’ trên chương trình ‘Inkigayo’. Đặc biệt, ‘YOUNGCREATORCREW’ lần đầu tiên được ra mắt trên một chương trình âm nhạc trong nước; ca khúc này đã thu hút sự chú ý nhờ concept độc đáo kể từ khi được tiết lộ lần đầu tại ‘NBA Crossover Concert Series’ ở Mỹ vào tháng Hai năm ngoái.

Với thêm một chiếc cúp vô địch nữa trên chương trình âm nhạc, CORTIS tiếp tục chứng minh đà phát triển không ngừng của mình trong ngành công nghiệp K-pop. Từ màn trình diễn mạnh mẽ ca khúc REDRED đến bài phát biểu nhận giải đầy xúc động, nhóm một lần nữa thể hiện cả tài năng và lòng biết ơn đối với người hâm mộ.

Tuệ Nghi
#Thành tích chiến thắng nhóm nhạc K-pop #Thành công của ca khúc REDRED #Đóng góp của CORTIS trong ngành âm nhạc #Xếp hạng toàn cầu và thành tích quốc tế #Sự phát triển và chiến lược của nhóm nhạc mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục