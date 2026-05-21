Diệu Nhi 'lão hóa ngược' đẹp tựa idol K-pop trong bộ ảnh mới

Khác với hình ảnh hài hước quen thuộc, Diệu Nhi lần này mang đến một diện mạo đậm chất Y2K, với tinh thần tự do, đáng yêu và đầy màu sắc. Cô chọn bối cảnh đời thường gần gũi, khai thác những gam màu pastel nhẹ nhàng kết hợp ánh sáng flash cổ điển.

Bộ ảnh của Diệu Nhi tạo cảm giác như những thước ảnh phim mang hơi thở retro. Phụ kiện bánh kem, vương miện lấp lánh vừa biến cô thành công chúa trong ngày sinh nhật, vừa thể hiện hình ảnh một Diệu Nhi đầy tinh nghịch.

Không theo đuổi concept cầu kỳ, Diệu Nhi lựa chọn tinh thần tối giản và cảm xúc tự nhiên làm trung tâm. Những khoảnh khắc cười rạng rỡ, tạo dáng ngẫu hứng lại khiến cô trở nên gần gũi hơn với khán giả. Đã thử qua nhiều tạo hình khác nhau, nữ diễn viên ngày càng thể hiện được sự đa dạng trong phong cách của bản thân.

Bước vào tuổi mới với năng lượng tươi vui, Diệu Nhi mong những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. “Nhi biết ơn vì tuổi mới vẫn có những người yêu thương ở bên cạnh, đặc biệt là khán giả của Diệu Nhi. Nhi chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui, sức khỏe”, cô cho hay.

Cũng nhân dịp này, diễn viên Gặp lại chị bầu hé lộ đang có những dự án nghệ thuật tâm huyết, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả: “Nhi đã nghỉ ngơi đủ và sẵn sàng trở lại rồi. Thời gian tới tụi mình sẽ gặp nhau nhiều nha”.

Trong những năm gần đây, Diệu Nhi nổi bật ở V-biz nhờ hình ảnh đa năng, duyên dáng và luôn biết cách tạo dấu ấn riêng ở cả điện ảnh, show thực tế lẫn thời trang. Bên cạnh diễn xuất, Diệu Nhi ngày càng cho thấy sự thăng hạng về hình ảnh thời trang.