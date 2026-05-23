Noo Phước Thịnh cho biết: 'Các bạn trẻ bây giờ rất tài năng và chủ động trong âm nhạc'

Trong lần tái xuất này, Noo Phước Thịnh đầu tư thực hiện một EP 4 track mang concept xuyên suốt xoay quanh những cuộc gọi và chiếc điện thoại. Bên cạnh track mở đầu Prologue: Incoming call… đóng vai trò dẫn dắt concept, EP còn gồm ba ca khúc chính: Nhấc máy, Cuộc gọi cuối và Gọi cho anh.

Tất cả đều được sáng tác bởi MiQ và Soulient, hai thành viên của Catchellers. Noo Phước Thịnh chia sẻ về âm nhạc lần này: “Cảm giác như thể loại âm nhạc trong EP không quá xa lạ, nhưng lại rất mới với Noo. Màu sắc âm nhạc mà các bạn trẻ định hình chỉ có thể nghe và cảm nhận, khó diễn tả thành lời cụ thể. Chỉ biết là khi bước vào phòng thu, mình phải thử những thứ chưa từng thử, làm những thứ chưa từng làm".

Trong poster chính thức, nam ca sĩ đã xác nhận việc hợp tác cùng đàn em 52Hz, với track Cuộc gọi cuối, được dự đoán là một bản ballad thất tình. Đây là lần đầu tiên cả hai nghệ sĩ kết hợp cùng nhau và cũng là lần hiếm hoi Noo Phước Thịnh có phần kết hợp trong sản phẩm chính thức với một nghệ sĩ gen Z.

Noo Phước Thịnh cho biết: “Các bạn trẻ bây giờ rất tài năng và chủ động trong âm nhạc. Làm việc với các bạn tôi cảm thấy như được tiếp thêm những năng lượng mới, trẻ trung hơn rất nhiều”.

52Hz cũng bày tỏ sự thích thú khi làm việc với đàn anh: “Anh Noo là một trong những nghệ sĩ mà mình nghe nhạc từ hồi còn nhỏ, chỉ thấy anh qua tivi. Giờ hát cùng anh, đứng cạnh anh, thật sự mang một cảm giác rất đặc biệt”.

Dự án tiếp tục được sản xuất bởi DTAP, vốn gắn bó với Noo Phước Thịnh trong khá nhiều tiết mục biểu diễn thành công. Quá trình làm việc lâu dài đã tăng độ ăn ý cũng như thấu hiểu giữa DTAP và Noo Phước Thịnh. Cùng với kinh nghiệm sản xuất nhiều sản phẩm "hot" trên thị trường, DTAP được đánh giá là yếu tố bảo chứng chất lượng âm nhạc cho EP lần này.

Cùng với việc phát hành nhạc, Noo Phước Thịnh cũng cho thấy quyết tâm quay trở lại mạnh mẽ với loạt hoạt động chỉn chu dành cho người hâm mộ. Lần đầu tiên, nam ca sĩ tung bộ vật phẩm lưu niệm (merchandise) chính thức với tên gọi Noo series 01: First call collection, phiên bản giới hạn.

Kèm theo đó, nam ca sĩ cũng "chơi lớn", tổ chức hai buổi ra mắt MV riêng tư cùng người hâm mộ tại cả TP. HCM và Hà Nội. Dự kiến, tại hai sự kiện này, khán giả sẽ được xem trước toàn bộ 3 MV của EP, trước khi các MV chính thức phát hành ra thị trường.