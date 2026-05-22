'Yêu tinh' kỷ niệm 10 năm vẫn khiến cõi mạng 'thổn thức' như ngày đầu

SVO - Chương trình đặc biệt kỷ niệm 10 năm ngày phát sóng bộ phim truyền hình kinh điển của đài tvN, 'Golbin' (Yêu tinh), sẽ được công chiếu vào ngày 4/7 lúc 9h10 tối (giờ Hàn Quốc).

Được sản xuất như một phần trong chuỗi chương trình kỷ niệm 20 năm của tvN, chương trình sẽ có chuyến trở về Gangneung cùng dàn diễn viên gốc gồm Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Gong Yoo và Yoo In Na.

Vào ngày 22/5, ê kíp sản xuất đã phát hành một video giới thiệu cho thấy bốn diễn viên tái ngộ sau 10 năm. Dàn diễn viên được thấy đang dành thời gian bên nhau tại các địa điểm ven biển ở Gangneung, nơi một số cảnh quay của bộ phim gốc đã được thực hiện. Gong Yoo thân mật nói: "Hôm nay chúng ta hãy cùng vui vẻ nhé", trong khi Kim Go Eun chia sẻ sự phấn khích của mình: "Thật sự cảm giác như mình đang ở 10 năm trước vậy".

Lee Dong Wook tỏ vẻ không tin nổi: “Đã 10 năm rồi kể từ khi Goblin phát sóng sao?”. Yoo In Na cũng bày tỏ sự ngạc nhiên, nhận xét rằng mọi người “trông vẫn y hệt như ngày xưa”.

Dàn diễn viên trở lại những địa điểm quay phim quan trọng, bao gồm cả đê chắn sóng Jumunjin ở Gangneung, một địa điểm mang tính biểu tượng xuất hiện trong nhiều cảnh quay quan trọng của loạt phim gốc. Đoạn teaser được lồng ghép với ca khúc nhạc phim Beautiful cùng với những hình ảnh hoài niệm như khăn quàng đỏ và những cánh đồng hoa kiều mạch.

Lee Dong Wook và Yoo In Na hồi tưởng lại những kỷ niệm khi quay phim: “Mọi người còn nhớ không? Đây là màu nước biển trong Goblin”. Gong Yoo xúc động nói thêm: “Cảm giác thật lạ,” trong khi Yoo In Na kết luận: “Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ quên điều này”.

Phát sóng lần đầu vào năm 2016, Goblin đã trở thành một hiện tượng văn hóa và là bộ phim truyền hình cáp đầu tiên ở Hàn Quốc vượt qua mốc 20% tỷ lệ người xem. Bộ phim nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ diễn xuất, lời thoại của biên kịch Kim Eun Sook, đạo diễn Lee Eung Bok và nhạc phim gốc được yêu thích rộng rãi.

Đội ngũ sản xuất cho biết: “Khán giả sẽ được sống lại cảm giác hoài niệm và không khí của Goblin, bộ phim vẫn được yêu thích ngay cả sau 10 năm. Chương trình sẽ tái hiện sự ăn ý giữa các diễn viên và tác động cảm xúc của thời điểm đó”.

